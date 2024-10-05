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«Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче
Боец «Шаман»: Украинские военные заранее вывезли из Угледара ценные военные ресурсы перед сдачей
Украинские военные вывезли за пределы Угледара основные средства поражения и ценные радиолокационные установки, готовя город к сдаче, сообщил заместитель командира батальона «Восток» с позывным «Шаман».
Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче, что включало в себя вывоз основных средств поражения, передает ТАСС.
Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что ВСУ вывезли ценные радиолокационные установки за пределы города. «Они заранее знали. Просто оттягивали время», – сказал он, отмечая, что разведка наблюдала за этими перемещениями.
Министерство обороны России в четверг сообщило об освобождении Угледара от Вооруженных сил Украины. Эта информация подтверждает заявление «Шамана» о подготовке украинских военных к сдаче города.
Ранее сообщалось, что в освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, а вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.