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    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    7 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    6 комментариев
    3 октября 2024, 17:28 • Новости дня

    Путин заявил о строительстве 400 новых школ в России до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» сообщил о планах завершения строительства 400 школ в стране до конца текущего года, отметив, что уже отремонтированы более четырех тысяч учебных заведений.

    Он отметил, что в России уже было построено около 1,4 тыс. новых школ, а более четырех тысяч учебных заведений были отремонтированы, передает РИА «Новости».

    «Мы построили их уже, по-моему, 1,4 тыс. школ, и еще 400 с лишним должны построить до конца года... Четыре тысячи с лишним школ у нас уже отремонтированы», – сказал Путин. Президент добавил, что уже посетил отремонтированные школы и отметил стандарт таких учебных заведений, как очень хороший.

    Напомним, Путин в четверг провел встречу с финалистами конкурса «Учитель года». Президент назвал задачи образования и поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях.

    3 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин заявил о согласовании новых назначений участников «Времени героев»

    Tекст: Александра Юдина

    Новые назначения участников программы «Время героев» согласованы, в том числе и в администрации президента, заявил в ходе встречи с новым полпредом в Уральском федеральном округе Артемом Жогой глава государства Владимир Путин.

    «Коллеги, с которыми вы проходили обучение в рамках платформы «Время героев», – многие из них уже получили определенное движение», – передает ТАСС слова президента.

    «Но это не все. Практически согласованы новые назначения, четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, еще один – зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, еще один ваш коллега – заместителем губернатора Калужской области», – перечислил Путин.

    Президент добавил, что практически согласованы назначения и других участников программы. Так, один из слушателей будет назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, другой займет должность замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области, еще один участник станет советником заместителя гендиректора Росатома.

    Путин выразил уверенность в том, что участники программы справятся с ответственными должностями.

    «Все это очень серьезная работа, каждое из них является очень серьезным назначением, каждое направление деятельности. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию. Но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев». Уверен, они справятся, и, больше того, думаю, для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры», – указал он.

    В заключение президент пожелал Жоге «всего самого хорошего».

    Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.

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    2 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

    На церемонии также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов, который доложил Путину о развитии системы среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Площадка «Руднево» была спроектирована с учетом концепции развития среднего профессионального образования в Москве в сотрудничестве со столичными промышленными предприятиями. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя 21 мастерскую и лабораторию, где студенты смогут получить практические навыки в области машиностроения, электроники, автоматизации производства и беспилотных авиационных систем.

    Студенты образовательной площадки «Руднево» смогут обучаться всем этапам производственного процесса. В частности, они будут заниматься изготовлением корпусов дронов, установкой плат, программированием и пилотированием. Ожидается, что студенты из 15 столичных колледжей начнут практическую подготовку в 2024-2025 учебном году. С ними будут работать 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников промышленных предприятий столицы.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

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    3 октября 2024, 12:12 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    2 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Народного совета ДНР и участник программы «Время героев» Артем Жога назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

    Указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе» опубликован на сайте Кремля. «Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня подписания.

    Артем Жога родился в 1975 году в Магаданской области, в 1990-х переехал в Донбасс, жил в Славянске. После начала конфликта в Донбассе вступил вместе с сыном Владимиром в батальон ополчения «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»). После гибели Павлова в 2016 году Владимир возглавил батальон, а его отец стал начальником штаба.

    Владимир погиб в Волновахе в марте 2022 года. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Посмертно ему были присвоены звания Героя России и Героя ДНР. Его преемником на посту комбата «Спарты» стал отец.

    После воссоединения Донбасса с Россией Жога был избран в Народный совет ДНР и стал его председателем. В декабре 2023 года обратился к Путину с просьбой, чтобы тот согласился участвовать в президентских выборах 2024 года. Жога стал одним из сопредседателей предвыборного штаба Путина.

    Полковник Жога – участник программы «Время героев». Это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

    О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. Первого марта начался прием заявок на участие в отборе на Программу «Время героев».

    На сегодня еще девять участников образовательной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности: Артур Орлов назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором, Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов стал спикером гордумы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя, Роман Кулаков – депутатом Заксобрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», Владимир Сайбель стал замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    Еще десять участников программы «Время героев» получили кадровые предложения о переходе на новые места работы в Администрации Президента, федеральных и региональных органах власти, государственных компаниях.

