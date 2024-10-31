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    Как Латвия растоптала права русского населения
    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину
    Китай ввел санкции против американского производителя дронов для Украины
    Кремль дал совет Google в связи со штрафом в 2 ундециллиона рублей
    Российский флаг поднят над Кругляковкой в Харьковской области
    Песков объяснил желание Зеленского получить ракеты «Томагавк»
    В Грузии завели 47 уголовных дел по фактам нарушений на выборах
    Лукашенко заступился за генсека ООН Гутерриша
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Казань очень расстроила Киев

    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

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    31 октября 2024, 12:21 • Новости дня

    Песков заявил о прагматизме США в приостановке санкций

    Песков заявил о прагматичном выборе США сфер для приостановки санкций против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США действуют в своих интересах, временно приостанавливая санкции для сделок с российскими банками в сфере энергетики перед зимним сезоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Во время брифинга Песков отметил, что Соединенные Штаты занимают прагматичную позицию, принимая решения, которые соответствуют их экономическим интересам, сообщает ТАСС.

    «В целом Соединенные Штаты занимают достаточно прагматичную позицию в том, что касается их собственных интересов», – заявил представитель Кремля. Он подчеркнул, что США без колебаний исключают позиции из санкционных списков, когда это соответствует их экономическим интересам.

    Песков добавил, что данная практика является обычной для США. Решение о приостановке санкций на короткие или длительные периоды времени, по мнению пресс-секретаря, принимается в зависимости от экономических нужд Америки.

    Напомним, США позволили проводить сделки по энергетическим операциям с рядом российских банков, включая Внешэкономбанк и Сбербанк, согласно документам управления Минфина США. Министерство финансов США также убрало из списка рестрикций дочернее предприятие ВЭБ.РФ Проминвестбанк, активы которого были проданы на Украине после конфискации.

    29 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей за блокировку каналов

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона (число с 36-ю нулями) рублей за блокировку телеканалов на YouTube, сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки.

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, сообщает РБК.

    Видеохостинг, принадлежащий Google, не восстановил аккаунты таких телеканалов, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и другие. В ответ на это суд обязал Google восстановить доступ к каналам, иначе взыскать неустойку.

    По словам источника, сумма штрафа будет ежедневно увеличиваться, пока решение суда не исполнено.

    В случае невыполнения требований в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, штраф составит 100 тыс. рублей за каждый день. Сумма удваивается каждую неделю до исполнения требований.

    Блокировка аккаунтов началась в марте 2022 года, когда Google приостановил работу каналов, таких как Первый канал, «Россия-1», RT и других. Причиной стало государственное финансирование и публикация ими материалов об СВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

    При этом американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Британии, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений за рубежом.

    Эксперт Владимир Зыков заявил, что одной из причин продолжения работы компании Google на территории России может быть сбор персональных данных российских пользователей.

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    28 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уничтоженный в Брянской области боевик с татуировкой 75-го полка рейнджеров спецназа США был уволен из американской армии, что исключает юридические вопросы по его ликвидации, отмечает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    @ Cheng Dayu/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, разве не имели бы права союзники России оказывать помощь Москве, как Запад помогает киевскому режиму, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

    Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

    «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

    Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».

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    29 октября 2024, 17:53 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа

    Американист Дудаков: Владельцы крупных американских изданий прикрылись «нейтралитетом» на выборах

    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа
    @ REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon/File Photo

    Tекст: Анастасия Куликова

    Редакции The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today настроены крайне либерально. Они хотели бы поддержать на выборах Камалу Харрис. Однако миллиардеры, владеющие этими изданиями, опасаются негативных последствий в случае победы Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее крупные американские издания стали отказываться поддержать кандидата на выборах в США.

    «The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today – это либеральные, продемократические медиа. Говорить об их непредвзятости не приходится. Эти издания продвигают повестку, которая помогает Камале Харрис. Кроме того, они активно критикуют Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что сейчас мы видим расхождения между владельцами этих СМИ и их редакциями, – добавил собеседник. – Последние настроены крайне либерально. Они хотели бы более активно поддерживать Демпартию. Вместе с тем, бизнесмены, являющиеся собственниками газет, опасаются негативных последствий в случае победы Трампа и поэтому стараются хеджировать риски».

    Яркий тому пример – Джефф Безос, владелец The Washington Post. «У него огромная империя в виде Amazon. Предприниматель имеет большие госконтракты с американским разведсообществом. По всей видимости, он считает реальными риски, что в случае прихода в Белый дом республиканца эти контракты будут пересматриваться, и его компании не дополучат денег», – детализировал политолог.

