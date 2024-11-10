Женщина пострадала при атаке БПЛА в Подмосковье

Tекст: Дарья Григоренко

Воробьев заявил в своем Telegram-канале о массированной атаке беспилотниками на Московскую область. Как пишет Воробьев, более 30 БПЛА были сбиты в районах Раменского, Коломны и Домодедово. ПВО продолжает работать, и власти обещают оперативно информировать население о развитии ситуации, отметил он.

В результате атаки в поселке Становое Раменского района загорелись два дома. От осколков пострадала 52-летняя женщина. Она была госпитализирована с ожогами лица, шеи и рук и находится в реанимации в состоянии средней тяжести, подчеркнул губернатор. Воробьев заверил, что все необходимые меры помощи будут предоставлены пострадавшей в кратчайшие сроки.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Ранее Собянин заявил, что восемь беспилотников, направлявшихся на Москву, были сбиты силами ПВО Министерства обороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна, а также силами ПВО Министерства обороны России были сбиты три беспилотника в городских округах Раменское и Коломна.