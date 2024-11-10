  • Новость часаСК ищет девушек, пошутивших о теракте в «Крокусе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    Захарова оценила стычку между Штайнмайером и писателем из-за «Северных потоков»
    Разведка США оценила перспективы ВСУ в Курской области
    Молдавия озвучила новое требование к «Газпрому»
    Штаб Трампа уточнил позицию по Крыму
    Гладков объяснил отказ в госпомощи семье погибшего белгородца
    Межуев описал путь «отвоевания» Украины Россией после переговоров
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

    8654 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    20 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    37 комментариев
    10 ноября 2024, 18:32 • Новости дня

    Подросток пострадал из-за атаки дронов ВСУ в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Подросток получил осколочное ранение стопы после атаки дронов ВСУ в Почепском районе Брянской области, его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале подчеркнул, что пострадавшему оказали неотложную помощь, после чего его доставили в детскую областную больницу, где предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

    Глава региона отметил, что состояние подростка оценивается как удовлетворительное. В результате атаки ВСУ также были повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

    Богомаз добавил, что падение беспилотников произошло в результате их подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина, находившийся под завалами многоквартирного дома в городе Шебекино, скончался после атак украинских дронов.

    10 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Военный эксперт Козюлин: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на столичный регион преследовала три цели: выявить слабые места в системе ПВО, протестировать новые технологии в области беспилотной авиации, а также повлиять на дискуссию о дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В столичном регионе выстроена хорошая система ПВО. Благодаря этому нашим войскам удалось отбить налет противника. Судя по имеющимся данным, только на столицу было направлено больше 30 дронов – это немало», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Эксперт напомнил, что ВСУ наращивают производство беспилотников. «Запад передает Украине свои технологии, чтобы испытать их в бою. И те разработки, которые не прошли апробацию в конфликте с Россией, насколько мне известно, в дальнейшем не пользуются популярностью в третьих странах», – рассуждает аналитик. То есть первая цель атаки – проверка БПЛА.

    Но есть и другие цели. «Во-вторых, стоит обратить внимание на временной промежуток, в течение которого сбивали беспилотники – немногим больше часа. Допускаю, что противник пытался прощупать изменения в системе ПВО Москвы. В Киеве знают, что единичными ударами защиту не пробить. Поэтому они запускают сразу несколько аппаратов, а затем наблюдают за расположением комплексов, наносят их на карту и ищут слабые места – это давняя практика», – полагает аналитик.

    «В-третьих, атака связана с дискуссией о поддержке Украины в будущем на фоне победы Дональда Трампа. Вероятно, ВСУ пытались продемонстрировать, что у них якобы есть серьезные возможности, из-за которых помощь Украине необходимо продолжать и даже усиливать», – считает спикер.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых беспилотниках в Подмосковье. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников, из них 34 – в Московской области.

    Еще 14 БПЛА сбито над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской, а два – над территорией Тульской области.

    Коментарии (29)
    9 ноября 2024, 23:55 • Новости дня
    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма

    Штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США

    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, который заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность, не может говорить от лица Трампа, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды республиканца.

    Представитель команды Трампа подчеркнул, что Ланза являлся «подрядчиком» в рамках предвыборной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Он не работает на Дональда Трампа и не говорит от его лица», – заявили в переходной команде избранного президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ланза предложил Украине принять реальность потери Крыма и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий. СМИ сообщали, что Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Коментарии (21)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Порошенко назвал главную ошибку ВСУ

    Порошенко назвал отсутствие фортификаций главной ошибкой ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Украины Петр Порошенко указал на серьезный недостаток в обороне страны, отметив отсутствие фортификаций.

    По его словам, отсутствие фортификационных сооружений является главной ошибкой украинской стороны в продолжающемся конфликте с Россией, передает RT.

    Порошенко отметил, что за два с половиной года государство не смогло обеспечить даже закупку экскаваторов, необходимых для укрепления оборонительных позиций.

    По его словам, Украина сосредоточилась исключительно на наступательных действиях, пренебрегая оборонительными мерами.

    Он также подчеркнул, что в 2023 году, когда была предложена помощь в строительстве оборонительных линий, государственные структуры отказались от этой инициативы.

    Ранее Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    Коментарии (31)
    9 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Российский боец три недели оборонял опорный пункт, питаясь только луком

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    В Telegram-канале ресурса Readovka сообщается, что боец ВС России героически оборонял опорный пункт в одиночку на протяжении трех недель.

    Распространена видеозапись, где видно, как беспилотник сбрасывает солдату продукты и воду. Алиев жестами показывает, что хочет пить, и вскоре ему доставляют бутылку с водой.

