Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.12 комментариев
Путин поздравил 77-й зенитный полк с присвоением статуса «гвардейский»
Президент России Владимир Путин поздравил 77-й зенитный ракетный полк с присвоением почетного наименования «гвардейский» за их героизм и отвагу в ходе спецоперации.
«Поздравляю вас с присвоением 77-му зенитному ракетному полку почетного наименования «гвардейский», – указаны его слова на сайте Кремля.
В поздравлении Путин подчеркнул, что действия полка в ходе СВО стали образцом выполнения воинского долга и примером храбрости и профессионализма.
Также глава государства отметил, что «умелые и решительные действия личного состава полка в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма».
Президент выразил убежденность, что «воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге», продолжая служить Родине и обеспечивать безопасность граждан России.
Присвоение статуса «гвардейский» является высокой честью и признанием особых заслуг полка, его стойкости и мужества при защите государственных интересов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент подписал указ о присвоении 77-му зенитному ракетному полку почетного звания гвардейского за проявленный героизм в боевых действиях.