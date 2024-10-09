МИД Сирии назвал удар Израиля в Дамаске варварским преступлением

МИД Сирии осудил удар Израиля по жилому зданию в Дамаске как варварское преступление

Tекст: Денис Тельманов

Министерство иностранных дел Сирии выступило с резким заявлением в ответ на удар израильских вооруженных сил по жилому зданию в районе Мезза в Дамаске, сообщает ТАСС.

Удар был охарактеризован как «варварское преступление» против мирного населения и назван продолжением геноцида, совершаемого Израилем в отношении палестинцев и ливанцев.



В заявлении МИД Сирии содержится призыв к международному сообществу принять срочные меры для сдерживания Израиля, чтобы избежать катастрофических последствий для региона.

Министерство обороны Сирии ранее информировало о семи погибших и одиннадцати пострадавших в результате этого нападения.

Телеканал Al Hadath сообщил, что целью израильского удара был сторонник ливанской организации «Хезболла».

Обстрелянное здание расположено менее чем в километре от посольства Ирана в Сирии, однако, по данным иранских дипломатов, граждане Ирана не пострадали.

Ранее сообщалось, что при ударе ВС Израиля по жилому зданию в Дамаске семь человек погибли, одиннадцать пострадали.