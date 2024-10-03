Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.3 комментария
Украинские БПЛА атаковали Воронежскую и Белгородскую области
Над Воронежской и Белгородской областями уничтожены украинские беспилотники, сообщили руководители регионов Александр Гусев и Вячеслав Гладков.
Гусев сообщил в Telegram, что в Воронежской области сбили свыше десяти БПЛА, никто не пострадал, разрушений нет
Как сообщил в Telegram Гладков, в Белгородской области атаке подвергся Старый Оскол. ПВО сбила один беспилотник. «Ранен один мирный житель. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась», – сообщил губернатор. Повреждены частные домовладения и легковая машина.
Напомним, над Курской областью силами ПВО уничтожены две ракеты и десять БПЛА, один беспилотник сбит над Брянской областью.