ВСУ за сутки потеряли более 300 человек на Курском направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также потеряли БМП и бронемашину, САУ «Богдана», пять автомобилей и две станции РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Семь украинских боевиков сдались в плен.

Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады теробороны ВСУ у Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

Также она отразила пять контратак в сторону Плехово, сорвала попытки атак в сторону Ольговки, Черкасского и Поречного. В зоне действия группировки ВСУ потеряли до 30 человек.

Отражены три попытки украинских военных прорваться через границу в сторону Нового Пути, там ВСУ потеряли до 50 человек, бронемашину и два автомобиля. В этом районе четверо украинских бойцов сдались в плен.

Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17-й бригад нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Махновки, Михайловки, Мирного, Новоивановки, Нового Пути, Орловки, Плехово, Правды, Русского Поречного, Свердликово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны у Беловод, Белокопытово, Брусков, Глухова, Кучеровки, Катериновки, Мирлог, Обод, Павловки, Ровного, Речки, Сосновки, Студенка, Уланово и Ястребщины.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 19 тыс. 550 человек, 135 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 860 боевых бронированных машин, 156 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.