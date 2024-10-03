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    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    45 комментариев
    3 октября 2024, 10:08 • Новости дня

    В ДНР авиаударом уничтожен склад боеприпасов ВСУ

    ФАБ-3000 уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Разливе ДНР авиационным ударом

    В результате авиационного удара в районе Разлива в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, использованная бомба ФАБ-3000 оказалась эффективной для этой операции.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в результате авиаудара в районе населенного пункта Разлив Донецкой народной республики был уничтожен склад боеприпасов вооруженных сил Украины. Для этой цели была использована бомба ФАБ-3000, которая показала свою эффективность.

    ФАБ-3000, примененная в этой атаке, является одной из самых мощных авиабомб, используемых для уничтожения крупных объектов и укрепленных сооружений. Это не первый случай ее успешного применения в конфликте на востоке Украины.

    Ранее в Сумской области силовики нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по скоплениям живой силы и техники ВСУ сообщило Минобороны.

    До этого операторы дронов ВС России наводили летчиков для удара по пункту временной дислокации нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области. В дополнение экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 наносил удар бомбой ФАБ-3000 по расположению ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

    2 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой

    Аналитик: ВС РФ освободили 823 кв. км в Донбассе в августе и сентябре

    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска продвигаются в Донбассе с рекордной скоростью, освободив 823 квадратных километра за август и сентябрь, что связано с усовершенствованной тактикой ВС РФ, заявил газете The Washington Post (WP) аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен.

    Эксперт отметил, что наиболее успешное продвижение пришлось на период с середины августа по середину сентября, когда вооруженные силы Украины предпринимали атаки на Курскую область. Паройнен заявил, что российские войска смогли добиться успехов благодаря усовершенствованной тактике ведения боевых действий, сообщает ТАСС.

    Украинские военные, в свою очередь, сообщили изданию, что они не в силах противодействовать такой тактике, которая объединяет преимущества ВС РФ в мощные и скоординированные атаки. Они подчеркнули, что это создает значительные трудности в обороне их позиций на передовых рубежах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование. В это время, согласно данным Bloomberg, российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе. На фоне этих событий Генштаб вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара. В дополнение к этому военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск.

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    2 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    В 72-й бригаде ВСУ рассказали о хаотичном отступлении из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Украинские СМИ указывают, что успешные действия российских войск вынудили ВСУ отступить, не дожидаясь соответствующего приказа. Украинские военные покидали позиции под ударами дронов и артиллерии, многие считаются пропавшими без вести.

    Один из военных ВСУ заявил: «Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны». Он пожаловался, что некоторые группы военных оказались дезориентированы, оставшись без связи; в результате им пришлось самостоятельно решать, как поступить, и многие выбрали отступление. Позиции покидали по ночам, шли по минным полям по обозначенным следам, чтобы не идти по простреливаемой дороге на Богоявленку.

    Представитель штаба батальона 72-й бригады заявил, что «бригада стерлась в ноль». Рассказывая о ситуации в своем батальоне, он сообщил, что из 350 человек (по штату) людей осталось на один взвод – до 30, включая механиков и водителей. Бойцов пехоты, которые должны были удерживать «полосу» в 2–3 км «было 14–18 человек».

    По мнению украинских военных, командование ВСУ слишком долго не давало приказ об отступлении. Приказ не поступил даже после того, как город оказался в фактическом оперативном окружении и невозможность удержать его стала очевидной, пишут украинские СМИ.

    Напомним, Угледар освобожден российскими войсками. Военнослужащий вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

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    2 октября 2024, 20:11 • Видео
    Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

    После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    3 октября 2024, 00:30 • Новости дня
    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов

    У наемника из Колумбии Фино на Украине изъяли основные внутренние органы после смерти

    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Семья наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино, которого российские военные ликвидировали в ходе специальной военной операции, оказалась шокирована тем, что с Украины тело близким вернули без внутренних органов.

    Фино участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины в Курской области. Он возглавлял штурмовую группу и был ликвидирован в районе Суджи, предположительно, снайпером. Наемник получил известность, так как часто появлялся на украинском ТВ, пишет «Комсомольская правда».

    Близкие Фино оказались шокированы тем, что в Боготу его тело вернули без основных внутренних органов. Семья обратилась к журналистам, чтобы добиться ответа от Киева в связи с изъятием органов у наемника. Украинский так называемый Интернациональный легион сообщил матери Фино, что изъятие органов прописано в контракте.

    «Оказывается, где-то там мелким текстом было указано, что в случае гибели внутренние органы наемника подлежат изъятию. Мол, кровь, сердце, почки и печень умерших военнослужащих изымают для раненых», – пишет «Комсомольская правда».

    Напомним, уже неоднократно сообщалось о работе «черных трансплантологов», в том числе иностранных, на Украине и рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.

