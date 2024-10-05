  • Новость часаПВО за ночь сбила десять украинских дронов над российскими регионами
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    Группа тяжелых роботов повысит ударную мощь в зоне спецоперации
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного
    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре
    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке
    FT: Зеленский прятался в бункерах в начале спецоперации на Украине
    В терминалах «Сбера» произошел сбой с двойным списанием денег
    СК возбудил дело о хулиганстве против банд мигрантов в Петербурге
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    5 октября 2024, 10:50 • Новости дня

    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче

    Боец «Шаман»: Украинские военные заранее вывезли из Угледара ценные военные ресурсы перед сдачей

    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Украинские военные вывезли за пределы Угледара основные средства поражения и ценные радиолокационные установки, готовя город к сдаче, сообщил заместитель командира батальона «Восток» с позывным «Шаман».

    Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче, что включало в себя вывоз основных средств поражения, передает ТАСС.

    Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что ВСУ вывезли ценные радиолокационные установки за пределы города. «Они заранее знали. Просто оттягивали время», – сказал он, отмечая, что разведка наблюдала за этими перемещениями.

    Министерство обороны России в четверг сообщило об освобождении Угледара от Вооруженных сил Украины. Эта информация подтверждает заявление «Шамана» о подготовке украинских военных к сдаче города.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, а вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    4 октября 2024, 18:54 • Новости дня
    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного

    Генерал ВСУ в отставке: Залужный выявил свое местонахождение по радиосигналу для управляемого российского снаряда

    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Валерий Залужный, занимая пост главкома ВСУ, получил ранение на фронте после обстрела командного пункта в 2023 году, рассказал генерал в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос отметил, что обстрел командного пункта произошел вскоре после звонка Залужному из офиса президента Украины. «Залужный снял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через 1,5 минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», – сообщил он, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Кривонос утверждает, что Залужного спасло только то, что помещение, где он находился, было хорошо укреплено. Благодаря этому главком не погиб, хотя обстрел был достаточно точным и мощным.

    Напомним, в январе Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку. Позже в офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного. В свою очередь советник главы офиса президента Михаил Подоляк объяснил возможную отставку Залужного «стагнацией» на поле боя.

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    4 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение

    Политолог Скачко: Митинги бойцов ВСУ могут перерасти в антивоенные выступления

    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские военные пока жалуются только на недостаточную подготовку и нехватку вооружений. Однако вскоре эта риторика может измениться и перерасти в антивоенные выступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг в Николаевской области.

    «Украинское руководство не может в полной мере обеспечить всем необходимым регулярную армию, не говоря уже о бригадах территориальной обороны. Это, разумеется, вызывает недовольство военных», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Он отметил, что 123-я бригада теробороны была сформирована в Николаевской области, именно поэтому бойцы провели митинг там.

    Собеседник напомнил, что цель акции заключалась в том, чтобы привлечь внимание властей к недостаточной подготовке и нехватке вооружения. Однако, как подчеркнул Скачко, мероприятие служит признаком военного кризиса на Украине. «Пока украинские военные заявляют о готовности воевать, но жалуются, что при текущих условиях хорошо это делать они не могут. Это можно считать первой стадией. Вскоре, я не исключаю, риторика изменится, перерастет в антивоенные выступления», – рассуждает спикер.

    При этом пример 123-й бригады теробороны может быть заразительным. «Материальное обеспечение ВСУ неудовлетворительно повсеместно. Более того, российская армия продолжает вести наступление. Поэтому на тех участках, где будет создаваться угроза прорыва и уничтожения украинских военных, те будут покидать свои позиции, тем самым «голосуя за жизнь ногами», – полагает эксперт.

    В Киеве попытаются купировать эту угрозу. Так, бойцам, вышедшим на митинг в Николаевской области, уже пригрозили уголовной ответственностью. Но приговор для них, как считает политолог, будет зависеть от нескольких факторов. «Важно понять, во-первых, есть ли желание у других генералов и командиров наказывать этих людей, а во-вторых, не стоят ли за выступлением бригады теробороны силы, которые действительно хотят прекратить боевые действия и склонить власти к переговорам», – уточнил он.

    «Реакция Киева на этот митинг в том числе покажет, стихийная ли это акция или ей руководила определенная организация, которая пытается подать сигнал другим бригадам и подразделениям», – заключил Скачко.

