Саша Илич уволен с поста главного тренера «Пари НН»

Саша Илич покинул пост главного тренера «Пари НН» после решения совета директоров

Сербский тренер Саша Илич отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», сообщает ТАСС. Такое решение было принято советом директоров клуба. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Антон Хазов, однако дальнейшая судьба этого назначения пока неизвестна, и окончательное решение ожидается в ближайшее время.

Недавний матч «Пари НН» против тольяттинского «Акрона» завершился ничьей 2:2 благодаря голу, забитому на последних минутах. В настоящий момент клуб находится на 11-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 11 очков за 11 игр. Саша Илич начал работать с «Пари НН» в мае текущего года и помог команде сохранить место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

46-летний Илич ранее занимал тренерские должности в нескольких европейских клубах, таких как греческий «Атромитос», болгарский ЦСКА из Софии и сербский «Чукарички». В его тренерской карьере также значатся юношеские сборные Сербии. Как игрок, Илич выступал за ряд известных клубов, включая сербский «Партизан», с которым дважды становился чемпионом, а также за испанскую «Сельту», турецкий «Галатасарай», австрийский «Зальцбург» и греческую «Ларису».

Напомним, в сентябре Магомед Адиев покинул пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат».