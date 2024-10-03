Орешкин предложил решить проблему дефицита кадров роботами

Орешкин назвал роботизацию решением проблемы дефицита кадров в России

Tекст: Валерия Городецкая

«Роботизация – это прямой путь к преодолению дефицита кадров, который касается всех отраслей», – сказал он на международном форуме «Иннополис», передает ТАСС.

По его словам, роботизация уже приносит ощутимый эффект в различных отраслях, включая промышленное производство, логистику и хранение. Орешкин подчеркнул, что такие функции требуют значительных человеческих ресурсов, которые будут становиться все дороже.

Он отметил, что увеличение автоматизации позволяет сократить затраты на человеческий труд, делая производство более эффективным. Орешкин также отметил значимость государственной поддержки для дальнейшего развития роботизации в стране.

«При активном росте заработных плат в экономике, и он же не остановится, он будет продолжаться, автоматизация с каждой следующей итерацией будет становиться все выгоднее и выгоднее. Плюс целый большой пакет поддержки и производителей роботов у нас в стране, и тех, кто их внедряет. Большой объем налоговых льгот и так далее», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил установить в стране более 100 тыс. роботов, чтобы в короткие сроки войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.