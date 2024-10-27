В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Заместителя британского посла в Москве госпитализировали
Заместителя посла Британии в России Томаса Додда госпитализировали в Москве
В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании Томаса Додда из-за компрессионного стеноза чревного ствола, его состояние стабильное.
Заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда госпитализировали в Москве, сообщает «Лента.RU». По данным источника, Додд почувствовал недомогание рано утром, после чего был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него компрессионный стеноз чревного ствола.
В настоящее время дипломат находится на обследовании, и его состояние оценивается как стабильное. Представители больницы заверили, что здоровью и жизни Томаса Додда ничего не угрожает. Дополнительные подробности о его состоянии и лечении пока не сообщаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.