Пашинян назвал диалог с Россией активным

Пашинян подчеркнул активность политического диалога между Арменией и Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

На встрече с Путиным он отметил, что в последние месяцы диалог приобрел более высокий уровень интенсивности, передает ТАСС.

Пашинян выразил удовлетворение тем, что вице-премьер России Алексей Оверчук посетил Армению, где состоялось заседание межправительственной комиссии. По его словам, это дало возможность обсудить все актуальные вопросы с российской стороной.

Пашинян также подчеркнул значимость заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое прошло в начале октября. В рамках этого мероприятия он обсуждал с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным вопросы сотрудничества и повестку дня между двумя странами.

Ранее Путин заявил, что ждет прибытия Пашиняна на предстоящий саммит БРИКС в Казани для обсуждения расширения двусторонних отношений и международных вопросов.