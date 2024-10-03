Программу «Готов к санитарной обороне» в России прошли 340 тыс. человек

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте «Единой России» говорится, что программа включает гражданскую и боевую версии, акцентируя внимание на первой. Боевая версия предназначена для медиков, фельдшеров и врачей, готовящихся к СВО. В рамках программы проведено более 3 тыс. занятий и подготовлено свыше тысячи инструкторов.

Федеральный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Дмитрий Хубезов отметил важность единой методологии преподавания и стандартных программ обучения. Он подчеркнул, что ключевым элементом гражданской версии является базовая сердечно-легочная реанимация с использованием автоматического наружного дефибриллятора.

По мнению Хубезова, регионам рекомендуется создать центры тестирования, где участники смогут подтвердить свои знания. Он также упомянул успешную реализацию программы в Мордовии, Башкортостане и Кемеровской области и предложил масштабировать накопленный опыт на всю страну. «Единая Россия» совместно с Минздравом РФ будет способствовать реализации проекта в регионах», – резюмировал Хубезов.

Руководитель направления «Семейное здоровье» партпроекта «Женское движение Единой России», депутат Госдумы, заслуженный врач Вероника Власова подчеркнула, что курсы по оказанию первой помощи нацелены на снижение смертности от внешних причин, упомянув, что в Кузбассе 46% смертей от несчастных случаев можно предотвратить при своевременном вмешательстве.

«Мы можем спасти не менее 600 жизней в год, и это очень важно, потому что обучение населения навыкам первой помощи носит государственный характер», – отметила парламентарий.