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    3 октября 2024, 08:15 • Новости дня
    Российские силы окружили ВСУ под Лисичанском

    Российские войска создали огневой мешок для ВСУ под Лисичанском в ЛНР

    Российские силы окружили ВСУ под Лисичанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные создали полуокружение для украинских войск в районе Лисичанска в ЛНР, что затрудняет их отступление по простреливаемым путям.

    Российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское украинские подразделения в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около восьми километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на Луганскую народную республику, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    3 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру
    Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру
    @ Ting Shen/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский «план победы» предусматривает меры, которые могли бы осуществить страны «по всему миру», сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    «План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    Представитель Госдепа отметил, что украинский план включает в себя шаги, которые «могли бы предпринять государства по всему миру». При этом озвучивать подробности Миллер не стал, заявив, что Киев сам должен объявлять о своих инициативах.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден критически оценил «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон.

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    3 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Имущество украинского миллиардера арестовано в России
    Имущество украинского миллиардера арестовано в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В России арестовано имущество украинского миллиардера Александра Гереги, свидетельствуют документы.

    Имущество арестовали весной, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2022 году парламент Крыма национализировал имущество украинских олигархов, в том числе относящееся к ООО «РусЛайн Ко», учредителями которого выступали и компании Гереги. Он включен в российский санкционный список. До специальной военной операции России на Украине Герега входил в число самых богатых людей на Украине по версии украинского Forbes.


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    2 октября 2024, 13:28 • Новости дня
    ВСУ подтвердили выход из Угледара

    Украинские войска вышли из Угледара по приказу командования

    ВСУ подтвердили выход из Угледара
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные получили разрешение на маневрирование и начали вывод подразделений из Угледара, о чем сообщила оперативно-стратегическая группировка «Хортица».

    Украинские войска начали эвакуацию из Угледара, передает ТАСС.

    Группировка «Хортица» подтвердила, что высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из этого населенного пункта.

    По словам представителей командования, вывод войск из Угледара проходит в рамках специально организованного маневра, передает «Страна.ру».

    Генштаб Вооруженных сил Украины называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Ранее военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

    До этого сообщалось, что российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

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    2 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка освободила Верхнекаменское в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 855 человек, бронемашину, американскую гаубицу М777, две британские гаубицы FH-70. Также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны у Щербиновки, Светлого, Александрополя и Курахово в ДНР, она также отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ.

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 630 человек, БТР, бронемашину, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Ранее российские военные освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР.

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    3 октября 2024, 09:15 • Новости дня
    В Сети появились кадры «дороги смерти» в Курской области с подбитой техникой ВСУ
    В Сети появились кадры «дороги смерти» в Курской области с подбитой техникой ВСУ
    @ t.me/sudoplatov_official

    Tекст: Александра Юдина

    На дороге в поселок Коренево в Курской области обнаружена «дорога смерти» с подбитой техникой ВСУ, что свидетельствует о парализации подвоза противника в Ольговку.

    Отмечается, что на дороге в поселок Коренево в Курской области образовалась так называемая дорога смерти, где сосредоточена подбитая техника ВСУ, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Судоплатов».

    Видеозапись, размещенная на канале, демонстрирует, как техника ВСУ была поражена и оставлена на данном участке фронта.

    Украинская техника стала мишенью для совместных атак артиллерии и ударных дронов. В результате этих действий удалось парализовать подвоз ресурсов противника к его группировке, базирующейся в населенном пункте Ольговка, что подтверждает эффективность применяемых боевых тактик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Александр Симонов поделился видеозаписями, на которых подразделения 1-й танковой армии выжигают технику ВСУ на Купянском направлении, показав эффективность действий российских войск.

    Ранее министерство обороны демонстрировало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику, что свидетельствует о захвате современного вооружения противника.

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    3 октября 2024, 01:00 • Новости дня
    Лавров оценил позицию Китая по Украине

    Лавров назвал позицию Китая по Украине сбалансированной и последовательной

    Лавров оценил позицию Китая по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия считает позицию Китая по украинскому конфликту сбалансированной и последовательной, Пекин «учитывает главное» в данном вопросе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    В статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Лавров заявил: «Отмечаем сбалансированный и последовательный подход китайской стороны к ситуации вокруг кризиса на Украине».

    Лавров отметил, что Китай, предлагая варианты урегулирования ситуации, «учитывает главное – необходимость устранения первопричин конфликта». В числе таких первопричин указываются расширение НАТО, создание Западом антироссийского военного плацдарма на Украине, госпереворот на Украине в 2014 году и его поддержка западными странами, а также «политика истребления всего русского», которую проводит киевский режим.

    Напомним, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Страны – участницы платформы высказались против наращивания эскалации.