    То же самое и с другими миллиардерами, владеющими вышеуказанными СМИ и решившими в преддверии выборов не конфликтовать с Трампом. При этом, как отметил эксперт, это привело к разногласиям внутри изданий: так, например, в The Washington Post редакторы, несогласные с решением своего руководства, уходят в отставку. В заключение Дудаков спрогнозировал, что раскол как общества, так и медийной среды будет лишь усугубляться.

    Ранее крупные американские издания стали отказываться от поддержки конкретного кандидата на выборах в США. Первой стала The Los Angeles Times. Владелец газеты, американский миллиардер Патрик Сун-Шионг, объясняя решение, заявил в X (соцсеть заблокирована в России), что вместо традиционной для таких случаев редакционной колонки в пользу одной из партий, он предложил провести «фактический анализ всех положительных и отрицательных действий обоих политиков за время их пребывания в Белом доме».

    По его словам, редакционный совет решил в таком случае не публиковать никакого текста. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Отметим, что The Los Angeles Times поддерживала всех кандидатов в президенты от Демократической партии с 2008 года.

    Затем нейтральную позицию заняла The Washington Post. Исторически газета высказывается за демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Камале Харрис. Но владелец газеты, миллиардер Джефф Безос решил иначе. Такую позицию он объяснил намерением сохранить непредвзятость.

    «Поддержка президента создает ощущение отсутствия независимости. Прекратить поддержку – принципиальное решение, и оно правильное», – заявил предприниматель. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Кроме того, издание столкнулось с отменами подписок со стороны читателей.

    Вслед за The Los Angeles Times и Washington Post четвертая по величине газета США USA Today решила не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты в этом году. Представитель издания Ларк-Мари Антон сообщил Daily Beast, что вместо этого они сосредоточатся на предоставлении читателям «важных фактов и достоверной информации, необходимой им для принятия обоснованных решений». Четыре года назад газета поддержала на выборах действующего главу США Джо Байдена.

    По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов. «Трампа американская медиаиндустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин», – написала она в своем Telegram-канале.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

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    31 октября 2024, 02:28 • Новости дня
    США не исключили отправки другими странами военных на Украину

    Глава Пентагона Остин не исключил отправки другими странами военных на Украину в случае появления войск КНДР в зоне СВО

    США не исключили отправки другими странами военных на Украину
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остина спросили, могут ли другие страны отправить своих военных на поддержку Украины в ответ на действия Северной Кореи. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», – приводит ответ главы Пентагона РИА «Новости».

    Остин подчеркнул, что не желает спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать в будущем. Он признал, что США не в состоянии препятствовать присутствию северокорейских военных в зоне СВО, несмотря на усилия Запада по предотвращению этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Остин также заявил, что вооруженные силы Украины могут использовать западное оружие против военных из КНДР, если те будут участвовать в боях вместе с российскими войсками.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

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    30 октября 2024, 23:21 • Новости дня
    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР

    Глава Пентагона Остин заявил о праве ВСУ использовать американское оружие против военных из КНДР

    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР
    @ Olivier Douliery/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если военные из КНДР будут участвовать в боях вместе с российскими войсками, у вооруженных сил Украины есть право использовать против них западное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте... то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Как отметил шеф Пентагона, у США есть основания полагать, что оружие, переданное Украине, задействуют против военных из Северной Кореи. Он также предупредил Пхеньян о «последствиях» в случае отправки военнослужащих в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США не намерены ограничивать использование украинскими военными американского вооружения в случае конфликта с северокорейскими силами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    29 октября 2024, 09:29 • Новости дня
    ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске
    ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-морские силы США извинились за сожжение деревни Ангун на юго-востоке Аляски 142 года назад.

    Военно-морские силы США принесли извинения за сожжение деревни Ангун на юго-востоке Аляски в 1882 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Извинения были произнесены в годовщину трагедии, 26 октября, контр-адмиралом Марком Сукато, командующим Северо-западным регионом ВМС.

    «Военно-морской флот признает боль и страдания, причиненные народу тлинкитов, и мы признаем, что эти неправомерные действия привели к гибели людей, потере ресурсов, потере культуры, а также создали и нанесли травму между поколениями этим кланам», – заявил Сукато.

    Это событие стало частью серии конфликтов между американскими военными и коренными жителями Аляски, произошедших после покупки территории США у России. В 1882 году нападение произошло в деревне тлинкитов, где проживало около 420 человек, и стало одним из множества нападений, отражающих напряженные отношения того времени.

