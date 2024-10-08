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Южная Корея заподозрила начало строительства атомной подлодки в КНДР
Сеул обнаружил признаки начала строительства атомной подлодки в КНДР
Южнокорейские военные зафиксировали признаки строительства в КНДР подводной лодки с ядерной силовой установкой, работы ведутся в районе города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо и судно больше существующих субмарин.
Южнокорейские военные обнаружили признаки, указывающие на начало строительства КНДР подводной лодки с ядерной силовой установкой, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап. Подозрения о строительстве были высказаны на основе данных южнокорейской военной разведки, переданных депутату Национального собрания Республики Корея Кан Дэ Сику.
В докладе указывается, что часть признаков говорит о начале строительства, однако, поскольку оно находится на ранней стадии, требуются дополнительные подтверждения для определения, является ли подлодка атомной. По данным южнокорейской разведки, строительные работы начались в районе города Синпхо в провинции Хамген-Намдо.
Предполагаемое судно, по размерам превосходящее существующие субмарины Народной республики, находится в начальной стадии строительства. Представитель южнокорейских вооруженных сил отметил, что точный тоннаж подлодки можно будет определить по мере продвижения работ.
Напомним, в КНДР состоялась церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, оснащенной тактическим ядерным оружием. В случае захода американской стратегической подлодки в порт Южной Кореи Пусан ядерное оружие может быть применено. Сообщалось, что Вашингтон пообещал направлять в Южную Корею подлодки, бомбардировщики и авианосцы.