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    2 октября 2024, 21:41 • Новости дня
    Стал известен рецепт приготовленного студентами кофе для Путина

    Эспрессо для Путина приготовили из 16 граммов бразильских зерен

    Стал известен рецепт приготовленного студентами кофе для Путина
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эспрессо для президента России Владимира Путина был приготовлен по стандартному рецепту из 16 граммов бразильских зерен, сообщили СМИ.

    Отмечается, что напиток был сварен по стандартному рецепту, время приготовления составило 30 секунд, что позволило получить 30 миллилитров ароматного кофе, передает РИА «Новости».

    В среду Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

    Позже российский лидер и мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в индустриальный парк «Руднево» выпили кофе, приготовленный студентами колледжа в местном кафе, что добавило неформальности встрече.

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    2 октября 2024, 06:23 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление сотрудничества России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.

    «Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира», – говорится в поздравительном послании Путина Си Цзиньпину.

    Путин подчеркнул, что партнерство двух стран прошло испытание временем и находится на самом высоком уровне за всю историю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Три четверти века назад наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество и партнерство, содействуя безопасности и стабильности в мире.

    В свою очередь, Си Цзиньпин в своем послании отметил, что политическое доверие между Россией и Китаем продолжает углубляться. По его словам, под стратегическим руководством лидеров двух стран достигнуты значительные результаты в прагматическом сотрудничестве, а дружба между народами укрепилась. Си Цзиньпин подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества и содействия качественному развитию обеих стран, вносящих новый вклад в поддержание глобального мира и стабильности.

    Напомним, Путин также направил поздравительное послание Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, отметив впечатляющие успехи страны.

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    1 октября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста и композитора Вячеслава Добрынина, который ушел из жизни на 79-м году жизни.

    Путин направил родным и близким Добрынина телеграмму, в которой подчеркнул значимый вклад композитора в отечественное эстрадное искусство, отметив его как «замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека».

    «C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича Добрынина – замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека. Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Его планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

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    1 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России

    Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником, он отметил их самоотверженность, отвагу и мужество, следует из телеграммы на сайте Кремля.

    «У Сухопутных войск – старейшего вида Вооруженных сил России – славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», – говорится в поздравлении президента.

    «Патриотические, победные традиции предшественников, ветеранов, их верность Присяге, долгу, товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые сегодня служат в составе Сухопутных войск. Помогают им с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, по защите рубежей Отчизны, на других важнейших стратегических направлениях», – отметил Путин.

    Он выразил уверенность, что Сухопутные войска будут и впредь твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны.

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    2 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил, что сейчас беспилотники выполняют задачи боевой авиации
    Путин заявил, что сейчас беспилотники выполняют задачи боевой авиации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сегодня беспилотные летательные аппараты можно использовать для решения задач, выполнение которых раньше было возможно только с помощью боевой авиации, заявил президент России Владимир Путин, беседуя со студентами в индустриальном парке «Руднево».

    Глава государства отметил, что скорость российских БПЛА уже достигает 300–500–700 километров в час, передает ТАСС.

    «И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево».

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    2 октября 2024, 10:25 • Новости дня
    Путин поздравил российских евреев с Новым годом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил еврейскую общину России с Рош ха-Шана (иудейским Новым годом), отметив значительный вклад еврейских организаций в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

    В своем поздравлении на сайте Кремля он подчеркнул, что еврейские организации оказывают значительное влияние на укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России.

    «Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что праздник Рош ха-Шана является одним из самых значимых для евреев всего мира, поскольку он наполняет верующих радостью приобщения к историческому и культурному наследию предков, их традициям и обычаям.

    По словам президента, Рош ха-Шана символизирует духовное очищение и нравственное совершенствование. В эти дни евреи подводят итоги прошедшего года и строят планы на будущее.

    Президент пожелал всем празднующим здоровья, благополучия и успехов.

    Рош ха-Шана («Голова года») – иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих.


