Украинские военкомы «выкрали» ведущего инженера Ptashka Drones

На Украине военкомы мобилизовали главного инженера компании Ptashka Drones

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинская компания Ptashka Drones заявила о мобилизации своего главного инженера по разработке систем противодействия дронам, сообщает ТАСС. По информации компании, сотрудника задержали по пути на работу сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), аналогичного военкомату, хотя до оформления бронирования оставалось всего несколько дней.

Как утверждают в компании, инженер имел официальное трудоустройство и справки о гражданско-правовых обязательствах перед военными частями. Помимо этого, у него были незавершенные контракты на поставку ударных дронов. Несмотря на предоставление всех необходимых документов в ТЦК Голосеевского района Киева, мобилизация все же состоялась.

В компании утверждают, что, по мнению сотрудников ТЦК, инженер будет более полезен в учебном центре, куда его планировали отправить уже на следующий день. В то же время представители территориального центра комплектования пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в Закарпатской области сотрудники территориального центра комплектования похитили двух священников Украинской православной церкви, однако после митинга под Хустским ТЦК и под давлением верующих их отпустили. Кроме того, сотрудники киевского территориального центра комплектования остановили американского гражданина, но после выяснения его гражданства мужчину отпустили.

В Одессе сотрудник военкомата напал на женщину и избил ее.