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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    23 октября 2024, 16:28 • Новости дня

    Российский гольфист получил право участвовать в турнире Профессиональной ассоциации

    Российский гольфист Ерошенко выиграл квалификацию на турнир Профессиональной ассоциации

    Россиянин Егор Ерошенко получил право на участие в турнире Профессиональной ассоциации гольфа (PGA Tour).

    Ерошенко выиграл квалификационный турнир Butterfield Bermuda Championship Event Qualifier 21 октября и первым из российских гольфистов квалифицировался на этап PGA Tour, передает ТАСС.

    Из представителей России ранее такого результата сумела добиться Наталия Гусева, которая победила на квалификационном турнире в сентябре 2023 года.

    Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко отметил, что спортсмен показывал на протяжении всего сезона игру высокого уровня.

    «Трехкратный чемпион России Егор Ерошенко на протяжении всего сезона показывал игру уровня про-тура. Логичным продолжением стала победа в квалификационном турнире. Егор – спортсмен с высоким потенциалом, сейчас находится в отличной форме. Пожелаю нашему спортсмену хорошей игры на предстоящем турнире PGA. Без преувеличения, все гольф-сообщество России уже следит за женским профессиональным гольфом и выступлениями Наташи Гусевой. Приятно, что теперь и в мужском про-туре на предстоящем турнире, который пройдет 14–17 ноября, появится россиянин. Подобные примеры в мировом гольфе становятся мотивацией для подрастающего поколения гольфистов России», – заключил он.

    22 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    Кулеба написал заявление на увольнение после табака и алкоголя

    Кулеба рассказал, как увольнялся с поста главы МИД Украины под игристое и сигару

    Кулеба написал заявление на увольнение после табака и алкоголя
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба узнал о своем увольнении с поста министра иностранных дел Украины во время посещения спортзала, после чего подписал заявление об уходе, наслаждаясь игристым вином и сигарой, об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

    По его словам, известие о смене работы он получил в спортзале, куда пришел вместе с супругой. В этот момент ему позвонил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает «Газета.Ru». После звонка Кулеба отправился на встречу со Шмыгалем, а затем и с президентом страны Владимиром Зеленским. Бывший министр отметил, что весь процесс прошел достаточно обыденно и без предъявления претензий к его работе.

    «И после уже была [супруга] Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», – поделился Кулеба. Экс-министр подчеркнул, что его увольнение не связано с какими-либо проблемами во внешней политике Украины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Кулеба закурил в эфире украинского телеканала, рассказывая о своей работе на Мюнхенской конференции по безопасности.

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    22 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала отметил: «Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», передает ТАСС.

    Ранее политолог Никита Сетов сообщил газете ВЗГЛЯД, что страны БРИКС разделяют позицию Москвы по Украине и считают ее обоснованной.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    22 октября 2024, 20:27 • Новости дня
    В Роскосмосе рассказали детали разрушения спутника Intelsat 33e
    В Роскосмосе рассказали детали разрушения спутника Intelsat 33e
    @ boeing.com

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала разрушение европейского спутника связи Intelsat 33e, более 80 образовавшихся фрагментов могут представлять угрозу для ближайших аппаратов.

    Как сообщает Роскосмос, обломки спутника несут потенциальную угрозу для ближайших аппаратов. В заявлении, обнародованном госкорпорацией, говорится: «Зафиксировано значительное увеличение числа космических объектов в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat 33e. В результате проведенных наблюдений специалисты Роскосмоса обнаружили более 80 фрагментов космического аппарата», передает ТАСС.

    Спутник разрушился 19 октября. По словам представителей Роскосмоса, это событие носило одномоментный и высокоэнергетический характер. В ведомстве отмечают, что динамика распределения обломков указывает на угрозу для всех действующих космических аппаратов, включая орбитальную группировку Роскосмоса в геостационарной области космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос обнаружил около 20 неопознанных космических объектов в районе вышедшего из строя спутника Intelsat, специалисты уточняют параметры их орбит.

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    22 октября 2024, 21:05 • Новости дня
    В Польше испугались ответа Москвы после угроз генералов нанести удар по Петербургу

    Do Rzeczy: Угрозы напасть на Калининград или Петербург могут спровоцировать серьезный ответ

    В Польше испугались ответа Москвы после угроз генералов нанести удар по Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы польских генералов в адрес Калининграда и Петербурга могут спровоцировать серьезную ответную реакцию со стороны Москвы, пишет польское издание Do Rzeczy.

