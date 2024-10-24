Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.0 комментариев
Прокуратура рассмотрела жалобы экипажей «Аэрофлота» на нарушения прав
Прокуратура и «Аэрофлот» обсудили трудовые права экипажей и поведение пассажиров
Московская транспортная прокуратура изучит возможные нарушения прав сотрудников «Аэрофлота», включая вопросы трудового режима и поведения пассажиров на борту.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку по жалобам экипажей «Аэрофлота», передает РБК. На встрече с представителями прокуратуры обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав пилотов и бортпроводников, а также усиление ответственности за нарушения пассажирами правил поведения на борту. Представители «Аэрофлота» заверили в стремлении соблюдать трудовое законодательство и защищать права работников.
По словам Игоря Дельдюжова, президента Шереметьевского профсоюза летного состава, на встрече поднимались проблемы продления коллективного договора до декабря 2025 года. Профсоюз считает это решение незаконным и ухудшающим социальные гарантии. Также обсуждалась централизация планирования, которая привела к нарушениям норм рабочего времени и отдыха экипажей, что вызвало недовольство пилотов и бортпроводников.
Дельдюжов отметил, что внедрение «многобазовости» создает проблемы для летного состава. Например, ожидание вылета в зарубежных аэропортах теперь считается «отдыхом», а не рабочим временем, что лишает экипажи законных выплат. Это увеличивает нагрузку на пилотов и угрожает безопасности полетов, поскольку усталость экипажа может привести к авариям.