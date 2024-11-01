СК возбудил дело против украинских боевиков за подрыв монастыря в Курске

СК обвинил украинских боевиков в подрыве монастыря в Курске и других преступлениях

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинских боевиков, причастных к подрыву Свято-Троицкого женского монастыря в Курске, передает ТАСС.

Дело возбуждено по нескольким тяжким статьям, включая убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенные организованной группой. Кроме того, украинских боевиков обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, терроризме, нападении на сотрудников правоохранительных органов, а также незаконном пересечении государственной границы.

Подозреваемые относятся к различным вооруженным формированиям Украины, военизированным группам и наемническим формированиям. Следователи продолжают работать над установлением всех обстоятельств происшествия и привлечением виновных к ответственности.

Напомним, в первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, где во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину.

Также было возбуждено уголовное дело за обстрел украинскими боевиками исторической усадьбы «Дворец для любимой» в Курской области.