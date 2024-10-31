Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
МИД Армении оценил отношения Москвы и Еревана
Глава МИД Армении Мирзоян заявил об экономической связях Москвы и Еревана
Армения и Россия, несмотря на существующие разногласия в области внешней политики, сохраняют крепкие экономические связи, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
По словам Мирзояна, Армения и Россия продолжают сохранять крепкие экономические отношения, несмотря на существующие разногласия в области внешней политики, передает ТАСС.
«Наши отношения являются прозрачными», – заявил глава МИД Армении.
Министр также затронул вопрос международного признания геноцида армян, отметив, что это не является приоритетом в текущей внешнеполитической повестке Армении. По его словам, изучать трагические страницы истории должны историки.
Исторический контекст геноцида армян связан с событиями 1915 года в Османской империи, когда погибло до 1,5 млн армян. До начала Первой мировой войны армянское население в регионе составляло около 2,5 млн человек. Россия, наряду с рядом других стран, признала эти события геноцидом на государственном уровне.
Армения решила не пересматривать договор с Россией о деятельности российских пограничников на границе с Ираном и Турцией, несмотря на прекращение их службы на КПП на иранской границе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил активный политический диалог между Ереваном и Москвой.