Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, удар был нанесен по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, поражены 120 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 685 беспилотников, 584 ЗРК, 18 894 танка и других бронемашин, 1480 боевых машин РСЗО, 16 887 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 694 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
На прошлой неделе Минобороны сообщало, что российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре и военной технике ВСУ в 139 районах.
Ранее российские Вооруженные силы уничтожили склад безэкипажных катеров и нанесли удары по военной инфраструктуре Украины.