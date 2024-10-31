МИД Армении оценил отношения Москвы и Еревана

Глава МИД Армении Мирзоян заявил об экономической связях Москвы и Еревана

Tекст: Вера Басилая

По словам Мирзояна, Армения и Россия продолжают сохранять крепкие экономические отношения, несмотря на существующие разногласия в области внешней политики, передает ТАСС.

«Наши отношения являются прозрачными», – заявил глава МИД Армении.

Министр также затронул вопрос международного признания геноцида армян, отметив, что это не является приоритетом в текущей внешнеполитической повестке Армении. По его словам, изучать трагические страницы истории должны историки.

Исторический контекст геноцида армян связан с событиями 1915 года в Османской империи, когда погибло до 1,5 млн армян. До начала Первой мировой войны армянское население в регионе составляло около 2,5 млн человек. Россия, наряду с рядом других стран, признала эти события геноцидом на государственном уровне.

Армения решила не пересматривать договор с Россией о деятельности российских пограничников на границе с Ираном и Турцией, несмотря на прекращение их службы на КПП на иранской границе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил активный политический диалог между Ереваном и Москвой.