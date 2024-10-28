Участвовавшие в конкурсе «Это у нас семейное» бабушки и дедушки раскрыли секрет хорошей формы

В России 28 октября отмечают День бабушек и дедушек. Более 120 тыс. бабушек и дедушек приняли участие в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное», организованного на платформе «Россия – страна возможностей». Средний возраст участников составил 63 года, однако среди них нашлись и долгожители с брачным стажем в 70 лет, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мария Жигжитовна из Республики Бурятия, имеющая 10 детей, 31 внука и 39 правнуков, активно занимается фольклорным пением. Она отметила, что с появлением первой внучки ее жизнь наполнилась новыми красками. «Ведите здоровый образ жизни, уважайте старших, растите детей и любите свою родину», – посоветовала она молодым.

Василий Николаевич и Евдокия Васильевна из Нижегородской области, отметившие 70 лет совместной жизни, передают своим внукам ценности семьи. Евдокия Васильевна подчеркнула, что крепкая семья – главная опора в жизни.

Долчун Лопсан-Шыыраповна из Тувы отметила, что активный образ жизни и желание развиваться помогают ей оставаться в хорошей форме. Ее семья гордится своими бабушками и дедушками, которые являются примером трудолюбия и доброты.

Бабушка Женя из команды финалистов из Свердловской области в свои 93 года остается активной и общается с внуками через социальные сети, делясь жизненными советами и семейными традициями.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса – 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан.

Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей – финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».