Супруга бойца СВО попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ

Супруга бойца СВО из Ессентуков попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ

Tекст: Александра Юдина

Женщина уверяет, что ее супруг подвергается пыткам, а также призывает общественность обратить внимание на нарушение правил ведения войны со стороны Украины, передает РИА «Новости».

Полий рассказала, что с ней связались через Telegram и потребовали совершить преступление, угрожая жизнью мужа.

По ее словам, для освобождения мужа ее вынуждают поджечь военкомат или военную машину в Пятигорске, обещая прислать видео с казнью мужа, если она не выполнит требования.

«Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ», – просит она.

Напомним, ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине. Согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам.

