В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идёт об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
Супруга бойца СВО попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ
Супруга бойца СВО из Ессентуков попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ
Жительница Ессентуков Юлия Полий записала видеообращение к ООН, в котором потребовала вмешательства для освобождения мужа, находящегося в плену ВСУ и подвергающегося издевательствам.
Женщина уверяет, что ее супруг подвергается пыткам, а также призывает общественность обратить внимание на нарушение правил ведения войны со стороны Украины, передает РИА «Новости».
Полий рассказала, что с ней связались через Telegram и потребовали совершить преступление, угрожая жизнью мужа.
По ее словам, для освобождения мужа ее вынуждают поджечь военкомат или военную машину в Пятигорске, обещая прислать видео с казнью мужа, если она не выполнит требования.
«Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ», – просит она.
Напомним, ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине. Согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам.