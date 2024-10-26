Источник в МИД: Путин напомнил Гутерришу о праве наций на самоопределение

Tекст: Мария Иванова

На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин напомнил о важности права наций на самоопределение, передает РИА «Новости».

«При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», – указал источник в МИД.

Путин также заявил, что резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер и не всегда являются консенсусными.

Путин заметил, что нынешние киевские власти игнорируют права русскоговорящего населения Украины и жителей Донбасса.

Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы. Новая инициатива генсека ООН Антониу Гутерриша по судоходству, как предположил источник в российском МИД, могла быть подготовлена в Киеве.

Отметим, что Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за участия Антониу Гутерриша в работе саммита БРИКС в Казани и переговоров с Владимиром Путиным, что вызвало болезненную реакцию в Киеве.