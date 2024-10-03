Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.3 комментария
В ДНР авиаударом уничтожен склад боеприпасов ВСУ
ФАБ-3000 уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Разливе ДНР авиационным ударом
В результате авиационного удара в районе Разлива в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, использованная бомба ФАБ-3000 оказалась эффективной для этой операции.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в результате авиаудара в районе населенного пункта Разлив Донецкой народной республики был уничтожен склад боеприпасов вооруженных сил Украины. Для этой цели была использована бомба ФАБ-3000, которая показала свою эффективность.
ФАБ-3000, примененная в этой атаке, является одной из самых мощных авиабомб, используемых для уничтожения крупных объектов и укрепленных сооружений. Это не первый случай ее успешного применения в конфликте на востоке Украины.
Ранее в Сумской области силовики нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по скоплениям живой силы и техники ВСУ сообщило Минобороны.
До этого операторы дронов ВС России наводили летчиков для удара по пункту временной дислокации нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области. В дополнение экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 наносил удар бомбой ФАБ-3000 по расположению ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».