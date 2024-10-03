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    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    32 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    15 комментариев
    3 октября 2024, 05:50 • Новости дня

    Западная помощь Украине ослабила оборону Израиля

    Telegraph сообщила об ослаблении ПВО Израиля из-за помощи Запада Украине ракетами-перехватчиками.

    Tекст: Антон Антонов

    Западная помощь Украине, включая поставки ракет ПВО, ослабила возможности Израиля в отражении атаки со стороны Ирана, что связано с ограниченностью ресурсов в этой области, пишет Telegraph.

    Как отмечает Telegraph, проблемой является ограниченное количество ракет-перехватчиков. Нагрузка на их производство выросла в результате западных усилий по поддержке Украины. Издание пишет, что возникла «необходимо принимать решения», учитывая зависимость обеих стран от американских поставок, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. В Тегеране сообщили о поражении штаб-квартиры «Моссада» и авиабазы Неватим, тогда как в Тель-Авиве заявили об успешном отражении обстрела.

    Между тем, о конкуренции Украины и Израиля за помощь Запада сообщалось и ранее. Так, американские СМИ указывали, что Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов. Указывалось, что после нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Соединенные Штаты более чем на 30% сократили поставки артиллерийских снарядов вооруженным силам Украины.

    2 октября 2024, 10:52 • Новости дня
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    @ Смак Андрея Макаревича/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Максим Галкин (признан в России иноагентом) и Алла Пугачева покидают Израиль на фоне обострения ситуации с Ливаном, отменив израильские выступления.

    Известно, что Галкин и Пугачева отправились в США к Кристине Орбакайте на фоне обострения ситуации в Израиле в связи с войной с Ливаном, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Согласно информации издания, артист отменил все запланированные выступления в Израиле и пересмотрел гастрольный тур. В ближайшие дни пара планирует вылететь в Европу, а затем продолжить путь в США.

    Кроме того, основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен в список иноагентов) на фоне ухудшения ситуации в Израиле заметили в США, отмечает Lenta.Ru.

    Также сообщается, что другие российские артисты, находящиеся в Израиле, включая Анатолия Белого (признан в России иноагентом) и Михаила Шаца (признан в России СМИ-иноагентом), также собираются покинуть страну.

    Напомним, в ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада».

    Галкина включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.

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    2 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой

    Аналитик: ВС РФ освободили 823 кв. км в Донбассе в августе и сентябре

    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска продвигаются в Донбассе с рекордной скоростью, освободив 823 квадратных километра за август и сентябрь, что связано с усовершенствованной тактикой ВС РФ, заявил газете The Washington Post (WP) аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен.

    Эксперт отметил, что наиболее успешное продвижение пришлось на период с середины августа по середину сентября, когда вооруженные силы Украины предпринимали атаки на Курскую область. Паройнен заявил, что российские войска смогли добиться успехов благодаря усовершенствованной тактике ведения боевых действий, сообщает ТАСС.

    Украинские военные, в свою очередь, сообщили изданию, что они не в силах противодействовать такой тактике, которая объединяет преимущества ВС РФ в мощные и скоординированные атаки. Они подчеркнули, что это создает значительные трудности в обороне их позиций на передовых рубежах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование. В это время, согласно данным Bloomberg, российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе. На фоне этих событий Генштаб вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара. В дополнение к этому военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск.

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    2 октября 2024, 20:11 • Видео
    Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

    После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    2 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль

    Американист Дудаков: Эскалация на Ближнем Востоке станет сильнейшим ударом по Демпартии США

    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль
    @ Majdi Mohammed/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если администрация Джо Бадена оставит действия Тегерана без ответа, то продемонстрирует слабость, и этим воспользуются республиканцы. При этом действия Вашингтона не должны спровоцировать рост эскалации на Ближнем Востоке, иначе это ударит по Демпартии в преддверии выборов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в США не исключили выхода за рамки санкций для ответа на удар Ирана по Израилю.

    «Администрация Джо Байдена в очередной раз оказалась в тупике. Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке она находится в полной растерянности, и американские политики не знают, как на это реагировать», – отметил американист Малек Дудаков. Он пояснил: те боятся серьезного обострения в регионе в преддверии выборов в США, поскольку такое развитие событий ударит рикошетом по ним самим.

    «Во-первых, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке очень уязвима. Если по ней начнут бить иранские ракеты, то это приведет к большим потерям среди американских военных. В таком случае речь пойдет о сильнейшем ударе по демократам в преддверии выборов», – детализировал собеседник.