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    3 октября 2024, 07:14 • Новости дня
    ВСУ оставили невзведенные мины с посланием «Русские, простите» для ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные установили на направлениях СВО невзведенные мины с записками «Русские, простите», рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум.

    Сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум рассказал, что при разминировании поля были обнаружены противотанковые мины с предохранительными чеками. При вскрытии взрывателей в некоторых из них находились бумажки с фразой «Русские, простите», передает РИА «Новости».

    По мнению Бурзума, эти действия могли быть совершены саперами ВСУ, которые не поддерживают пропаганду своего государства и не хотят воевать против России.

    «Они намекают на то, что эта война не нужна ни им, ни многим украинцам, которые понимают, что воюют ни за что», – подчеркнул сапер.

    Он также добавил, что считает виновниками конфликта Запад и его влияние на ситуацию.

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    2 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Российский флаг установили на администрации Угледара

    Советник главы ДНР сообщил об установке российского флага на администрации Угледара

    Tекст: Александра Юдина

    На здании администрации Угледара появился российский флаг, но город еще не освобожден полностью, так как идет зачистка от оставшихся подразделений ВСУ и в городе остаются мирные жители, советник главы ДНР Ян Гагин.

    На здании администрации Угледара был установлен российский флаг, передает РИА «Новости».

    Известно, что в городе продолжается зачистка от разрозненных частей ВСУ, что не позволяет пока говорить об окончательном освобождении Угледара.

    Гагин отметил, что в городе остаются мирные жители, однако определить их точное число трудно.

    В среду украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование.

    Генштаб Вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

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    2 октября 2024, 10:57 • Новости дня
    Российские войска захватили американскую БМП Bradley под Угледаром

    Российские военные захватили американскую БМП Bradley на юго-западе Донецкой области

    Российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

    Российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что эта техника находилась на вооружении у противника. Событие стало значимым, так как машины такого класса являются важной частью оснащения западных армий.

    Представитель силовых структур добавил, что на этом участке фронта техника западного образца стала встречаться значительно реже в последние месяцы. Это может свидетельствовать о снижении интенсивности поставок западной военной техники на этот участок фронта. Причины такого изменения пока остаются неясными.

    Захват Bradley под Угледаром подчеркивает активность действий российских войск в этом регионе. Угледар продолжает оставаться одной из ключевых точек противостояния, где обе стороны ведут активные действия. Значение подобных трофеев для российской стороны заключается не только в военной, но и в информационной составляющей.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley. Кроме того, в ходе спецоперации российские подразделения обнаружили и захватили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, который находился в распоряжении украинских формирований.

    Напомним, ранее американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней маршрутами бронетехники и зон высадки.

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    3 октября 2024, 05:50 • Новости дня
    Западная помощь Украине ослабила оборону Израиля

    Telegraph сообщила об ослаблении ПВО Израиля из-за помощи Запада Украине ракетами-перехватчиками

    Tекст: Антон Антонов

    Западная помощь Украине, включая поставки ракет ПВО, ослабила возможности Израиля в отражении атаки со стороны Ирана, что связано с ограниченностью ресурсов в этой области, пишет Telegraph.

    Как отмечает Telegraph, проблемой является ограниченное количество ракет-перехватчиков. Нагрузка на их производство выросла в результате западных усилий по поддержке Украины. Издание пишет, что возникла «необходимость принимать решения», учитывая зависимость обеих стран от американских поставок, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. В Тегеране сообщили о поражении штаб-квартиры «Моссада» и авиабазы Неватим, тогда как в Тель-Авиве заявили об успешном отражении обстрела.

    Между тем о конкуренции Украины и Израиля за помощь Запада сообщалось и ранее. Так, американские СМИ указывали, что Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов. Указывалось, что после нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Соединенные Штаты более чем на 30% сократили поставки артиллерийских снарядов вооруженным силам Украины.

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    2 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Шольц призвал провести конференцию с участием России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине с участием обеих сторон и создания соответствующих условий для этого.

    Шольц подчеркнул в ходе общения с гражданами в городе Шверин важность создания необходимых условий для такой конференции, передает ТАСС.

    Канцлер отметил, что для успешного проведения подобной конференции необходимо участие обеих конфликтующих сторон, и Германия готова содействовать этому процессу. Он выразил надежду на то, что такая инициатива будет поддержана и другими международными партнерами, заинтересованными в мирном разрешении кризиса.

    По словам Шольца, создание условий для переговоров подразумевает как дипломатическую, так и материально-техническую поддержку. «Нам сейчас нужна конференция, в которой примут участие Украина и Россия. И мы должны создать для этого условия», – заявил канцлер.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

    Канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов. Кроме того, Шольц заявил о необходимости проведения новой конференции с участием России для мирного урегулирования украинского конфликта.

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    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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