    В публикации Do Rzeczy отмечается, что такие угрозы могут быть восприняты как позиция всей польской военной и политической элиты, поскольку генералы ранее занимали высокие посты в армии, передает РИА «Новости».

    В случае нападения на Петербург, Россия может ответить применением ядерного оружия, согласно измененной в сентябре военной доктрине, подчеркивает издание. «Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия», – говорится в публикации.

    Критика также касается того, что генералы рискуют жизнями всех поляков, а не только своими. В статье иронично задается вопрос о наличии у Польши ракетных войск, способных нанести удар по Петербургу, подразумевая, что такие заявления лишены реальной основы.

    Ранее бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши нанести удар по Петербургу в случае конфликта с Россией. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на эту угрозу, напомнив о разделах Польши и возможных последствиях подобных заявлений.

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    22 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Посла Германии вызвали в МИД России из-за морского штаба НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа в ведомство из-за создания штаба морского командования НАТО в Ростоке.

    В заявлении МИД РФ говорится, что подобные действия ФРГ рассматриваются как «грубое нарушение» условий Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года, согласно которому размещение иностранных войск на территории бывшей ГДР недопустимо, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российское министерство потребовало от Берлина незамедлительных разъяснений по этому вопросу. Москва отмечает, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь негативные последствия. Ведомство подчеркивает, что в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны осознавать возможные последствия и готовность России принять ответные меры.

    Ранее сообщалось, что пять кораблей НАТО, включая командный корабль Германии, прибыли в Клайпедский порт в Литве, где они пробудут до понедельника. Их визит связан с первой группой постоянной готовности ВМС НАТО.

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    23 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС

    Польша выразила опасения из-за возможного создания БРИКС глобальной платежной системы

    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС
    @ Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские власти выражают опасения по поводу возможных экономических решений на саммите БРИКС в Казани, которые могут включать создание новой глобальной платежной системы в обход Запада, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире канала TVP Info.

    «Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики», – сказал польский дипломат.

    Он отметил, что одной из таких договоренностей может стать создание новой платежной системы, позволяющей осуществлять взаиморасчеты в обход Запада, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует создать новую платежную систему стран БРИКС, которая будет значительно лучше системы SWIFT, от которой Запад отключил Россию.

    Президент Владимир Путин сообщил, что члены БРИКС разрабатывают обмен финансовой информацией между центральными банками, который станет аналогом SWIFT.

    На Деловом форуме БРИКС в Москве участники получили промо-карты BRICS Pay с балансом в 500 рублей, предназначенные для оплаты товаров через QR-код.

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    23 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры

    Московский суд выселил мужчину из квартиры по иску Ксении Собчак

    Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры
    @ Белкин Алексей/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак, лишив мужчину права пользования квартирой.

    По информации пресс-службы суда, иск Собчак против мужчины по фамилии Соколов удовлетворен, решением суда мужчина лишен права пользования квартирой, передает РИА «Новости».

    «Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», – отметили в пресс-службе суда.

    Судебное решение предусматривает, что Соколов обязан покинуть квартиру и его регистрация в данном жилом помещении была аннулирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Собчак заявляла о планах подать в суд на телеканал НТВ после выхода фильмов «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». В начале года суд оштрафовал блогера и телеведущую за нарушение правил банкротства на 10 тыс. рублей.

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    23 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New

    Ростех начнет серийное производство МС-21 в 2025 году, Superjet New в 2026 году

    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New
    @ Эрик РоманенкоТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года, несмотря на сложности с ключевой ставкой.

    Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство самолета МС-21 с 2025 года, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New – с 2026 года, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов во время пленарного заседания Совета Федерации. Он заявил: «Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21 и в 2026 году начнет выпускаться серийно Superjet New».

    Кроме того, Чемезов выразил обеспокоенность возможным прекращением экспорта высокотехнологичной продукции из-за рекордно высокого уровня ключевой ставки. По его словам, текущие проценты, которые компании вынуждены платить банкам, съедают всю прибыль. Эта ситуация вынуждает Ростех рассматривать прекращение экспорта таких товаров, как самолеты, средства ПВО и корабли, производство которых занимает более года.

