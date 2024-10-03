Жители Угледара: На Украине нашим родственникам сказали, что мы мертвы

Tекст: Вера Басилая

После штурма Угледара, в котором осталось 116 человек, российские военные начали обход укрытий, где прятались мирные жители. Они рассказали, что, когда в городе появилась российская армия, им удалось связаться с родными и сообщить о своей безопасности.

«Нас отпустили, сказать, что все спокойно. Выяснилось, что на Украине родным сказали, что, когда зашла российская армия, город якобы «положили» и мирных жителей живых в Угледаре не осталось», – рассказала одна из жительниц города.

Большинство переживших штурм Угледара говорят, что не будут эвакуироваться и проложат дальше жить в городе. Со своей стороны бойцы пообещали им медикаменты продукты и топливо.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Угледаре на сегодняшний день остается порядка 115 мирных жителей, которым оказывается помощь со стороны российских военных.

В Минобороны сообщили, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

