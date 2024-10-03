Силы ПВО за ночь сбили 113 украинских беспилотников над российской территорией

Путин открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево»

Tекст: Валерия Городецкая

На церемонии также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов, который доложил Путину о развитии системы среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Площадка «Руднево» была спроектирована с учетом концепции развития среднего профессионального образования в Москве в сотрудничестве со столичными промышленными предприятиями. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя 21 мастерскую и лабораторию, где студенты смогут получить практические навыки в области машиностроения, электроники, автоматизации производства и беспилотных авиационных систем.

Студенты образовательной площадки «Руднево» смогут обучаться всем этапам производственного процесса. В частности, они будут заниматься изготовлением корпусов дронов, установкой плат, программированием и пилотированием. Ожидается, что студенты из 15 столичных колледжей начнут практическую подготовку в 2024-2025 учебном году. С ними будут работать 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников промышленных предприятий столицы.

Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».