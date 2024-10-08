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Путин отметил позитивное развитие отношений с Азербайджаном
Путин заявил о позитивном развитии отношений России и Азербайджана
Президент России Владимир Путин подчеркнул позитивное развитие российско-азербайджанских отношений на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве перед саммитом СНГ.
Путин подчеркнул, что во время неформальной встречи накануне вечером лидеры стран СНГ обсудили текущий статус взаимодействия Москвы и Баку. Он также добавил, что отношения развиваются в положительном направлении, передает ТАСС.
В свою очередь Алиев также выразил удовлетворение динамикой отношений между Азербайджаном и Россией. Он подчеркнул, что после недавнего визита Путина в Баку взаимодействие между странами стало более активным, что проявляется в многочисленных контактах на уровне различных государственных структур и членов правительства. Это свидетельствует о значительном прогрессе в сотрудничестве.
Напомним, во вторник Алиев прибыл в Кремль для двусторонних переговоров с президентом России Путиным, которые пройдут на полях саммита СНГ, а главной темой станет нормализация отношений между Баку и Ереваном.