    Ранее около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины самовольно оставили воинскую часть в Донбассе, отказавшись выполнять боевую задачу. Как сообщают украинские СМИ, военные вышли на митинг в Вознесенске (Николаевская область), чтобы обратить внимание властей на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении.

    Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения. По его словам, он неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ.

    Представитель Военной службы правопорядка Украины, присутствовавший на митинге, отказался комментировать ситуацию, а начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны Александр Пухальский пригрозил военным уголовной ответственностью, обвинив их в самовольном оставлении воинской части в Донбассе.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    4 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили причины возможного увольнения Буданова и Умерова

    СМИ: На Украине обсуждают увольнение Буданова и Умерова

    Западные СМИ объяснили причины возможного увольнения Буданова и Умерова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В офисе украинского президента Владимира Зеленского проходят дискуссии об увольнении главы главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) и главы минобороны Рустема Умерова, сообщили источники в СМИ.

    Обсуждение возможного увольнения Буданова ведется минимум месяц, сообщили депутаты из оборонного комитета Рады, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    У главы ГУР натянутые отношения с главкомом ВСУ Александром Сырским и главой офиса президента Андреем Ермаком. Умерова же планируют уволить, поскольку тот неспособен наладить работу минобороны, заключили источники.

    В конце сентября украинские СМИ сообщали, что Умеров и Буданов могут лишиться своих постов.

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    4 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, сообщило Минобороны России.

    Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Группа обустроилась в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. По ней ударил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате уничтожено до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ.

    Ранее «Искандер» ударил по руководству 37-й бригады морпехов ВМС Украины, было уничтожено до 60 офицеров руководства бригады.

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    4 октября 2024, 12:36 • Новости дня
    ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС России

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ совместно с белорусскими коллегами выявила лиц, готовивших убийства офицеров ВКС России, заявил глава спецслужбы и председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) в ходе 55-го заседания в Астане Александр Бортников.

    По его словам, причастные к подготовке убийств офицеров ВКС России лица связаны с проукраинскими полувоенными структурами, действующими на территории ЕС, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что успех в расследовании достигнут совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.

    Кроме раскрытия подготовки убийств, ФСБ и белорусские коллеги перекрыли международные каналы контрабанды продукции военного назначения и сырья с драгметаллами через Белоруссию.

    Также в сотрудничестве с ГКНБ Таджикистана на территории России были задержаны четверо граждан, находившихся в межгосударственном розыске за экстремистские преступления.

    Бортников отметил, что в июле ФСБ, опираясь на информацию узбекистанских партнеров, пресекла деятельность запрещенной в России террористической ячейки «Вилаят Хорасан» на российской территории.

    Были задержаны десять боевиков, а также пять членов международных террористических организаций «Исламское государство*» и «Хайят Тахрир аш-Шам*» ( террористические организации запрещены в России), занимавшихся вербовкой и финансированием.

    Во взаимодействии с КНБ Казахстана было изъято около 4 тонн наркотиков.

    Бортников подчеркнул значимость совместных профессиональных действий спецслужб стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами для обеспечения безопасности стран Содружества.

    Ранее Бортников рассказал, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, что могло бы сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта.

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    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

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    4 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами

    Член ОП Рогов: Украинская разведка пытается запугать терактами жителей новых регионов России

    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами
    @ novostienergodara

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России. Их цель – запугать граждан, не дать им спокойно строить мирное будущее. Однако попытки противника заведомо обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее в Энергодаре в результате взрыва в авто погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.

    «Украинская разведка, безусловно, желает внести сумятицу в работу Запорожской АЭС. Однако очередной теракт не стоит воспринимать как целенаправленную атаку против атомной станции. Речь скорее идет о хаотичной попытке запугивания населения новых регионов России. Противник попросту не может смириться с тем, что люди осознанно выбирают шагать в будущее рука об руку с Москвой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    «Пособники Зеленского убивают тех, до кого могут дотянуться. Напомню, всего несколько дней назад в Бердянске была осуществлена попытка теракта против судьи. Противник пытается привить местным жителям мысль о том, что сотрудничество с Москвой не останется безнаказанным. Но у Киева ничего не выйдет. Граждане настроены решительно, и эти атаки не собьют их с выбранного пути», – считает эксперт.

