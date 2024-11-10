Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.8654 комментария
Подросток пострадал из-за атаки дронов ВСУ в Брянской области
Подросток получил осколочное ранение стопы после атаки дронов ВСУ в Почепском районе Брянской области, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале подчеркнул, что пострадавшему оказали неотложную помощь, после чего его доставили в детскую областную больницу, где предоставили всю необходимую медицинскую помощь.
Глава региона отметил, что состояние подростка оценивается как удовлетворительное. В результате атаки ВСУ также были повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.
Богомаз добавил, что падение беспилотников произошло в результате их подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина, находившийся под завалами многоквартирного дома в городе Шебекино, скончался после атак украинских дронов.