    «Во-вторых, ситуация на Ближнем Востоке раскалывает электорат Демпартии, – продолжил аналитик. – Сейчас они одновременно теряют голоса и американских евреев, которые уходят к Дональду Трампу, и американских мусульман, многие из которых собираются поддерживать левых несистемных кандидатов на предстоящих выборах».

    Среди них, в частности, Джилл Стайн от «Зеленых» и Корнел Уэст, левый антивоенный активист, уточнил Дудаков. «Они пытаются перетянуть на свою сторону «мусульманскую улицу» в США, людей пропалестинских взглядов. Оба кандидата могут стать спойлерами для Камалы Харрис. А это способно привести к ее проигрышу на выборах», – считает спикер.

    В такой сложной ситуации администрации Байдена предстоит решить, как ответить Ирану на атаку по Израилю. «С одной стороны, оставить действия Тегерана без ответа – значит, показать слабость. Это станет еще одним поводом для критики демократов со стороны республиканцев. С другой стороны, ответ должен быть таким, чтобы не произошел очередной виток эскалации, ведь в противном случае, как я уже сказал, это еще сильнее ударит по демократам», – пояснил американист.

    Он не исключил, что в итоге американские чиновники дадут «зеленый свет» Израилю на символический удар по иранской инфраструктуре в Ираке или Сирии, которую израильские военные уже периодически атакуют. Впрочем, возможен и более жесткий ответ, добавил собеседник. «Но в этом случае администрация Байдена будет играть с огнем. Поэтому я не уверен, что она на это решится – тем более в самый канун выборов», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, Вашингтон «отделается какими-то громкими заявлениями». «Но нельзя забывать и о Биньямине Нетаньяху, который работает в своей повестке, продолжает эскалировать ситуацию в Ливане и вряд ли откажется от наземной операции. Поэтому вне зависимости от реакции США на иранскую атаку дальнейшее обострение в регионе вполне возможно», – заключил Дудаков.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Коментарии (8)
    2 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана

    Политолог Ципис: Ответ Израиля на атаку Ирана может быть жестким или символическим

    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран при атаке на Израиль не достиг целей. Однако Тель-Авив и его союзники ответят на действия Тегерана. Это может произойти в течение ближайших суток. Среди возможных вариантов – жесткий удар по стратегическим объектам Исламской Республики или ограниченная атака, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.

    «В Тегеране заявляют, что удар был нанесен среди прочего по штаб-квартире разведки «Моссад» и израильским военным базам. Однако, по моим данным, нет подтверждений, что ракеты достигли целей. Никакого серьезного урона инфраструктуре Израиля нанесено не было», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Он счел «пропагандой» сообщения о том, что КСИР при атаке использовал гиперзвуковые ракеты. По словам собеседника, Иран применил сейчас те же средства, что и полгода назад при ответе Тель-Авиву на авиаудар по иранскому посольству в Сирии 1 апреля. То есть речь идет о баллистических ракетах «земля – земля» и крылатых ракетах.

    «Часть из них, по всей видимости, была перехвачена средствами ПВО США, а другая часть – скорее всего, комплексами «Хец-2» и «Хец-3». Что касается системы «Железный купол», то она не может противодействовать этим ракетам», – добавил Ципис. Политолог подчеркивает: атака Ирана не останется без ответа. По его прогнозам, действий со стороны Израиля и его союзников стоит ожидать в течение ближайших суток. Среди вариантов – жесткий и символический.

    «Либо это будет массированный ответ – последует удар по стратегическим объектам Ирана, в том числе нефтяным и ядерным. Либо речь пойдет об ограниченных действиях, которые не будут предполагать существенного нанесения ущерба Тегерану», – детализировал эксперт.

    По мнению Циписа, Израилем будет выбран некий средний вариант. «То есть стоит ожидать символический ответ, который при этом нанесет существенный урон Исламской Республике», – уточнил он. Однако произошедшее нельзя считать началом большой войны на Ближнем Востоке. Дальнейшее же развитие событий в регионе будет зависеть от операции ЦАХАЛ на юге Ливана.

    «Если «Хезболла» даст достойный отпор и начнутся жесткие боевые действия между израильской армией и шиитской группировкой, то операция может затянуться. Увязание Израиля там приведет к локальной войне. Правда, Тегеран будет помогать своей прокси и подливать масла в огонь», – заключил Ципис.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Коментарии (9)
    2 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Стало известно о подготовке Израилем удара по стратегическим объектам Ирана

    Axios: Израиль может ударить по стратегическим объектам Ирана

    Стало известно о подготовке Израилем удара по стратегическим объектам Ирана
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана, пишет портал Axios.

    По информации израильских источников, Израиль может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел, передает РИА «Новости».

    При этом в качестве ответных действий рассматриваются не только атаки на объекты нефтедобычи, но и возможные удары по ядерным объектам Ирана.

    Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Ирана.

    В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада».

    Коментарии (15)
    2 октября 2024, 11:24 • Новости дня
    NYT: Ближний Восток погрузился в войну

    The New York Times: Израиль и Иран начали полномасштабную войну

    NYT: Ближний Восток погрузился в войну
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Иран запустил около 200 ракет по Израилю после убийства Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и начала наземного вторжения в Ливан, ставя регион на грань одного из самых серьезных конфликтов со времен Арабо-израильской войны 1967 года, пишет американская The New York Times.

    Как пишет The New York Times, Иран ответил ракетным ударом на убийство израильскими силами лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и начало наземного вторжения в Ливан. Этот инцидент стал самым опасным моментом для региона со времен Арабо-израильской войны 1967 года. Президента США Джо Байдена неоднократно предупреждали о возможности расширения конфликта, однако его попытки предотвратить эскалацию не увенчались успехом.

    Комментируя ситуацию, бывший израильский посол в США Майкл Орен заявил: «С точки зрения Израиля, мы находимся в региональной войне с седьмого октября, и сейчас эта война развернулась в полную силу. Мы воюем за наше национальное выживание». По его мнению, победа Израиля в ближайшие недели является «долгом» для страны, созданной в результате Холокоста.

    Тем временем администрация Байдена, ранее предостерегавшая от разрастания конфликта, теперь стремится управлять им. Представитель Совета национальной безопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что нападение Ирана было «отражено и неэффективно» благодаря скоординированным усилиям американских и израильских сил. Он добавил, что будет работать с Израилем, чтобы обеспечить серьезные последствия для Ирана.

    Американские чиновники полагают, что могут убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделать тактический ход, не приводящий к полномасштабной войне. Однако они признают, что израильский лидер может использовать эту возможность для нанесения значительного удара по военной инфраструктуре Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эсминцы совместно с силами израильской противовоздушной обороны сбивали подлетавшие иранские ракеты, что подтвердил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. На фоне этой эскалации кризиса на Ближнем Востоке официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Белого дома демонстрируют неспособность американской администрации справиться с ситуацией. Между тем в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по стратегическим объектам Ирана, включая ядерные и нефтяные.

    Коментарии (9)
    2 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене за передачу чертежей украинским спецслужбам за деньги.

    По версии следствия, Мухаметов вместе с супругой Викторией передал украинским спецслужбам чертежи за 100 тыс. руб., передает «Коммерсант». На допросе Виктория призналась, что они планировали жить на полученные деньги.

    Супруги были задержаны за мелкое хулиганство в марте 2023 года и первоначально арестованы на 12 суток. После выхода из спецприемника их обвинили в госизмене. По месту жительства пары были изъяты «предметы шпионской деятельности», а передача чертежей украинской стороне могла угрожать безопасности ВС России.

    Накануне судья продлил арест Виктории Мухаметовой до 17 марта 2025 года. Следующее заседание по ее делу назначено на 11 октября. Сегодня, 2 октября, начался процесс по делу Данила Мухаметова. Суд также продлил его арест до 17 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

    Ранее в Курганской области задержали 18-летнего жителя Шадринска за передачу данных о воинской части министерству обороны Украины, он уже обвинен в государственной измене и заключен под стражу.

    Коментарии (3)
    2 октября 2024, 06:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Прошла успешные летные испытания наша новая баллистическая ракета», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Напомним, в конце августа он также заявил, что Украина провела «позитивные» испытания собственной баллистической ракеты.


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    2 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Зеленский произвел кадровые изменения в украинской разведке

    Зеленский уволил Синайко и назначил Богача зампредом Службы внешней разведки Украины

    Зеленский произвел кадровые изменения в украинской разведке
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки, уволив Олега Синайко и назначив Геннадия Богача новым заместителем главы ведомства.

    В соответствии с указами, опубликованными на сайте главы украинского государства, Олег Синайко был освобожден от должности заместителя главы ведомства, а его место занял Геннадий Богач, сообщает ТАСС.

    Кроме того, в числе изменений, указанных в документах, значится перевод Олега Луговского с должности заместителя руководителя на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление на увольнение всех своих заместителей и госсекретаря, что стало неожиданным шагом в украинской политике. Вслед за этим, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении замминистра обороны Станислава Гайдера и госсекретаря Людмилы Дараган, оставив без внимания предложение министра удалить еще двух заместителей, что вызвало дискуссии в политических кругах.