    «Однако выводы из произошедшего все-таки необходимо сделать. В первую очередь, нельзя забывать о правилах личной безопасности. Нужны изменения и в государственных подходах к защите жизни гражданских. Как минимум, стоит обеспечить охраной всех тех, кто занимает ключевые посты во власти новых регионов или на предприятиях, являющихся значимыми для местной экономики. Возможно, в будущем будет и ужесточено наказание по статьям за организацию терактов», – заключил Рогов.

    Ранее в Энергодаре в результате теракта погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС. В его автомобиле, припаркованном на бульваре Каштанова, сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина скончался от полученных ран в больнице. В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    Представители Следственного комитета (СК) по Запорожской области также сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий. Их цель – выявление лиц, причастных к совершению преступления. Изъятые на месте происшествия объекты направлены на судебные экспертизы. Также допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.

    Это не первый случай подрыва автомобиля в регионе. До этого в Бердянске была осуществлена попытка убийства бывшего судьи, пишет ТАСС. Пострадавшему удалось выжить, угрозы его здоровью нет. Ответственность за случившееся взяло на себя ГУР МО Украины.

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    4 октября 2024, 14:42 • Новости дня
    ЕС пригрозил Грузии изоляцией по белорусскому сценарию
    ЕС пригрозил Грузии изоляцией по белорусскому сценарию
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Посол ЕС в Грузии Павел Херчински намекнул на возможность полной остановки контактов Запада с Грузией, если предстоящие выборы в парламент пройдут с нарушениями, как это произошло в Белоруссии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посол Европейского союза в Грузии Павел Херчински предупредил о возможном применении «белорусского сценария» в Грузии после выборов в парламент, которые состоятся 26 октября. Херчински подчеркнул, что такая мера предусматривает полную остановку контактов Запада с Тбилиси в случае фальсификаций и насилия.

    Дипломат выразил надежду на проведение выборов в Грузии по высочайшим международным и европейским стандартам, подчеркнув, что они должны быть «свободными, справедливыми, конкурентными, инклюзивными и прозрачными». Он отметил, что Евросоюз «готов ответить на возможные фальсификации и насилие», имея подобный опыт в Белоруссии. «Искренне надеюсь, что у нас никогда не будет такого опыта в случае с Грузией», – добавил Херчински.

    Посол также подчеркнул, что Грузия не сможет стать членом Европейского союза, если станет однопартийной страной, запретит политическую оппозицию и не будет соблюдать права меньшинств. В ответ на заявления ЕС, власти Грузии заверили, что выборы будут свободными и транспарентными. Тем не менее в правящей партии «Грузинская мечта» считают, что ЕС и США уже открыто поддерживают оппозицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински назвал баннеры в Тбилиси с изображением разрушений на Украине и мирной Грузии возмутительными и постыдными. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что поражение на Украине приведет к глобальному провалу, а сама Украина станет второй Белоруссией. В апреле 2021 года ФСБ России задержала двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии и устранение Александра Лукашенко. Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину, контактировали с представителями ФБР и ЦРУ в США и рассказали о планах создать Революционный комитет Белоруссии. США отказались вести дела с Белоруссией на фоне этих событий.

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    4 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    У провинциальной украинской чиновницы нашли 6 млн долларов наличными

    Чиновницу из Хмельницкой области задержали за продажу фиктивных диагнозов уклонистам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководительница медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области Украины была задержана за махинации с фиктивными медицинскими документами и оказание услуг уклонистам, за что получала крупные суммы наличными, сообщили СМИ.

    Отмечается, что в ходе обысков у них обнаружили крупные суммы денег, поддельные медицинские документы и списки клиентов с фиктивными диагнозами. Сообщается, что чиновница пыталась выбросить через окно две сумки с деньгами, передает Ura.ru.

    Как стало известно, семье чиновников принадлежат 30 объектов недвижимости, девять элитных автомобилей, гостинично-ресторанный комплекс и объекты роскоши за рубежом. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией всего имущества. Уточняется, что во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

    Следствие продолжает выяснять детали дела, а также возможное участие других должностных лиц в этой коррупционной схеме. Уголовное производство ведется в рамках борьбы с коррупцией и злоупотреблениями среди высокопоставленных чиновников, что является актуальной проблемой для Украины.

    Ранее в Одесской области украинские пограничники задержали компанию из восьми уклонистов и одного 16-летнего проводника, который за «гонорар» около 10 тыс. долларов пытался провести их ночью через кукурузное поле. Часть маршрута в обход погранпостов проходила через Приднестровье.

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    4 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    В Славянске произошла серия мощных взрывов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В контролируемом украинской армией Славянске в ДНР прогремела целая серия взрывов в пятницу, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы продолжались в течение почти 10 минут, сообщили в прессе со ссылкой на местные соцсети, передает РИА «Новости». Официально данных о взрывах не поступало.

    В сентябре глава комиссии по суверенитету и патриотическим проектам Общественной палаты Владимир Рогов сообщал, что ВС России уничтожили ракетным ударом десятки боевиков ВСУ к востоку от Славянска.

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    5 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в Угледаре российские штурмовики захватили трофейную западную технику, оставленную ВСУ, передает РИА «Новости».

    Среди добычи оказались польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, а также стрелковое вооружение.

    В Минобороны напомнили, что прорыв обороны ВСУ в Угледаре стал возможен благодаря обходному маневру группировки войск «Восток». Этот тактический ход позволил российским войскам взять город в клещи с флангов, что способствовало успешному завершению операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе, а также сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром.

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    4 октября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар оценил иск против Столтенберга за развязывание конфликта на Украине

    Политолог Рар: Иск против бывшего генсека НАТО Столтенберга за конфликт на Украине бесперспективен

    Рар оценил иск против Столтенберга за развязывание конфликта на Украине
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В развязывании украинского конфликта Йенсу Столтенбергу была отведена роль исполнителя. Судить в этом случае нужно всех глав государств Североатлантического альянса, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее против экс-генсека НАТО подали иск из-за развязывания им конфликта на Украине.

    «Иск против бывшего генсека НАТО бесперспективен», – считает германский политолог Александр Рар. Собеседник уточнил: Йенс Столтенберг действовал не от себя, он был лишь исполнителем. «В таком случае судить за участие в развязывании конфликта на Украине надо всех глав государств Североатлантического альянса», – заметил эксперт.

    Спикер отметил, что новость об иске и грозящем Столтенбергу пожизненном заключении практически полностью отсутствует в западной прессе. «Никто в Европе всерьез это не воспринял», – заключил Рар.

    Напомним, в Брюсселе против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подали иск. Истцом выступил исследователь конфликта на Украине Патрик Пазен, о подаче иска он сообщил на своем сайте. Пазен заявил, что «всегда скрупулезно уважал исторические факты, особенно в контексте ситуации между Украиной и Россией».

    Истец утверждает, что Столтенберг участвовал «в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих преступления против мира». В частности, бывший генсек НАТО не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить конфликт на Украине, хотя «детально» разбирался в отношениях с Москвой.

    К моменту начала боевых действий у многих жителей ДНР и ЛНР были российские паспорта, поэтому Россия не могла не начать военные действия, так как «была обязана защищать своих граждан» и не могла «допустить ядерной угрозы», которая исходила от Украины в связи с намерением получить ядерное оружие, отметил Пазен.

    В качестве доказательств подготовки Украины к конфликту с Россией истец сослался на заявление экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал. Он также обвинил экс-генсека НАТО в саботаже дипломатических усилий по предотвращению конфликта, в том числе из-за отказа альянса поддержать требования России по гарантиям безопасности в январе 2022 года.

    По законам Бельгии, Столтенбергу может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным по изложенным в иске пунктам, заявил адвокат Филипп Ванлангендонк, представляющий интересы истца. «Мы говорим об очень серьезных обвинениях», – приводит его слова ТАСС. Защитник также подчеркнул, что к расследованию могут подключиться любые лица или организации, которых затронул конфликт на Украине.

    1 октября Столтенберг покинул пост, который он занимал на протяжении десяти лет. 14-м генеральным секретарем НАТО стал Марк Рютте. В своей первой речи на посту Рютте заявил, что основными задачами альянса будут по-прежнему поддержка Украины «как независимого и демократического государства» и увеличение расходов на коллективную оборону альянса. В четверг он прибыл с визитом в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским.

