Власти Москвы объявили о застройке территории завода «МиГ» жилыми кварталами

Tекст: Дмитрий Зубарев

На территории бывшего завода «МиГ» в Москве начнется строительство нового комплекса жилых и общественно-деловых объектов, передает «Интерфакс». Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) и включает в себя участок площадью 63,55 га, где будет возведено свыше 2,3 млн кв. метров недвижимости.

Заммэра столицы Владимир Ефимов уточнил, что в проект будет вложено не менее 300 млрд рублей. Ожидается, что город ежегодно будет получать доход в размере 12 млрд рублей. В утвержденный проект планировки территории входит 89,97 га, из которых более 63 га занимают земли завода «МиГ».

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, на месте завода планируется строительство более 1,4 млн кв. метров жилья, включая объекты по программе реновации, а также около 940 тыс. кв. метров другой недвижимости.

Пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики сообщила, что в рамках КРТ для нужд реновации и города будет построено более 1 млн кв. метров жилья. Инвесторы реализуют 14 проектов общей площадью 354 га, охватывающих территории в нескольких административных округах Москвы, включая Западный, Зеленоградский и Северо-Западный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 июня в выселенном здании на территории бывшего завода «МиГ» в Москве произошел пожар, площадь которого составила около 300 кв. метров.