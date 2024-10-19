Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.43 комментария
Мизулина отказалась от мирового соглашения с Лебедевым и Дудем
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что не намерена заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудем* (признан иностранным агентом) по судебном разбирательству.
«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой», – сказала Мизулина «Коммерсанту».
Мизулина выразила уверенность в справедливом решении суда, который сейчас рассматривает предоставленные материалы.
В пресс-службе Лиги безопасного интернета пояснили, что эксперты-лингвисты и эксперты-психологи проанализировали видео с высказываниями Лебедева за последние полтора года. Анализ показал, что слова Лебедева в интервью Дудю носили негативный характер в отношении Лиги и самой Мизулиной.
Эксперты указали на негативные комментарии и в более старых видео Лебедева, после чего исковое заявление было уточнено и дополнено.
Екатерина Мизулина подала иск на Артемия Лебедева после нецензурного искажения ее фамилии в интервью. Она отказалась принимать извинения дизайнера. После этого адвокат Лебедева представил в суде экспертизу, согласно которой высказывания дизайнера являются его частным мнением.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом