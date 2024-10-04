Российские военные спасли медика ВСУ Мацака, который просил их его добить

Tекст: Вера Басилая

Мацак рассказал, что был ранен во время боевых действий между Водяным и Нетайлово, после чего около 30 часов ждал помощи от своих сослуживцев.РИА «Новости».

«Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня, я сутки отлежался в посадке… На следующий день российские военные опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали», – рассказал Мацак.

По его словам, сослуживцы находились всего в 200 метрах от него, но не пришли на помощь, несмотря на то, что над ним летал украинский дрон. Мацак попытался подать знак оператору, но вместо этого на него был сброшен боеприпас. После этого он имитировал смертельное ранение.

Российские бойцы, обнаружившие Мацака, оказали ему первую помощь, дали воды и обезболивающее. Один из них, услышав просьбу о добивании, ответил: «Как я могу тебя добить, если ты без оружия».

Медик был эвакуирован в несколько этапов. Спасательная операция включала переноску на импровизированных носилках в подвал, откуда его забрала эвакуационная группа. Во время эвакуации за ними следили украинские дроны.

Ранее в Курской области местные жители спасли раненого солдата Вооруженных сил Украины и передали его российским военным.

