Даниил Медведев уступил Тейлору Фритцу в стартовом матче Итогового турнира ATP

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, Даниил Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, проиграл стартовый матч на Итоговом турнире ATP в Турине. Встреча с американцем Тейлором Фритцем завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу последнего.

Фритц, занимающий шестую позицию в мировом рейтинге, показал отличный результат, добавив победу на Итоговом турнире к своим достижениям 2024 года, включая выход в финал Открытого чемпионата США и бронзу на Олимпиаде в Париже.

Соперниками по группе для Медведева и Фритца являются Янник Синнер из Италии и австралиец Алекс де Минаур, которые еще не провели свой матч. В другой группе на турнире выступают россиянин Андрей Рублев, Карлос Алькарас из Испании, норвежец Каспер Рууд и Александр Зверев из Германии.

Итоговый турнир ATP, проходящий в Турине с 10 по 17 ноября, собрал восемь лучших теннисистов мирового рейтинга. Соревнования проходят на хардовом покрытии, а призовой фонд турнира превышает 15 млн долларов. Медведев ранее становился победителем турнира в 2020 году; до него из россиян это удавалось Николаю Давыденко в 2009 году.