    Ранее пользователи Reddit рассказали американцу о бывших русских землях в Северной Америке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «памятникопад» в США добрался до Аляски, где протестующие потребовали убрать статую первопроходца Александра Баранова, считая ее «оскорблением» для коренных жителей.

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    30 октября 2024, 02:57 • Новости дня
    Пентагон озвучил позицию по отработке Россией нанесения ядерного удара

    Представитель Пентагона Райдер сообщил об отсутствии у США намерений менять расстановку сил из-за российских учений

    Пентагон озвучил позицию по отработке Россией нанесения ядерного удара
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон не планирует менять расстановку своих сил в ответ на учения российских стратегических сил ядерного сдерживания, сообщил представитель ведомства Патрик Райдер.

    «Это запланированные регулярные учения, никакого сюрприза», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Райдер сказал, что США не зафиксировали каких-либо действий со стороны России «в контексте российских стратегических сил и их расстановки», которые потребовали бы от Вашингтона менять «расстановку сил» США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту России Владимиру Путину об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку. Министерство обороны России представило видеозаписи пусков баллистической ракеты «Синева», «Булава» и межконтинентальной ракеты «Ярс», произведенных в рамках тренировки.

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    29 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    Мария Захарова обвинила США в неоколониализме

    Захарова сравнила угрозы США Грузии с методами неоколониализма

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова осудила угрозы США в адрес Грузии, назвав их проявлением неоколониализма и подчеркнув, что такие методы недопустимы.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы США в адрес властей Грузии. Как передает ТАСС, Захарова сравнила эти методы с неоколониализмом, подчеркнув, что так называемая демократия оборачивается для других стран диктатом и угрозами.

    «Демократия, сэр, приехали. Следующая станция – неоколониализм», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями», если правительство республики не изменит курс. Эти заявления вызвали резкую критику со стороны российской дипломатии и были расценены как вмешательство во внутренние дела суверенной страны.

    Ситуация вокруг выборов в Грузии остается напряженной. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признавать итоги голосования. «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили о бойкоте работы в парламенте, а «Сильная Грузия» также указала, что участие в парламентской деятельности не планируется. Президент Грузии призвала граждан к акциям протеста, подчеркивая необходимость защиты демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов. Миллер также указал, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь.

    С аналогичным требованием США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

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    30 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    «План победы» Зеленского вызвал обеспокоенность в НАТО

    Представитель Госдепа Миллер сообщил об обеспокоенности в НАТО из-за «плана победы» Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского вызывает обеспокоенность среди стран НАТО, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    «Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО. Мы слышали это напрямую в наших разговорах с союзниками», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    Миллер также прокомментировал высказывания Зеленского о том, что США предоставили Украине лишь 10% из выделенного пакета помощи. Он отметил, что не станет «говорить об этих процентах», и предложил обратиться в Пентагон, передает ТАСС.

    По его словам, важно обратить внимание на стратегию предоставления помощи, которая позволяет США оказывать поддержку Украине в течение долгого времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times сообщила, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

    Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США эти ракеты, выразив возмущение из-за утечки информации. Также он подчеркнул, что запрос обсуждался в рамках «плана победы» и касался пакета дальнобойных вооружений, однако Запад изначально отказался предоставить такие вооружения из-за возможной эскалации конфликта.

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    30 октября 2024, 19:32 • Новости дня
    В Вашингтоне назвали цели новых антироссийских санкций

    США наложили санкции на 400 физических и юридических лиц за поддержку России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ввел санкции против почти 400 физических и юридических лиц, связанных с поддержкой России в ее специальной военной операции, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Эти меры направлены на ключевые отрасли, жизненно важные для военных действий России, такие как оборонно-промышленный комплекс и энергетический сектор, говорится в заявлении Блинкена, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря США, санкции касаются обхода предыдущих рестрикций субъектами в многочисленных третьих странах, а также ряда сотрудников Минобороны России высокого ранга и оборонных компаний.

    По словам Блинкена, санкции также направлены на компании и физические лица, которые поддерживают наращивание будущих российских поставок энергоносителей и экспорта.

    Ранее сообщалось, что Министерство финансов США включило в санкционный список пятерых заместителей министра обороны России. До этого в США пообещали новые жесткие санкции против России на следующей неделе.

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    29 октября 2024, 10:43 • Новости дня
    Захарова объяснила «российской печатью» отказ СМИ поддержать Трампа и Харрис

    Захарова заявила, что американские СМИ отказались поддержать Трампа и Харрис из-за «российской печати»

    Tекст: Вера Басилая

    Американские СМИ отказались от поддержки кандидатов на выборах в США из-за того, что и на Дональде Трампе, и на Камале Харрис стоит «российская печать», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов.