    Штурмовая группа, в составе которой был Алиев, захватила позиции, но попала под шквальный огонь, в результате  бойцы перестали выходить на связь и были сочтены погибшими. Однако выяснилось, что 28-летний Алиев, разведчик-сапер из Дагестана, выжил, несмотря на отсутствие продовольствия.

    На протяжении трех недель боец питался луком, который нашел на бывших украинских позициях. Алиева обнаружили с помощью дрона, после чего ему оказали помощь и эвакуировали. В настоящее время он находится в госпитале. У него диагностировали серьезное истощение, однако его состояние оценивается как стабильное.

    В августе российский военнослужащий на Украине отбил головой дрон Вооруженных сил Украины и выжил.

    Коментарии (29)
    10 ноября 2024, 11:43 • Новости дня
    Гладков: Семья погибшего в закрытой зоне белгородца не получит госпомощь
    Гладков: Семья погибшего в закрытой зоне белгородца не получит госпомощь
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В хуторе Старой Валуйского округа Белгородской области погиб мирный житель, когда автомобиль подорвался на мине, при этом семья погибшего не получит государственную помощь, так как были нарушены запреты на въезд в опасные районы.

    На хуторе Старой в Валуйском округе Белгородской области произошел трагический инцидент, передает Telegram-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова. Губернатор сообщил, что в результате подрыва автомобиля на мине погиб мирный житель. Гладков выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

    Губернатор отметил, что власти не смогут оказать государственную помощь семье погибшего. Это связано с тем, что два года назад было принято решение: лица, не выполняющие требования органов власти о запрете въезда в опасные населенные пункты, не будут получать государственную помощь в случае ранения или гибели. Гладков подчеркнул, что дело не в деньгах, а в жизнях граждан.

    Губернатор призвал жителей области соблюдать требования и предписания органов власти, чтобы сохранить свои жизни и избежать трагических последствий. «Берегите себя, слушайте», – обратился он к гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников пострадали два человека, а в Белгородской области в Валуйском округе легковой автомобиль подорвался на боеприпасе, в результате чего погиб мирный житель.

    Коментарии (0)
    10 ноября 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости изменить стратегию ЕС по Украине после победы Трампа

    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине, так как Европа не сможет в одиночку поддерживать украинскую армию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    «Президентские выборы в США изменили ситуацию. Очевидно, что европейская стратегия, которая явно провалилась, не может быть продолжена», – приводит слова Сийярто ТАСС со ссылкой на HirTV.

    Он заявил, что «Европа стоит на пороге больших перемен». Сийярто отметил, что Трамп намерен изменить подход США к событиям на Украине, и Европа не сможет в одиночку оказывать поддержку украинской армии.

    Министр добавил, что у ЕС «нет возможности ни в военном, ни в финансовом, ни в экономическом плане занять место Соединенных Штатов». Сийярто сказал, что Трамп намерен установить мир во время своего пребывания на посту президента. По мнению Сийярто, победа Трампа позволит «военный бюджет заменить на мирный».

    Как заявил министр, Западная Европа и правительство США «были в сговоре», убеждая всех в необходимости поставок вооружений» и что «Россия проиграет».

    «Они замалчивали количество жертв этого конфликта, но, перебивая друг друга, говорили о новых и новых санкциях против России, скрывая тот факт, что санкции фактически закончились тем, что европейская экономика получила сначала удар по ноге, затем по колену, затем в живот, а затем в легкое. И стало ясно, что такая политика нежизнеспособна», – заявил Сийярто.

    Он уверен, что руководство большей части государств ЕС понимает сложившуюся ситуацию, но не хочет признавать это, так как не желает принимать ответственность за собственные неверные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2024, 13:46 • Новости дня
    Межуев описал путь «отвоевания» Украины Россией после переговоров

    Межуев предложил перспективный сценарий переговоров с Украиной для России

    Межуев описал путь «отвоевания» Украины Россией после переговоров
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Политолог Борис Межуев считает, что лучший сценарий для России включает формальное признание Крыма и Новороссии и гарантию нейтрального статуса Украины.

    Как пишет «Бизнес-ONLINE», Межуев изложил свое видение перспектив мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Он считает, что Россия в военном отношении имеет успехи, однако захват украинских городов с каждым разом становится более сложной задачей. Межуев отметил, что военная ситуация заходит в тупик, и предложил рассмотреть переговоры как более реальный выход из сложившейся ситуации.

    По его мнению, лучший сценарий для России – это признание Украиной Крыма и Новороссии российскими территориями, а также гарантия нейтрального статуса Украины. Однако такие условия представляются нереальными в текущей международной политической ситуации. «Надо быть фантазером, чтобы надеяться на мирное соглашение по российским условиям», – подчеркнул политолог.

    Межуев предложил рассмотреть «корейский сценарий» как наиболее реалистичный вариант для России. Это предполагает сохранение территориального статуса и снижение конфликта между сторонами. Он добавил, что Россия может использовать внутренние разногласия Украины с Западом для возвращения Украины в сферу своего влияния. При этом необходимо вести пропаганду без оскорблений и националистических заявлений, чтобы укрепить позиции России на постсоветском пространстве.

    Политолог считает, что наиболее рациональным путем «отвоевания» Украины является умелая дипломатия и мягкая сила, а не военные действия, что позволит вернуть Украину в восточнославянское содружество.

    Коментарии (30)
    10 ноября 2024, 16:56 • Новости дня
    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области

    Разведка США пессимистично оценила перспективы Украины в Курской области

    NYT: Разведка США пессимистично оценивает перспективы ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, что снижает шансы Украины на успех в этих регионах, пишет The New York Times.

    Как сообщает The New York Times, разведка США выражает обеспокоенность в связи с нарастающей мощью российских войск в Курской области и Донбассе. По данным издания, «российские военные собрали 50 тыс. солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление с целью вернуть территорию, захваченную Украиной в Курской области».

    В публикации отмечается, что российской армии удалось сохранить силы в Донбассе, что позволило ей действовать на нескольких фронтах одновременно.

    «Некоторые американские военные и разведчики все более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины», – отмечает авторы материала. По их словам, «Россия неуклонно набирает силу» как в Курской области, так и в Донбассе. При этом «Украина все еще имеет сильную оборону в Курской области и может удержаться, по крайней мере, какое-то время», – добавляют источники издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте в зоне российской специальной военной операции на Украине.

    Коментарии (2)
    10 ноября 2024, 05:23 • Новости дня
    Сырский пожаловался НАТО на сложную ситуацию на фронте для ВСУ

    Главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Каволи о сложной ситуации на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Главком ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте в зоне российской специальной военной операции на Украине.

    Сырский в соцсетях сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с Каволи. «В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной», – приводит слова Сырского ТАСС.

    Он также заявил, что ситуация «имеет тенденцию к обострению», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября Сырский сообщил о наступлении российской армии, оценивая его как одно из самых интенсивных с начала конфликта. Как заявила депутат Рады Марьяна Безуглая, Сырский якобы готовится выводить украинские войска из Курской области. Также сообщалось, что он велел перевести технический персонал авиации в пехоту.

    Коментарии (2)
    10 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россияне ждут от МВД «беспощадной борьбы с преступностью», заявил президент России Владимир Путин. В поздравлении действующих сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником он отметил грамотные действия МВД в «неординарных условиях», в том числе в зоне специальной военной операции на Украине.

    «Сегодня граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин заявил, что в борьбе с экстремизмом нужны «активность и наступательность». Он подчеркнул, что экстремизм «в любом обличье» является угрозой для суверенитета и конституционного порядка России, а также для безопасности ее народа.

    Путин «особо отметил мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Он сказал, что ситуация «здесь непростая», мирным жителям требуются «помощь и защита». Президент выразил уверенность, что сотрудники МВД приложат все необходимые усилия и «максимально обеспечат безопасность» людей, а также будут «оперативно решать вопросы» граждан.

    Он выразил благодарность сотрудникам МВД за «грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач» СВО.


    Напомним, Путин сообщил, что в 2024 году более 650 сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград; среди них те, кто погиб при выполнении служебных обязанностей. Он заверил, что их подвиги «всегда будут помнить и чтить».

    Коментарии (2)
    10 ноября 2024, 16:26 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара «Солнцепека» по ВСУ в Харьковской области

    Опубликовано видео удара «Солнцепеком» по укрытию ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Минобороны России представили кадры удара тяжелой огнеметной системы по скоплению украинских сил в Харьковской области, что привело к уничтожению живой силы противника.

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено поражение украинских сил в Харьковской области. На кадрах ведомства видны взрывы, свидетельствующие о попадании боеприпасов по целям, сообщает РИА «Новости».

    Согласно заявлению ведомства, военнослужащие группировки «Север» в ходе разведывательной операции обнаружили скопление украинских войск в укрытии. Для нанесения удара была использована тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли значительное поражение украинским подразделениям, уничтожив свыше 25 военнослужащих и несколько единиц техники в Харьковской области.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2024, 22:48 • Новости дня
    Российские войска «перерезали» Купянское направление

    Российские войска разделили Купянское направление пополам

    Tекст: Антон Антонов

    Для вооруженных сил Украины на Купянском направлении сложилась тяжелая ситуация, оно оказалось «перерезано» российскими войсками пополам, сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    «На Купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше Купянское направление на две части», – приводит слова Старикова РИА «Новости».

    Кроме того, Стариков заявил о тактическом кризисе для ВСУ на Южнодонецком, Кураховском и Покровском (Красноармейском) направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России, по словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска. По словам военного эксперта Андрея Марочко, количество атак российских войск на позиции ВСУ в районе Купянска увеличилось до 20 в сутки.

