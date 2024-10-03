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Путин заявил о строительстве 400 новых школ в России до конца года
Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» сообщил о планах завершения строительства 400 школ в стране до конца текущего года, отметив, что уже отремонтированы более четырех тысяч учебных заведений.
Он отметил, что в России уже было построено около 1,4 тыс. новых школ, а более четырех тысяч учебных заведений были отремонтированы, передает РИА «Новости».
«Мы построили их уже, по-моему, 1,4 тыс. школ, и еще 400 с лишним должны построить до конца года... Четыре тысячи с лишним школ у нас уже отремонтированы», – сказал Путин. Президент добавил, что уже посетил отремонтированные школы и отметил стандарт таких учебных заведений, как очень хороший.
Напомним, Путин в четверг провел встречу с финалистами конкурса «Учитель года». Президент назвал задачи образования и поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях.