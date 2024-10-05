Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре

Хуснуллин заявил о скором прекращении нелегальной миграции в России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».

Он подчеркнул необходимость создания рабочей подгруппы для обеспечения безопасности и понимания миграционных потоков. «Это нужно для того, чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие», – сказал вице-премьер.

Хуснуллин также указал, что законодательство в сфере миграции значительно изменится с 5 февраля. Он отметил важность разъяснительной и организационной работы для оптимизации обмена данными между странами. По словам Хуснуллина, все существующие нерешенные вопросы в этой сфере будут урегулированы.

Сопредседатель межправкомиссии с таджикистанской стороны, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выразил обеспокоенность по поводу нарушения прав и свобод граждан Таджикистана в России. Он сообщил об увеличении случаев запрета на въезд и депортации.

Расулзода также отметил рост спроса российских работодателей на таджикские трудовые ресурсы и призвал к эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать взаимопониманию и экономической выгоде для обеих стран.

Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией. Документы предлагают признать организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением.