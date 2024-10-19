Мизулина отказалась от мирового соглашения с Лебедевым и Дудем

Tекст: Алексей Дегтярев

«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой», – сказала Мизулина «Коммерсанту».

Мизулина выразила уверенность в справедливом решении суда, который сейчас рассматривает предоставленные материалы.

В пресс-службе Лиги безопасного интернета пояснили, что эксперты-лингвисты и эксперты-психологи проанализировали видео с высказываниями Лебедева за последние полтора года. Анализ показал, что слова Лебедева в интервью Дудю носили негативный характер в отношении Лиги и самой Мизулиной.

Эксперты указали на негативные комментарии и в более старых видео Лебедева, после чего исковое заявление было уточнено и дополнено.

Екатерина Мизулина подала иск на Артемия Лебедева после нецензурного искажения ее фамилии в интервью. Она отказалась принимать извинения дизайнера. После этого адвокат Лебедева представил в суде экспертизу, согласно которой высказывания дизайнера являются его частным мнением.