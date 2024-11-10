Гладков отказал в госпомощи погибшим в Белгородской области из-за запрета на въезд

Губернатор сообщил о гибели жителя в Белгородской области из-за подрыва на мине

Tекст: Дмитрий Зубарев

На хуторе Старой в Валуйском округе Белгородской области произошел трагический инцидент, передает Telegram-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова. Губернатор сообщил, что в результате подрыва автомобиля на мине погиб мирный житель. Гладков выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

Губернатор отметил, что власти не смогут оказать государственную помощь семье погибшего. Это связано с тем, что два года назад было принято решение: лица, не выполняющие требования органов власти о запрете въезда в опасные населенные пункты, не будут получать государственную помощь в случае ранения или гибели. Гладков подчеркнул, что дело не в деньгах, а в жизнях граждан.

Губернатор призвал жителей области соблюдать требования и предписания органов власти, чтобы сохранить свои жизни и избежать трагических последствий. «Берегите себя, слушайте», – обратился он к гражданам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников пострадали два человека, а в Белгородской области в Валуйском округе легковой автомобиль подорвался на боеприпасе, в результате чего погиб мирный житель.