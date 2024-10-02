Маршал Сейма Польши Холовня заявил о цивилизационной значимости эксгумации жертв Волынской резни

Tекст: Антон Антонов

Холовня в связи с приближением Дня всех святых обратил внимание на важность возможности зажечь свечи на могилах близких, для чего необходимо знать место их захоронения. По его словам, уважение к умершим – это «фундамент ценностей», на которые опирается ЕС. «Вопрос носит цивилизационный, а не политический характер», – приводит слова спикера ТАСС.

В свою очередь, Сибига согласился с необходимостью устранения тем, мешающих развитию отношений между Киевом и Варшавой. Он пообещал предпринять шаги для улучшения взаимоотношений между странами.

Напомним, польский премьер Дональд Туск заявил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, является одним из условий вступления Украины в ЕС.

СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поругались во время встречи в Киеве. В частности, Зеленский обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни.

В 1943 году члены Украинской повстанческой армии* (УПА*) зверски уничтожили на Волыни и в других регионах от 50 до 60 тыс. поляков.