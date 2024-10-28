ВСУ обстреляли объект культурного наследия «Дворец для любимой» в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Усадьба располагается в Кореневском районе Курской области, она известна как «Дворец для любимой», здание пострадало в результате атак ВСУ, сообщило облправительство в своем Telegram-канале. Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения.

На опубликованных фотографиях запечатлены обгоревшие стены постройки без окон, а также разрушения внутри здания.

Усадьба Викторова была построена в стиле средневековых немецких замков в селе Сафоновка. Ее строительство было заказано помещиком Иосифом Викторовым в знак любви к молодой немецкой девушке. Известно, что девушка не стала женой Викторова и отказалась переезжать в Россию, после чего дворец стал местом для приема гостей. После событий 1917 года особняк был заброшен, а в 1930-х годах здесь открыли школу, работавшую до недавнего времени.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 130 украинских военных, обвиняемых в преступлениях на территории Курской области, включая обстрелы населенных пунктов.

Газета New York Times писала о свидетельствах очевидцев о стрельбе украинских военных по гражданским в населенных пунктах Курской области.