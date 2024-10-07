Идущее из России судно с аммиачной селитрой не допустили в порты Европы

Идущее из России поврежденное судно MV Ruby с 20 тыс. тонн аммиачной селитры не приняли в портах ЕС

Tекст: Антон Антонов

Судно MV Ruby, принадлежащее мальтийской компании Ruby Enterprise, вышло из Кандалакши в августе с грузом аммиачной селитры в 20 тыс. тонн и направлялось в Африку, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судно попало в аварию во время шторма, повредив корпус и получив повреждения ходовой части. 1 сентября MV Ruby приняли в порту Норвегии, где инспекторы обнаружили повреждения руля, корпуса и винта.

Представитель норвежского морского управления заявил, что груз не представлял угрозы, но судно направили на ремонт в другое место в сопровождении буксира. Однако ни один порт ЕС или Великобритании не согласился принять корабль. Утверждается, что отказ связан якобы с опасениями «катастрофического взрыва». В Европе ссылаются на инцидент 2020 года, когда в порту Бейрута взорвалось 2,75 тыс. тонн нитрата аммония.

Власти и руководство судна безуспешно пытались заверить общественность в безопасности груза. Как пишет издание, ситуация отражает недоверие, с которым сталкиваются суда, связанные с Россией, после начала спецоперации на Украине.

Напомним, аммиачная селитра используется для производства удобрений. В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более шести тысяч пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с сухогруза Rhosus.