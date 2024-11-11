При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.3 комментария
Российские мотострелки освободили Колесниковку в Харьковской области
Российские мотострелковые подразделения установили контроль над Колесниковкой в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России в понедельник.
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 347-го мотострелкового полка с освобождением Колесниковки, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Он отметил, что их смелые и решительные действия позволяют отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки «Запад».
«В ходе специальной военной операции личный состав полка, проявляя неподдельную стойкость и отвагу, успешно ведет боевые действия и преумножает историю боевой славы», – подчеркнул министр.
Группировка войск «Запад» поразила живую силу и технику ВСУ, в том числе нанесла поражение 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированным, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригадам в районах Купянска, Кучеровки и других населенных пунктов Харьковской области.
ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 530 военнослужащих, а также боевую технику, включая три польских САУ Krab и британскую САУ Braveheart. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и два полевых склада с боеприпасами.
Группировка «Север» поразила формирования 105-й, 115-й и 116-й бригад теробороны в Волчанске и других населенных пунктах. Потери противника составили до 95 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30.
Южная группировка отразила контратаки украинских бригад в районах Северска и Славянска. Противник потерял до 540 военнослужащих, а также американские гаубицы М119 и британские L-119.
Группировка «Центр» отразила атаки 93-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 505 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество техники.
Группировки «Восток» и «Днепр» также заняли выгодные позиции и нанесли потери ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 145 и 65 военнослужащих соответственно.
В прошлые сутки российские силы освободили населенный пункт Волченка в ДНР. За предыдущую неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами.