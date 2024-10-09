Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.9 комментариев
МИД Сирии назвал удар Израиля в Дамаске варварским преступлением
МИД Сирии осудил удар Израиля по жилому зданию в Дамаске как варварское преступление
Сирийский МИД назвал израильский удар по жилому зданию в Дамаске варварским преступлением и призвал сдерживать Израиль, предупреждая о катастрофических последствиях для региона.
Министерство иностранных дел Сирии выступило с резким заявлением в ответ на удар израильских вооруженных сил по жилому зданию в районе Мезза в Дамаске, сообщает ТАСС.
Удар был охарактеризован как «варварское преступление» против мирного населения и назван продолжением геноцида, совершаемого Израилем в отношении палестинцев и ливанцев.
В заявлении МИД Сирии содержится призыв к международному сообществу принять срочные меры для сдерживания Израиля, чтобы избежать катастрофических последствий для региона.
Министерство обороны Сирии ранее информировало о семи погибших и одиннадцати пострадавших в результате этого нападения.
Телеканал Al Hadath сообщил, что целью израильского удара был сторонник ливанской организации «Хезболла».
Обстрелянное здание расположено менее чем в километре от посольства Ирана в Сирии, однако, по данным иранских дипломатов, граждане Ирана не пострадали.
Ранее сообщалось, что при ударе ВС Израиля по жилому зданию в Дамаске семь человек погибли, одиннадцать пострадали.