В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Украинские беспилотники атаковали Тамбовскую область
Тамбовская область подверглась атаке беспилотников, никто не пострадал, сообщил губернатор Максим Егоров.
Егоров в Telegram сообщил об атаке БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. По его словам, сообщается об 11 беспилотниках. Силы МЧС потушили «единичное возгорание».
Напомним, над Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями сбито несколько десятков украинских БПЛА.