Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удар был нанесен по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, поражены 120 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 685 беспилотников, 584 ЗРК, 18 894 танка и других бронемашин, 1480 боевых машин РСЗО, 16 887 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 694 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

На прошлой неделе Минобороны сообщало, что российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре и военной технике ВСУ в 139 районах.

Ранее российские Вооруженные силы уничтожили склад безэкипажных катеров и нанесли удары по военной инфраструктуре Украины.