ВСУ лишились вышки в Горняке, использовавшейся как военный ретранслятор

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска потеряли контроль над вышкой в Горняке, которую использовали для военных целей, сообщает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что теперь украинская сторона лишена возможности использовать вышку для глушения телесигнала и радиосигнала.

Пушилин подчеркнул, что вышка в Горняке имела стратегическое значение для Украины, поскольку была частью серьезной оборонной инфраструктуры, созданной при поддержке западных партнеров. Он отметил, что в этом районе российские войска завершают дозачистку территории.

Глава республики также рассказал о стратегическом значении освобожденных населенных пунктов для дальнейшего продвижения российских войск. Он добавил, что в Горняке и других поселениях противник подготовил серьезные укрепления для обороны.

Пушилин также сообщил о численности населения освобожденных территорий, указав, что в Горняке находятся до 1 тыс. человек, а в соседнем Украинске – до 2 тыс. человек. Эти данные являются предварительными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Украины пыталось удержать батальон в Горняке угрозой расстрела, однако большое количество потерь заставило ВСУ покинуть этот населенный пункт. Город Горняк в ДНР перешел под контроль России после успешной операции российских войск.