    Коментарии (0)
    2 октября 2024, 14:50 • Новости дня
    Military Watch: Иранская атака могла сорвать израильское вторжение в Ливан
    Military Watch: Иранская атака могла сорвать израильское вторжение в Ливан
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские ракетные удары, которые могли повредить израильские самолеты F-35, вероятно, сорвали планы Тель-Авива по наступлению в Ливане, пишет Military Watch Magazine.

    Как пишет Military Watch Magazine, несмотря на то, что точный масштаб ущерба израильским наземным войскам пока не определен, эти атаки, вероятно, серьезно нарушили планы Израиля по наземному наступлению в Ливан, передает РИА «Новости».

    Возможное уничтожение самолетов F-35 в результате ракетной атаки Ирана может оказаться серьезным ударом по боеспособности Израиля, отмечается в материале. Эти самолеты могли бы быть использованы для проведения военных операций в Ливане, пишет издание.

    Ранее в Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35.

    Коментарии (22)
    2 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия взяла контроль над стратегически важным Угледаром

    Bloomberg: Россия взяла контроль над стратегически важным Угледаром в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе, обладающего выгодным расположением и транспортной связью с Крымом, пишет Bloomberg.

    Как пишет издание, потеря этого стратегически важного города лишила Вооруженные силы Украины ключевого форпоста в Донбассе, передает «Российская газета». Угледар расположен на возвышенности, что дает преимущество в наблюдении и обороне.

    Кроме того, город находится вблизи железнодорожной линии, соединяющей Донецк с Крымом. Эта линия может использоваться как альтернатива Керченскому мосту и морскому переходу на полуостров, что делает ее стратегически значимой для логистики и снабжения.

    Ранее Генштаб ВСУ назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике. В то же время военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Наконец, ВСУ подтвердили выход из Угледара, что свидетельствует о серьезной перемене в стратегических позициях на фронте.

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    2 октября 2024, 09:37 • Новости дня
    ВСУ признали сложность ситуации после потери Угледара

    Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию на фронте из-за потери Угледара

    ВСУ признали сложность ситуации после потери Угледара
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Генеральный штаб ВСУ признал сложную ситуацию для украинских войск на фронте, передает ТАСС.

    Это заявление было сделано после сообщения о потере Угледара украинскими силами. В Генштабе отметили: «Ситуация на фронте остается сложной».

    Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что российские войска имеют преимущество как в живой силе, так и в технике, что усложняет обстановку для ВСУ. Потеря Угледара стала значительным ударом для украинских войск, усилив и без того тяжелую ситуацию на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара. Тем временем военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города, хотя в ряде мест его присутствие сохраняется. Кроме того, в окружении российской армии в Угледаре могут находиться сотни украинских военнослужащих.

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    2 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Венгрия заблокировала новую отправку инструкторов ЕС на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона не дает Европейскому союзу отправить инструкторов и советников для подготовки украинских военных, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

    Стартовавшая в ноябре 2022 года миссия ЕС по подготовке ВСУ скоро закончится, сейчас обсуждается вопрос о ее продлении и отправке инструкторов и советников на украинскую территорию, сказал Сийярто, передает РИА «Новости».

    Там они должны участвовать в координации подготовительной миссии повышать ее эффективность. «Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим нет», – пояснил Сийярто.

    Венгрия не готова поддерживать предложение в текущей форме и попросила его переработать.

    До этого Сийярто заявлял, что Венгрия не прекратит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    2 октября 2024, 13:28 • Новости дня
    ВСУ подтвердили выход из Угледара

    Украинские войска вышли из Угледара по приказу командования

    ВСУ подтвердили выход из Угледара
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные получили разрешение на маневрирование и начали вывод подразделений из Угледара, о чем сообщила оперативно-стратегическая группировка «Хортица».

    Украинские войска начали эвакуацию из Угледара, передает ТАСС.

    Группировка «Хортица» подтвердила, что высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из этого населенного пункта.

    По словам представителей командования, вывод войск из Угледара проходит в рамках специально организованного маневра, передает «Страна.ру».

    Генштаб Вооруженных сил Украины называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Ранее военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

    До этого сообщалось, что российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

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    2 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка освободила Верхнекаменское в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 855 человек, бронемашину, американскую гаубицу М777, две британские гаубицы FH-70. Также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны у Щербиновки, Светлого, Александрополя и Курахово в ДНР, она также отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ.

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 630 человек, БТР, бронемашину, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Ранее российские военные освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР.

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