    Чемезов также отметил, что высокая ключевая ставка является серьезным препятствием для роста промышленности. Он подчеркнул, что при таких условиях использование заемных средств становится невыгодным для предприятий, что может привести к их банкротству. По его словам, даже торговля оружием не обеспечивает такой прибыли, чтобы покрыть проценты более чем в 20%, и экспорт высокотехнологичной продукции уже начинает снижаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21, премьер-министр Михаил Мишустин предложил полностью заменить используемое авиакомпаниями программное обеспечение на отечественные разработки, а холдинг «Росэлектроника» создал замену производимым в США электронным компонентам связи для российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21.

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    22 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах

    Путин отметил рост товарооборота России и Китая на 4,5%, несмотря на негативное внешнее воздействие

    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Россия и Китай продолжают увеличивать двусторонний товарооборот, несмотря на негативные внешние факторы, подчеркнул Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

    По словам Путина, динамика роста в двусторонней торговле сохраняется. «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что товарооборот за январь–август увеличился на 4,5% по российским данным, а китайская статистика показывает небольшую разницу, но в целом также свидетельствует о положительной тенденции, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно реализуются. Он отметил успешное продвижение совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.

    В качестве примера Путин привел логистический центр в Татарстане, названный в честь китайского руководителя Дэн Сяопина, который используется для грузоперевозок между Россией и Китаем.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    22 октября 2024, 21:25 • Новости дня
    В США пообещали новые жесткие санкции против России на следующей неделе

    Минфин: США на следующей неделе введут новый пакет антироссийских санкций

    В США пообещали новые жесткие санкции против России на следующей неделе
    @ Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация США намерена усилить санкции против России и третьих стран за поставку материалов для вооруженных сил на следующей неделе, заявила на пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.

    «Мы продолжаем бороться с обходом Россией санкций и уже на следующей неделе введем новые жесткие санкции», – сказала министр, передает ТАСС.

    Новые санкции коснутся третьих стран, которые подозреваются в поставках России критически важных материалов для ее вооруженных сил. Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты выявляют юридических и физических лиц, способствующих приобретению Россией таких материалов. Она предупредила, что посредники, занимающиеся подобными поставками, могут оказаться в санкционном перечне.

    Йеллен также отметила, что в последние месяцы санкции значительно ужесточились, что позволяет вводить ограничения против финансовых учреждений в третьих странах. «Угроза введения вторичных санкций в отношении финансовых учреждений имеет значительные последствия», – подчеркнула она. Речь идет о финансовых учреждениях, которые сотрудничают с находящимися под санкциями организациями и могут быть отрезаны от финансовой системы США.

    Ранее американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.

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    22 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по Израилю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Йеменские хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля, сообщил представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Удар наносился гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по военной базе в Израиле, сказал Сариа, передает ТАСС. Он уточнил, что база находится к востоку от оккупированного района Яффо.

    В начале октября представители хуситского движения «Ансар Аллах» из Йемена заявили о проведении атаки беспилотников на важный объект в Тель-Авиве. Хуситы также выпустили крылатые ракеты по израильским военным объектам.

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    23 октября 2024, 11:06 • Новости дня
    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию

    Южнокорейская разведка сообщила о прибытии 1,5 тыс. северокорейских военных в Россию

    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Северная Корея направила около 1,500 военнослужащих спецназа на обучение в восточную Россию, что свидетельствует о наращивании военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами в контексте конфликта на Украине, пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея отправила в Россию около 1,5 тыс. спецназовцев для участия в тренировках. Информацию предоставила основная разведывательная служба Южной Кореи. По мнению американского издания, это происходит на фоне усиления военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами, такими как Иран, в поддержку военных действий на Украине.

    По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, российские военно-морские суда переправили северокорейских военнослужащих в Россию в этом месяце. В ближайшем будущем Пхеньян планирует отправить до 12 тыс. солдат для оказания помощи Москве. Этот шаг подтверждает стремление России наладить более тесное взаимодействие с Северной Кореей в рамках своей международной политики, пишет WSJ.