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    1 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии планов устроить переговоры Путина и Нетаньяху

    Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов провести телефонный разговор Путина и Нетаньяху

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента России Владимира Путина с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху пока не планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескову были заданы вопросы о готовности российской стороны оперативно организовать контакты Путина и Нетаньяху при необходимости и о том, поступал ли уже Москве данный запрос. «В настоящий момент нет таких планов», – приводит ответ Пескова ТАСС.

    Напомним, портал Ynet утверждал, что Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре Путина и Нетаньяху на тему предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль. Во вторник Иран осуществил ракетную атаку на Израиль.

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    1 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    СМИ: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Ynet: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить угрозу ракетной атаки со стороны Ирана, пишет портал Ynet без ссылок на источники.

    На данный момент ведутся переговоры, и если они увенчаются успехом, лидеры обсудят возможность использования Путиным своего влияния для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль, говорится в публикации Ynet, передает РИА «Новости».

    В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать эту информацию.

    Ранее Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке.

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    2 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Кандидаты в вице-президенты США не стали говорить об Украине на дебатах

    Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолц ни разу не упомянули Украину на дебатах

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе теледебатов кандидаты в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс и Тим Уолц упомянули президента России Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина, но не Украину.

    Теледебаты состоялись в Нью-Йорке в студии телекомпании CBS. Трансляция велась крупнейшими американскими телеканалами. Оба кандидата по разу упомянули российского президента, передает ТАСС.

    Уолц упомянул Путина, обсуждая внешнюю политику администрации бывшего президента Дональда Трампа. Вэнс обратился к теме России, рассуждая о попытках демократов «опротестовать итоги выборов», в частности, вспомнив бездоказательные утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года.

    Примечательно, что Украина в ходе дебатов не упоминалась вовсе. При этом Си Цзиньпин, а также КНДР были упомянуты по одному разу.

    Эти дебаты, возможно, станут последними в текущем избирательном цикле, поскольку избирательные штабы Трампа и Камалы Харрис пока не смогли согласовать дополнительные раунды.

    Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В сентябре Трамп заявил, что для нового раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно». «У Харрис был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», – заявил Трамп. Он указал, что уже участвовал в 2024 году в теледебатах дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке.

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    2 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин разрешил подсудимым заключать контракт на военную службу

    Путин подписал разрешающий подсудимым заключать контракт на военную службу закон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подсудимым заключать контракты на военную службу в условиях мобилизации и военного положения.

    Новый закон расширяет прежние нормы, которые разрешали заключать контракты обвиняемым до передачи их дел в суд или уже осужденным лицам, передает ТАСС. Теперь такая возможность предоставляется и тем, чьи дела еще находятся на стадии рассмотрения в суде.

    Кроме того, закон регулирует основания и порядок принятия соответствующих решений судом. Это новшество также касается осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в силу. Такие лица могут заключать контракты на военную службу на стадии апелляционного производства.

    С октября 2022 года в России введено военное положение на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

    Ранее Госдума приняла законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации на стадии судебного производства.

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    30 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин подписал закон об оплате неиспользованных отгулов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс, которые касаются оплаты неиспользованных отгулов и возможности присоединения их к основному отпуску при увольнении.

    Теперь сотрудникам необходимо использовать неиспользованный отгул в течение одного года с момента его возникновения, передает РИА «Новости». Закон также позволяет работникам присоединить такие дни к основному отпуску.

    Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные дни, работодатель обязан выплатить разницу между полной оплатой работы в выходной и фактически произведенной оплатой.

    Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы в случае увольнения.

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    2 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Додик рассказал о планах встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Республики Сербской Милорад Додик планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани, об этом сообщается на официальном сайте Додика.

    Республика Сербская будет представлена на саммите в качестве наблюдателя, и Додик намерен обсудить возможность участия автономных регионов в альянсе, говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Додик подчеркнул, что его участие в саммите стало возможным благодаря приглашению от российской стороны. «Я также встречусь в Казани с президентом России Владимиром Путиным. Россия – дружественная нам страна, я высоко ценю российского президента Владимира Путина. Он – человек мира, сильный лидер своей страны и народа. Путин – один из важнейших мировых лидеров», – заявил глава Республики Сербской.

    В июне Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ.

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    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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