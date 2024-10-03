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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    7 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    6 комментариев
    3 октября 2024, 21:38 • Новости дня

    Орешкин предложил решить проблему дефицита кадров роботами

    Орешкин назвал роботизацию решением проблемы дефицита кадров в России

    Орешкин предложил решить проблему дефицита кадров роботами
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роботизация является ключом к решению проблемы дефицита кадров, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, подчеркнув важность автоматизации для различных отраслей экономики.

    «Роботизация – это прямой путь к преодолению дефицита кадров, который касается всех отраслей», – сказал он на международном форуме «Иннополис», передает ТАСС.

    По его словам, роботизация уже приносит ощутимый эффект в различных отраслях, включая промышленное производство, логистику и хранение. Орешкин подчеркнул, что такие функции требуют значительных человеческих ресурсов, которые будут становиться все дороже.

    Он отметил, что увеличение автоматизации позволяет сократить затраты на человеческий труд, делая производство более эффективным. Орешкин также отметил значимость государственной поддержки для дальнейшего развития роботизации в стране.

    «При активном росте заработных плат в экономике, и он же не остановится, он будет продолжаться, автоматизация с каждой следующей итерацией будет становиться все выгоднее и выгоднее. Плюс целый большой пакет поддержки и производителей роботов у нас в стране, и тех, кто их внедряет. Большой объем налоговых льгот и так далее», – сказал он.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил установить в стране более 100 тыс. роботов, чтобы в короткие сроки войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

    3 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    Глава СВР Нарышкин: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата
    @ Андреев Владимир/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили попытку провокации против российского дипломата, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе визита в Баку.

    «Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», – сказал глава СВР, передает РИА «Новости».

    Нарышкин подчеркнул, что «в последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом». Он отметил, что недавняя угроза от американцев стала примером попыток вмешательства в дела России и Азербайджана. «Эти силы недовольны тем, что и Россия, и Азербайджан ведут самостоятельную и суверенную политику», – добавил он.

    Программа визита Нарышкина в Баку включала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с руководителями Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.

    В августе президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. Путин и глава республики Ильхам Алиев подписали совместные документы после переговоров.

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    3 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала группу украинских шпионов, которые пытались незаконно проникнуть в Россию через Литву, причем одной из их целей было похищение ребенка.

    По данным ФСБ, задержана группа шпионов, пытавшихся проникнуть на территорию России из Литвы, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования выяснилось, что основной целью шпионов была организация похищения и вывоза из России ребенка, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

    Задержанные признались в намерениях, а также сообщили о наличии в их группе специального человека, ответственного за эту операцию.

    Кроме того, по данным ФСБ, украинская военная разведка активно собирала информацию о защищенности российско-литовского участка государственной границы.

    Операция по задержанию украинских шпионов была тщательно спланирована и проведена без инцидентов. ФСБ подтверждает, что все задействованные лица задержаны и находятся под стражей.

    Более того, задержанные подтвердили, что планировали похищение ребенка и его вывоз из России.

    Ранее ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева. До этого задержали гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике.

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    3 октября 2024, 12:12 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    3 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР

    Военкор Громов: Освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев

    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Участок фронта в ЛНР долгое время был статичным, однако сейчас там наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. При сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском.

    «Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», – отметил военкор Федор Громов.

    Он не исключает, что такая же схема будет реализована и в Лисичанске. Однако говорить о формировании там огневого мешка для украинской группировки пока преждевременно, считает собеседник. «Тем не менее на этом участке действительно наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. В случае развития наступления могут быть созданы своего рода клещи. Тогда противник будет вынужден отступать в Северск», – допустил Громов.

    Впрочем, российские войска стремятся взять в полуобхват и этот населенный пункт. «Это направление было очень долгое время статичным, там не наблюдалось резких изменений. Успех нашей армии будет зависеть от того, насколько боеспособной окажется группировка ВСУ и будет ли она получать дополнительные силы», – рассуждает военкор. Он отметил, что важную роль сыграет и авиация России.

    По оценкам спикера, при сохранении текущих тенденций наступления полное освобождение ЛНР может быть «вопросом одного-двух месяцев». Он напомнил, что основные города и поселки находятся под контролем Российской армии. «Осталась небольшая цепочка неосвобожденных сел на границе ЛНР и Харьковской области, а также рядом с оккупированной частью ДНР», – заключил Громов.

    Ранее стало известно, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское подразделения ВСУ в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около 8 км.

    Напомним, подразделения Южной группировки войск освободили Верхнекаменское Донецкой народной республики 2 октября. Российские войска также продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на ЛНР, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, ВС России начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    3 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Большесолдатского района Курской области обнаружены замаскированные под фастфуд взрывчатые вещества, которые оставили ВСУ, предупредил глава района Владимир Зайцев.

    «Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зайцев призвал к бдительности и воздержаться от поездок в район.

    Ранее ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области.

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    3 октября 2024, 19:46 • Новости дня
    Появилось видео из освобожденного Угледара
    Появилось видео из освобожденного Угледара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие установили триколор на крышах многоэтажек в Угледаре, впервые продемонстрировав освобождение города в Донецкой народной республике на видео.

    На записи, распространенной ТАСС, показано, как российские военнослужащие устанавливают флаг России на крышах многоэтажных домов. Кадры предоставила 37-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Освобождением города занималась группировка войск «Восток».

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    3 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Ветеран СВО Герой России Амыр Аргамаков назначен сенатором от Республики Алтай
    Ветеран СВО Герой России Амыр Аргамаков назначен сенатором от Республики Алтай
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о назначении Героя России Амыра Аргамакова сенатором от региона, представляющим исполнительную власть в Совете Федерации.

    В своей речи на инаугурации Турчак отметил заслуги Аргамакова и подчеркнул, что с ним будет подписан указ о назначении.

    «Отдельно хотел обратиться к нашему Герою Российской Федерации Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», – заявил Турчак.

    Амыр Аргамаков, майор гвардии, был участником военных операций в Сирии и в спецоперации на Украине. Ему 30 лет, и он является вторым уроженцем Горного Алтая, удостоенным звания Героя России. В феврале 2024 года Аргамаков получил звезду Героя России, а в марте был назначен председателем республиканского Союза ветеранов специальной военной операции.

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    3 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    Экс-преподавательницу вокала в Москве заподозрили в растлении ученицы

    СК: Экс-преподавательницу вокала в Москве заподозрили в растлении ученицы

    Экс-преподавательницу вокала в Москве заподозрили в растлении ученицы
    @ skmoscowgsu

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве возбуждено уголовное дело против бывшего преподавателя вокала, подозреваемой в растлении несовершеннолетней ученицы, сообщил столичный СК.

    «Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – сообщается в Telegram-канале СК Москвы.

    По данным следствия, с 4 июня по 7 августа 2019 года женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее иные действия сексуального характера. Также с 7 по 13 августа 2019 года она отправляла ей свои интимные фото посредством телекоммуникационной связи, сообщает ведомство.

    Женщина задержана, с ней проводятся следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Также планируется проверка ее причастности к аналогичным преступлениям в Москве и других регионах.

    В июле водителя школьного автобуса в Верховном суде Карелии осудили по делу о растлении детей.

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    3 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    МИД: Россия не видит возможностей для контактов с Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва открыта к конструктивным предложениям по урегулированию украинского кризиса, но не видит возможностей для прямых контактов с Киевом, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», – сказал Рябков на пресс-конференции по вопросу подготовки к проведению саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, если они учитывают интересы всех сторон.

    Ранее Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине с участием обеих сторон и создания соответствующих условий для этого.

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    3 октября 2024, 21:20 • Новости дня
    Названа причина визита полиции в посольство России в Финляндии

    Финская полиция проверила российское посольство после ложного звонка о минировании

    Названа причина визита полиции в посольство России в Финляндии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российском посольстве в Финляндии провели проверку после звонка о минировании, который оказался ложным, сообщили в диппредставительстве.

    В четверг в посольство поступил телефонный звонок с сообщением о минировании, полиция Хельсинки оперативно отреагировала на просьбу российской стороны и провела осмотр прилегающей территории, передает ТАСС.

    «По итогам осмотра прилегающей территории диппредставительства выяснилось, что угроза была ложной», – сообщили дипломаты.

    Ранее сообщалось, что финские правоохранители начали проверку на территории российского посольства по просьбе дипломатической миссии.

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    3 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования
    Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед Россией стоит задача сделать единым и современным образовательное пространство, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года».

