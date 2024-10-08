Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.5 комментариев
Экс-глава «Главного управления обустройства войск» осужден за хищения в Арктике
Суд в Москве приговорил Евгения Горбачева к тюремному сроку за хищение 360 млн рублей
Савеловский суд Москвы приговорил экс-руководителя «Главного управления обустройства войск» Евгения Горбачева к 5,5 года колонии за хищение более 360 млн рублей при строительстве военных объектов на мысе Шмидта и острове Врангеля в Арктике.
Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение более 360 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике, передает РИА «Новости».
Согласно приговору, Горбачев будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей и возместить 367 млн рублей в пользу потерпевших.
Следствие установило, что Горбачев руководил строительными работами на мысе Шмидта и острове Врангеля, где планировалось возведение вышек наблюдения, радиолокационных площадок и других объектов. Обвинение утверждает, что часть средств была выведена по фиктивным договорам на счета контролируемых компаний, что нанесло ущерб в 360 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калининграде возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения более 100 млн рублей при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Бывший руководитель строительного филиала и его заместитель обвиняются в хищении более 35 млн рублей, используя подложные документы при выполнении ремонта военного госпиталя в Перми. Суд в Амурской области санкционировал арест гендиректора московской строительной компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна, который обвиняется в мошенничестве почти на 60 млн рублей при строительстве на космодроме Восточный.