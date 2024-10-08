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Пашинян назвал диалог с Россией активным
Пашинян подчеркнул активность политического диалога между Арменией и Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил активный политический диалог между Ереваном и Москвой, подчеркнув важность недавних заседаний и встреч.
На встрече с Путиным он отметил, что в последние месяцы диалог приобрел более высокий уровень интенсивности, передает ТАСС.
Пашинян выразил удовлетворение тем, что вице-премьер России Алексей Оверчук посетил Армению, где состоялось заседание межправительственной комиссии. По его словам, это дало возможность обсудить все актуальные вопросы с российской стороной.
Пашинян также подчеркнул значимость заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое прошло в начале октября. В рамках этого мероприятия он обсуждал с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным вопросы сотрудничества и повестку дня между двумя странами.
Ранее Путин заявил, что ждет прибытия Пашиняна на предстоящий саммит БРИКС в Казани для обсуждения расширения двусторонних отношений и международных вопросов.