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    4 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара

    Военный аналитик Онуфриенко: После бегства из Угледара ВСУ будут держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку

    Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Угледара значимо по двум причинам. Во-первых, ВС России отодвигают фронт дальше на север, тем самым обеспечивая безопасность Мариуполя и Бердянска. Во-вторых, российская армия создает угрозу большой группировке противника от Селидова до Богоявленки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны сообщило об освобождении Угледара.

    «В Угледаре еще остаются отдельные солдаты ВСУ. Зачистка города находится фактически на завершающей стадии», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что также оказывается помощь мирным жителям. Освобождение этого населенного пункта собеседник назвал важным успехом.

    «Дело в том, что ВСУ потеряли крупнейший укрепрайон. Единственной хорошей для Киева новостью стало то, что фронт не обрушился», – сыронизировал Онуфриенко. Примечательно, что оставление позиций украинскими военными в Угледаре вновь обернулось неорганизованным бегством.

    «То, что запоздало обозначалось из Киева как приказ об отступлении, таковым не являлось, поскольку все дороги уже простреливались насквозь, а горловина мешка составляла менее километра», – детализировал спикер. Он напомнил слова одного из командиров ВСУ, который признавался, что в его батальоне из 350 человек сумели выйти из города лишь 30. «То есть речь идет о колоссальных потерях со стороны противника. Причиной тому стал нескоординированный отход», – указал Онуфриенко.

    Для ВС России освобождение Угледара значимо как минимум по двум причинам. «Во-первых, мы отодвигаем фронт дальше на север, тем самым обеспечивая безопасность Мариуполя, Бердянска и других приморских городов, а также железнодорожной и автомобильной дороги, которая ведет вдоль берега из Таганрога в Крым, – уточнил он. – Во-вторых, мы создаем угрозу большой группировке противника, находящейся от Селидова до Богоявленки. Это значительная часть Донецкой республики. Мы наступаем с направления, которое противник не готовил к обороне».

    Следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, считает эксперт. Там сейчас ВСУ спешно создают линию обороны. «Они понимают, что потеря этого населенного пункта будет означать для них отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово. Если противник его теряет, то кураховская группировка рискует оказаться в котле. Поэтому он будет держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о паническом отступлении украинских войск из Угледара. Противник покидал город в условиях окружения населенного пункта. Также был перекрыт последний путь отхода на север. Ключевой удар нанесли снайперские подразделения из Забайкалья. Их поддерживала огневая мощь танков.

    По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

    Решающую роль в освобождении города сыграли действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края. Их экипаж лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал военной машины выдержал несколько подрывов мин, никто из военных при этом не пострадал.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило об освобождении Угледара. Однако еще во вторник о взятии населенного пункта рассказывали российские военкоры. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно это событие отразится на ситуации на фронте.

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    4 октября 2024, 17:59 • Новости дня
    Пушилин: ВС России контролируют все дороги к Курахово

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль над всеми дорогами, которые ведут к контролируемому киевским режимом Курахово в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

    Украина потеряла Угледар, который был важным логистическим узлом, теперь под оперативным контролем ВС России находятся все дороги, которые идут и в сторону Курахово, сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Освобожденный населенный пункт оставался единственным крупным городом на Южно-Донецком направлении. Он находится на господствующих высотах, что позволяло ВСУ видеть местность на десятки километров.

    «У наших подразделений теперь открывается, скажем, оперативный простор для дальнейших направлений продвижения. Дальше там только малые населенные пункты», – заключил он.

    В четверг Министерство обороны России официально объявило об освобождении Угледара от ВСУ.

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    5 октября 2024, 04:09 • Новости дня
    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей

    Некоторые бойцы ВСУ не прошли польскую границу из-за алкогольного опьянения

    Tекст: Денис Тельманов

    Некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения, что подтвердил экс-военный, сбежавший из тренировочного лагеря.

    Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины не смогли пересечь границу с Польшей из-за алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

    Экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что во время поездки с Украины до пропускного пункта в Польше пара человек напилась и не прошла фейс-контроль на границе.

    Экс-военнослужащий ВСУ, по его собственным словам, был мобилизован и отправлен в Польшу для прохождения обучения на заряжающего танка Leopard. Однако в результате он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

    Ранее сообщалось, что жители Константиновки, которая находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.

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