Боррель пожаловался на утро в киевском бомбоубежище

Боррель начал утро понедельника в Киеве с укрытия в бомбоубежище из-за воздушной тревоги

Tекст: Мария Иванова

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, находясь в Киеве, сообщил через соцсеть X (ранее Twitter, заблокирована в России), что его понедельник начался в бомбоубежище, передает ТАСС.

Боррель написал: «Начинаю мой день в Киеве в убежище». Однако на фотографии под его постом он стоит не в убежище, а в коридоре офисного здания. На стене заметна табличка с надписью «убежище» на английском языке и стрелкой, указывающей за пределы кадра.

В ходе своего визита в Киев Боррель подчеркнул важность продолжения военной поддержки Украины со стороны ЕС, даже в сложных условиях. Он пообещал, что Евросоюз доведет количество подготовленных солдат с 60 до 75 тыс. к концу года и примет 15-й пакет санкций против России.

Также известно, что с 1 декабря Боррель уходит в отставку, и на его место назначат эстонку Каю Каллас.

Этим утром воздушная тревога была объявлена не только в Киеве, но и еще в 12 областях Украины.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев, подчеркнув, что это его последний визит в украинскую столицу в качестве руководителя дипслужбы ЕС. Он заявил, что призовет ЕС продолжить поддержку Украины, несмотря на неопределенность в отношении планов США под руководством Дональда Трампа.

Между тем внешний вид Борреля в Киеве вызвал беспокойство у пользователей социальной сети X, где они выразили критику под его фотографией.