    Кроме того, источники WSJ подчеркивают, что подобное сотрудничество может сигнализировать о намерении России расширить свои военные возможности и укрепить альянсы на международной арене. Это также свидетельствует о стратегической важности восточных регионов России в контексте глобальных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко заявил, что Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ. Представитель КНДР при ООН опроверг обвинения Южной Кореи и Украины в отправке солдат, назвав их слухами. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о присутствии войск КНДР на Украине. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон сравнила поведение Южной Кореи и Украины с «невоспитанными собаками, выпестованными США». Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР.

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    22 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу

    CNBC: Россия противопоставила БРИКС Глобальному Северу во главе с США

    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Саммит БРИКС стал вызовом для Глобального Севера, включая США, пишут американские СМИ.

    Как передает CNBC, саммит БРИКС, начавшийся 22 октября, стал вызовом для Глобального Севера во главе с США. Россия, председательница в БРИКС, использовала возможность привлечь страны Глобального Юга, включая Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку, в это международное объединение, говорится в сообщении, пишут «Известия».

    По данным телеканала, Россия противопоставила объединение БРИКС так называемому Глобальному Северу, который возглавляют США. Экономически изолированная и подвергающаяся санкциям страна демонстрирует широту своего влияния и уважение на мировой арене, используя саммит для укрепления своих позиций и влияния, отметил телеканал.

    Ранее американский журнал Time сообщил, что, несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с президентов РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

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    23 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине

    Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине

    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Как заявил Зеленский в интервью изданию Financial Times, на первом «саммите мира» по Украине, который прошел в швейцарском Бюргенштоке, «увидели, что может быть принято решение по энергетической безопасности», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    «Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши», – сказал Зеленский. Отвечая на вопрос о том, может ли такое решение «привести к концу горячей фазы» конфликта, он заявил: «Думаю, да».

    Как пишет издание, Зеленский при этом отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    22 октября 2024, 20:54 • Новости дня
    Мэр Моршанска ушел в отставку после высказывания о гибели бойца СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Моршанска Алексей Банников покинул свой пост после девяти лет работы после критики за свои высказывания на церемонии вручения ордена Мужества сестре погибшего военнослужащего, рассказал источник, близкий к правительству региона.

    Причиной отставки стала критика со стороны губернатора Тамбовской области Максима Егорова, который еще в июле осудил высказывание мэра на церемонии вручения ордена Мужества. Тогда Алексей Банников сказал сестре погибшего военнослужащего, что ее брат погиб, «чтобы у нас был солнечный день, чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы наш город благоустраивался, были спортплощадки, чтоб мост у нас наконец-то отремонтировали», передает «Коммерсант».

    Как пояснил источник издания, отставка Банникова, проработавшего девять лет, была связана с жесткой позицией губернатора. Егоров заявил, что ему стыдно за слова мэра и призвал руководителей проявлять человечность и сопереживание. Сам Банников объяснял, что кампания против него была инициирована «бандеровскими троллями».

    Среди возможных кандидатов на пост мэра называют ветерана СВО Константина Кутейникова. Однако, как отмечает источник, говорить о его назначении пока рано.

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    БРИКС снижает финансовую уязвимость перед Западом

    Тема создания странами БРИКС альтернативы западной финансовой системе волнует буквально весь мир. Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет круче SWIFT, от которой Запад отключил Россию. Чем же она будет лучше западного аналога и как она поможет России снизить уязвимость от санкций? Подробности

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    Запад внезапно осознал мощь БРИКС

    Старт саммита стран БРИКС в Казани вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Почему Вашингтон и Брюссель перестали воспринимать организацию как «декорацию»? И какое событие послужило для Запада рубиконом, после чего его лидерам пришлось начать рассматривать БРИКС как серьезную силу? Подробности

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию

    Сразу два образца лазерного оружия испытали в последнее время военные Великобритании. О каких именно системах идет речь, в чем их преимущества и недостатки, для поражения какого рода объектов они предназначены – и почему перед нами прямое свидетельство того, как внимательно на Западе изучают уроки российской спецоперации? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Андрей Медведев Андрей Медведев
      Русская армия мешает Западу думать

      Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

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    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      Уловка Зеленского показывает его слабое место

      Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Общество должно быть немного детским

      Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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