    Эта задача будет решаться в том числе в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети», отметил глава государства.

    «Разные уровни образования являются частью единого образовательного пространства. Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», – чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом. Чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

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    3 октября 2024, 13:25 • Новости дня
    Банки выступили против законопроекта о кредитных лимитах

    Банки выразили опасения из-за законопроекта о запрете увеличения кредитных лимитов

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный совет финансового рынка направил письма в Банк России, Минфин, Совфед и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, выступая против закона о запрете увеличения кредитных лимитов по картам, принятого в первом чтении.

    В письме НСФР выражена обеспокоенность по поводу законопроекта, который предполагает запрет на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора, передает РБК.

    В письмах, направленных в ключевые ведомства, подчеркнуто, что такие ограничения могут привести к негативным последствиям для заемщиков, которым придется открывать дополнительные кредитные карты, ухудшая свою кредитную историю.

    Аксаков в свою очередь сообщил, что пока не видел письмо НСФР, но знает позицию организации.

    «Будем рассматривать, выслушивать аргументы и исходя из этого принимать решения», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство поддержало проект о запрете банкам самостоятельно повышать размер кредита, что направлено на защиту прав заемщиков на фоне усиливающегося регулирования финансового сектора.

    Напомним, с 1 июля вступил в силу единый порядок рассмотрения обращений заявителей к кредитным организациям и другим финансовым учреждениям, который устанавливает более строгие правила взаимодействия на финансовом рынке.

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    3 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Кремль: Конституция позволяет избрание участника боевых действий президентом

    Представитель Кремля Песков: Конституция позволяет избрание участника боевых действий президентом

    Tекст: Александра Юдина

    Конституция России разрешает участникам боевых действий занимать пост президента, если они соответствуют требованиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, конституция не препятствует избранию участника боевых действий на пост президента, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что в конституции четко прописано, кто может возглавить государство, и если кандидат соответствует всем требованиям, он может быть избран.

    Это заявление было сделано в контексте назначения выпускника программы «Время героев» Артема Жоги полпредом на Урале. Песков подчеркнул, что в назначениях участников программы «Время героев» на госдолжности нет кампанейщины, а только индивидуальная оценка квалификаций и подготовки каждого.

    Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.

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    3 октября 2024, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 113 украинских беспилотников над российской территорией

    Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 113 украинских беспилотников над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников, атаковавших Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Брянскую области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено в Белгородской области, где силы ПВО сбили 73 аппарата.

    В Воронежской области дежурные средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, в Курской – 14, а в Брянской области был перехвачен и уничтожен один БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали Воронежскую и Белгородскую области, что стало очередным проявлением напряженности в регионе.

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    3 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Малькевич: «Время героев» стало инструментом обновления элиты России

    Член ОП Малькевич: Назначение Жоги станет вехой для государственного аппарата страны

    Малькевич: «Время героев» стало инструментом обновления элиты России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Программа «Время героев» подарит России немало уникальных политических лидеров. Ее результаты заметны уже сегодня: выпускник проекта гвардии полковник Артем Жога пользуется высоким доверием со стороны президента, которое он, несомненно, оправдает, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее Владимир Путин назначил спикера парламента ДНР Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

    «Назначение Артема Жоги станет своеобразной вехой для государственного аппарата нашей страны. Это настоящий герой, который был готов пожертвовать собственной жизнью во имя Родины», – сказал Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.

    «Жога – человек подготовленный. За его плечами хороший управленческий опыт: долгое время он командовал разведывательным батальоном «Спарта». Прошел на этой должности, что называется, и огонь, и воду. Затем он стал председателем парламента ДНР, где зарекомендовал себя», – отмечает он.

    «Немаловажным является и то, что Жога – выпускник программы «Время героев». Глава государства видит в участниках проекта будущую элиту страны. Для этого имеются все основания, ведь речь идет о военных, на деле доказавших преданность России. Уверен, это поможет справиться им с новым, уже гражданским, фронтом работы», – акцентирует собеседник.

    «Время героев» стала не просто социальным лифтом, но реальным инструментом обновления политической элиты. Уверен, что программа продолжит свою жизнь и подарит нам немало новых и интересных управленцев. Хотелось бы пожелать, чтобы в будущем в ней смогли принять участие и те, кто занимаются поддержанием нормальной жизни на новых территориях: врачи, учителя и волонтеры. Среди них тоже немало достойных людей», – заключил Малькевич.

