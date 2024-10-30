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СК возбудил дело против украинских боевиков за обстрел «Дворца для любимой»
В отношении украинских боевиков возбуждено уголовное дело за обстрел исторической усадьбы «Дворец для любимой» в Курской области, сообщили в Следственном комитете России.
Дело завели по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти», «Теракт», «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также оно расследуется по статьям «Уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» и «Незаконное пересечение Государственной границы РФ, совершенное организованной группой».
В числе подозреваемых – боевики ВСУ, иностранные наемники и иные украинские военизированные формирования.
Отмечается, что в результате атаки объект культурного наследия «Ансамбль усадьбы Викторова «Дворец для любимой» в селе Сафоновка Кореневского района пострадал от атак. Постройки на территории усадьбы были частично разрушены.
Напомним, власти Курской области сообщали, что ВСУ обстреляли усадьбу «Дворец для любимой».