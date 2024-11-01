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СК возбудил дело против украинских боевиков за подрыв монастыря в Курске
СК обвинил украинских боевиков в подрыве монастыря в Курске и других преступлениях
Военные следователи СК России возбудили уголовное дело против украинских боевиков, обвиняемых в подрыве Свято-Троицкого женского монастыря в Курске, сообщили в главном военном следственном управлении СК.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинских боевиков, причастных к подрыву Свято-Троицкого женского монастыря в Курске, передает ТАСС.
Дело возбуждено по нескольким тяжким статьям, включая убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой. Кроме того, украинских боевиков обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, терроризме, нападении на сотрудников правоохранительных органов, а также незаконном пересечении государственной границы.
Подозреваемые относятся к различным вооруженным формированиям Украины, военизированным группам и наемническим формированиям. Следователи продолжают работать над установлением всех обстоятельств происшествия и привлечением виновных к ответственности.
Напомним, в первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, где во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину.
Также было возбуждено уголовное дело за обстрел украинскими боевиками исторической усадьбы «Дворец для любимой» в Курской области.