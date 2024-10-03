Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.4 комментария
Силы ПВО за ночь сбили 113 украинских беспилотников над российской территорией
Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 113 украинских беспилотников над российской территорией
Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников, атаковавших Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Брянскую области, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено в Белгородской области, где силы ПВО сбили 73 аппарата.
В Воронежской области дежурные средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, в Курской – 14, а в Брянской области был перехвачен и уничтожен один БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали Воронежскую и Белгородскую области, что стало очередным проявлением напряженности в регионе.