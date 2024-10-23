Начался прием заявок на участие в конкурсе художников «Картина мира»

Инициатива проведения конкурса принадлежит компании «Иннопрактика», конкурс проводится совместно с Государственной Третьяковской галереей, Петербургской академией художеств имени Репина при поддержке академии творческих индустрий «Меганом». Финансирование проекта осуществляет «Газпромбанк».

Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте до 1 марта 2025 года.

Международный конкурс молодых художников «Картина мира» проводится в целях поддержки художников возрастной категории от 18 до 35 лет и привлечения их к созданию произведений на социально значимую тему. Еще одна цель конкурса – поиск новых импульсов для культурного обмена и трансляция традиционных ценностей через искусство.

Старт конкурса ранее анонсировал начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

«Руководитель Третьяковской галереи вместе с руководителем «Иннопрактики» объявили о старте конкурса «Картина мира». Это конкурс для молодых художников. По итогам отбора и прохождения всех конкурсных механик молодые художники получат возможность выставляться в Третьяковской галерее. Это важно для молодого человека, потому что в его резюме появится строчка об экспонировании работ в Третьяковской галерее – это знак качества и трамплин для дальнейшей творческой карьеры», – отметил Новиков.

Тематика конкурса – «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Организаторы намерены вовлечь молодых художников в творческое исследование традиций и их развития в современном мире. Через художественные образы участникам предлагается показать культурное наследие своих народов, представить многогранность и актуальность искусства, раскрыть возможные сценарии технологических, социальных, экологических и политических изменений.

«Любые попытки изолировать нашу культуру оказались тщетными и возымели, скорее, обратный эффект. Тому подтверждение Международная выставка молодого искусства «Арт.Молодость», которую мы организовали на Всемирном фестивале молодежи в марте этого года. Несмотря на сжатые сроки, пришла 2601 заявка на участие из 110 стран мира. Конечно же, имеет смысл продолжать этот опыт, давать возможность для конструктивного высказывания молодым творцам. Конкурс «Картина мира» как раз посвящен тому, чтобы каждый молодой художник, российский или зарубежный, смог продемонстрировать свое мастерство и претендовать на то, чтобы выставляться в главных залах нашей страны», – отметил, заместитель министра культуры Сергей Першин.

Конкурс «Картина мира» проводится по трем номинациям: живопись, графика и цифровое искусство, компьютерная графика и анимация.