    Дональда Трампа американские СМИ уже давно нарекли «российским» из-за предполагаемых связей с Москвой. Более того, на протяжении почти 10 лет в США активно распространялись «небылицы» о влиянии России на Трампа, а Камалу Харрис «обещал поддержать» Путин, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Захарова отметила, что такая ситуация привела к тупику в информационном мейнстриме США, и вина за это лежит на самих американских СМИ. «Сами загнали себя в тупик», – написала она в своем Telegram-канале. Представитель российского МИД также высказала недоумение, почему в «демократическом обществе» СМИ «присягают на верность не действующему президенту, а кандидату».

    «Разве это не прямое влияние на аудиторию под видом плюрализма мнений?» – задалась вопросом Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что Россия «поддерживает» Камалу Харрис после «снятия» Джо Байдена с президентской гонки.

    Эта шутка ввела в замешательство Дональда Трампа, который был обижен такой реакцией Путина.

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    29 октября 2024, 13:27 • Новости дня
    Песков назвал голословными обвинения России и Китая в дискредитации властей США

    Tекст: Вера Басилая

    Обвинения в адрес России и Китая в дискредитации властей США в связи с ураганами бездоказательные и вызывают иронию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков назвал обвинения в адрес Москвы и Пекина в дискредитации американских властей абсолютно голословными. Он подчеркнул, что Россия отвергает эти обвинения, которые уже вызывают иронию из-за их регулярности и многообразия, передает ТАСС.

    Комментарий Пескова связан с публикацией канала CNN, который ссылаясь на анонимный источник, обвинил Россию, Китай и Кубу в распространении фейковой информации о мерах американских властей по борьбе с последствиями ураганов «Милтон» и «Хелен».

    Ранее сообщалось, что ущерб от урагана «Милтон» во Флориде приведет к тому, что застрахованные потери от ураганов в США в 2024 году превысят 100 млрд долларов.

    Напомним, жертвами урагана «Хелен» в США стали как минимум 227 человек.

    Ураган «Хелен» назван самым смертоносным после «Катрины» за последние 20 лет на материковой части США.

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    30 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Байден заявил о поддержке ударов ВСУ по военным КНДР на территории Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден заявил о поддержке ударов ВСУ по военным КНДР, если они появятся на территории Украины.

    Как следует из расшифровки разговора Байдена с журналистами, опубликованной на сайте Белого дома, американский президент ответил утвердительно на вопрос, стоит ли украинским силам наносить ответный удар, если северокорейские военные окажутся на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если они зайдут на территорию Украины, да», – сказал он.

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США не намерены ограничивать использование украинскими военными американского вооружения в случае конфликта с северокорейскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

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    29 октября 2024, 08:18 • Новости дня
    Эксперт: БРИКС в Казани доказал бесперспективность изоляции России

    Эксперт Блэк: БРИКС в Казани доказал бесперспективность изоляции России

    Tекст: Александра Юдина

    Саммит БРИКС в Казани подтвердил неэффективность политики изоляции России, заявил бывший член Сената заксобрания американского штата Вирджиния отставной полковник Ричард Блэк.

    По его словам, саммит БРИКС, прошедший в Казани, продемонстрировал неудачу попыток Запада изолировать Россию, передает ТАСС.

    Он охарактеризовал мероприятие как «чрезвычайно важное» и указал на присутствие на саммите таких влиятельных мировых лидеров, как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    Блэк подчеркнул, что Россия не только не стала страной-изгоем, но и проявила устойчивость перед лицом серьезных вызовов, укрепив связи с Азией, Латинской Америкой и Африкой.

    Он также отметил, что антироссийские санкции подорвали доверие к Западу среди многих государств и усилили интерес к БРИКС как альтернативе западной гегемонии.

    По его мнению, саммит послал Западу четкий сигнал о неприятии диктата в международных вопросах.

    Кроме того, Блэк выделил, что Евросовет услышал это послание, сославшись на комментарий председателя Шарля Мишеля о необходимости уважения к партнерам.

    В заключение эксперт отметил, что действия, такие как отключение России от системы SWIFT и конфискация российских банковских активов, снизили доверие к западным финансовым системам. Он подчеркнул, что БРИКС может стать серьезной финансовой угрозой для США, если подходы Запада не изменятся.

    Ранее президент Владимир Путин заявил об успешном завершении 16-го саммита БРИКС, отметив его значимость в мировом политическом календаре. В ходе саммита Путин передал благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну за вклад в деятельность БРИКС и подчеркнул важность участия ОАЭ в международных инициативах объединения.

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