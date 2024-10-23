Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Российский гольфист получил право участвовать в турнире Профессиональной ассоциации
Российский гольфист Ерошенко выиграл квалификацию на турнир Профессиональной ассоциации
Россиянин Егор Ерошенко получил право на участие в турнире Профессиональной ассоциации гольфа (PGA Tour).
Ерошенко выиграл квалификационный турнир Butterfield Bermuda Championship Event Qualifier 21 октября и первым из российских гольфистов квалифицировался на этап PGA Tour, передает ТАСС.
Из представителей России ранее такого результата сумела добиться Наталия Гусева, которая победила на квалификационном турнире в сентябре 2023 года.
Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко отметил, что спортсмен показывал на протяжении всего сезона игру высокого уровня.
«Трехкратный чемпион России Егор Ерошенко на протяжении всего сезона показывал игру уровня про-тура. Логичным продолжением стала победа в квалификационном турнире. Егор – спортсмен с высоким потенциалом, сейчас находится в отличной форме. Пожелаю нашему спортсмену хорошей игры на предстоящем турнире PGA. Без преувеличения, все гольф-сообщество России уже следит за женским профессиональным гольфом и выступлениями Наташи Гусевой. Приятно, что теперь и в мужском про-туре на предстоящем турнире, который пройдет 14–17 ноября, появится россиянин. Подобные примеры в мировом гольфе становятся мотивацией для подрастающего поколения гольфистов России», – заключил он.