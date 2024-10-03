Депутат Чепа: Действия украинских военных похожи на агонию

Tекст: Алексей Дегтярев

Действия украинских военных похожи на агонию, они пытаются запугать, шантажировать, что не приводит ни к каким результатам, сказал Чепа «Ленте.ру».

«Я думаю, что они будут продолжать такие террористические действия пока мы не закончим специальную военную операцию», – добавил парламентарий.

Российские военные делают все, чтобы изменить ситуацию, регулярно освобождаются территории.

«Политика, которую сегодня активно проводит Киев с попыткой внедрения «проекта победы», и другие действия по дальнейшему вовлечению НАТО в развернутый ими конфликт не приводят к желаемым для них результатам, поэтому террористические действия все больше и больше увеличиваются», – заключил он.

В четверг Минобороны заявило об уничтожении и перехвате 113 украинских дронов за последнюю ночь средствами ПВО.