    Ранее Владимир Путин назначил бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жогу своим полпредом на Урале. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Глава государства также провел с Жогой первое совещание. Президент пожелал ему успехов на новой должности и подчеркнул, что Урал «включает в себя множество предприятий оборонно-промышленного комплекса, и работа на посту полпреда УрФО является очень ответственной и значимой».

    Сам Жога заявил, что понимает всю ответственность предстоящей деятельности и готов выполнять поставленные задачи, поскольку он в первую очередь военный. «Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент», – подчеркнул он.

    Артем Жога родился в 1975 году в Магаданской области, в 1990-х переехал в Славянск. Он является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. После гибели сына – Героя России Владимира Жоги – он возглавил батальон «Спарта». Когда Донбасс воссоединился с Россией, Жога был избран в Народный совет ДНР и стал его председателем. В декабре 2023 года он обратился к главе государства с просьбой, чтобы тот согласился участвовать в президентских выборах 2024 года, позже стал одним из сопредседателей предвыборного штаба Путина. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Мужества.

    Гвардии полковник Жога – участник первого потока образовательной программы «Время героев». Это проект способствует развитию управленческих навыков у бойцов специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    3 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Эксперт назвал главных распространителей опасного контента

    Малькевич назвал западные онлайн-платформы главными распространителями опасного контента

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Красноярске в рамках медиафорума «Енисей» состоялся семинар, посвященный проблемам деструктивного контента и фейков, эксперты акцентировали внимание на угрозах, исходящих от таких материалов.

    Одним из основных докладчиков стал журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» на ТВ-3 Александр Малькевич, который подчеркнул значимую роль западных онлайн-платформ в распространении опасного контента, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Фейки и деструктивный контент – это серьезная угроза безопасности наших граждан в интернете. И важно уточнить, что западные онлайн-площадки – главные распространители опасного контента в интернете. Они также поощряют русофобию. За примерами далеко ходить не нужно – это запрещенные в РФ социальные сети, YouTube со своей предвзятой модерацией: видеохостинг любит удалять каналы российских блогеров, СМИ, госучреждений, музыкантов. В то же время модерация площадки совершенно не замечает противоправный контент. Более того, Google, владелец YouTube, игнорирует требования Роскомнадзора по удалению такого контента», – сказал он, подчеркнув, что подобное поведение свойственно всем западным онлайн-площадкам.

    Малькевич также обратил внимание на роль YouTube и других сетей, которые, по его словам, поощряют русофобию и удаляют каналы российских блогеров и СМИ, в то время как противоправный контент остается незамеченным. Он упомянул недавний случай, когда ФСБ задержала 39 радикалов, связанных с украинскими террористическими организациями.

    Эксперт подчеркнул, что мессенджер Discord отказывается исполнять требования российского законодательства о «приземлении», что усугубляет проблему. В связи с этим Малькевич отметил важность создания и поддержания собственных ИТ-продуктов в России. Он выразил удовлетворение тем, что в стране уже имеются достойные аналоги западным платформам, которые уделяют особое внимание безопасности пользователей. По его мнению, переход на такие отечественные платформы следует стимулировать, чтобы снизить зависимость от западных решений.

    Разговор о противоправном контенте также состоялся на пленарном заседании «Информационные войны в цифровом мире», где выступила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. Она подчеркнула важность повышения медиаграмотности людей и отметила, что сейчас любой человек может транслировать свои слова на неограниченную аудиторию. Но это должно быть сопряжено и с особой ответственностью того, кто на такую аудиторию выходит. «И государственная политика в этой части идет в логике понимания четкого информирования аудитории о том, что из себя представляет тот источник информации, которым она пользуется», – отметила Ларина.

    Член Общественной палаты России, блогер и писатель Дмитрий Пучков подчеркнул, что важно создавать источники, которые бы вызывали доверие у людей. «Надо создавать источники такие, которые у граждан вызывают доверие, безусловно, как фактами, как манерой подачи материала. Оно все комплексное. Чтобы он ходил сюда, а больше никуда не ходил, потому что там вранье и всякое такое», – сказал он.

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