    Коментарии (0)
    10 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Волченку в ДНР
    Российские войска освободили Волченку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

    «Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    «Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов», – добавили в Минобороны.

    В течение суток российская группировка «Восток» нанесла потери украинским силам в размере до 105 военных. Украинские формирования, включая три бригады в Донецкой народной республике и Запорожской области, подверглись поражению. В результате боев были отражены четыре контратаки штурмовых групп и уничтожено значительное количество техники, включая боевую бронированную машину «Козак» и пусковую установку HIMARS производства США, указали в ведомстве.

    По данным Минобороны РФ, на других направлениях также были нанесены серьезные потери украинским войскам. Группировка войск «Запад» улучшила свое тактическое положение, уничтожив до 490 военнослужащих противника и технику в районах Купянска и Тернов. На Южном направлении группировка «Юг» продолжила наступление, уничтожив до 640 украинских военных и несколько единиц техники.

    «Потери ВСУ [в зоне ответственности группировки «Днепр»] составили до 50 военнослужащих. <…> Потери ВСУ [в зоне ответственности группировки «Север»] составили до 50 военнослужащих», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что также украинская сторона потеряла четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана», САУ M777 и Paladin производства США, три гаубицы Д-30 и склад боеприпасов.

    Кроме того, российские силы противовоздушной обороны сбили три управляемые авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 36 украинских беспилотников, что подтверждает эффективность защиты от воздушных угроз.

    Ранее Минобороны сообщило, что в зоне ответственности группировки «Юг» украинские формирования потеряли до 720 военнослужащих и орудие L119, также разрушен полевой склад с боеприпасами.

    Коментарии (0)
    10 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    Экс-главком НАТО счел потерю территорий «не худшим сценарием» для Украины
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в эфире CNN заявил, что возможное давление Дональда Трампа на Россию и Украину может привести к тому, что Киев уступит часть территорий, но получит «реальный путь в НАТО» в течение трех-пяти лет.

    «Я думаю, что он (Дональд Трамп) окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на окончание Корейской войны. (Президент России Владимир) Путин, к сожалению, в конечном итоге останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует», – цитирует Ставридиса РБК.

    Он выразил мнение, что Украина получит «реальный путь в НАТО» в течение трех-пяти лет. Ставридис подчеркнул, что это не самый худший сценарий для Украины, учитывая развитие событий. Он также напомнил, что урегулирование должно быть согласовано украинцами и россиянами, а не навязано США. Ожидается, что переговоры о прекращении огня и возможном урегулировании займут месяцы, а вступление Украины в НАТО может произойти через несколько лет.

    Экс-главком НАТО также отметил, что готов поддержать Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира, если тот сможет выполнить свое обещание завершить конфликт на Украине за один день.

    Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    ВС РФ окружили ВСУ в Курахово

    Российские войска сжимают клещи вокруг ВСУ в Курахово ДНР, идут городские бои

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска активно сжимают клещи вокруг украинских сил в Курахово, охватывая город с трех сторон, что создает угрозу окружения.

    Российские войска продолжают активные действия в районе Курахова, сжимая «клещи» вокруг позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Операция ведется с различных направлений, включая север, юг и запад, что усиливает давление на украинские силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР, ВСУ сбросили емкость с химическим газом на позиции разведчиков под Курахово, а ВС России вскоре перережут трассу Запорожье – Курахово.

    Коментарии (3)
    Главное
    Сын Трампа пригрозил Зеленскому «потерей пособия» через 38 дней
    Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход из НАТО
    В Мексике археологи обнаружили храм с вратами в загробный мир
    Опубликовано видео удара «Солнцепека» по ВСУ в Харьковской области
    Сбой геопозиции «перенес» жителей Киевской области в Шереметьево (фото)
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    Shaman отреагировал на смерть на своего пресс-секретаря

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон? Подробности

    Перейти в раздел

    «По большому счету я выжил чудом»

    «Больше всего меня утешили слова медсестры в госпитале в Луганске. Когда я отошел от наркоза, медсестра сказала: «Спасибо, что пришел нас защищать». Боец ЧВК Даниил Гладушевский, получивший тяжелое ранение в первые дни СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, кто и как готов поддерживать ветерана без ног и чем хороший протез отличается от плохого. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп устроит укрощение польских амбиций

    Польский президент Анджей Дуда планирует срочный визит в США, чтобы встретиться и объясниться с избранным президентом страны Дональдом Трампом. И немудрено: в прошедшие несколько лет польское руководство заявляло даже о том, что Трамп «завербован российскими службами. Как и почему Вашингтон при Трампе изменит свое отношение к Варшаве? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............