  • Новость часаПутин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему убийства лидеров ХАМАС не дают для Израиля результатов
    Минобороны показало бегство ВСУ из-под Любимовки в Курской области (ВИДЕО)
    Байден не стал комментировать план Зеленского
    В Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года
    Путин заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия
    Путин: Переустройство миропорядка происходит естественным образом
    Путин: Вопрос о единой валюте БРИКС пока не созрел
    Путин: США не остановят развитие Китая
    Путин: Энергетические ресурсы в России просто безграничны
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    9 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    12 комментариев
    18 октября 2024, 17:12 • Новости дня

    Путин заявил, что Россия предложит БРИКС использовать цифровые валюты для инвестиций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для инвестиционных процессов внутри БРИКС можно было бы применять цифровые валюты, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран объединения.

    «Сейчас мы хотим предложить коллегам, пока в деталях не буду говорить, но хотим предложить достаточно серьезный вопрос – это вопрос использования цифровых валют в инвестиционных процессах», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее на встрече глава Российского государства отмечал, что БРИКС представляет 45% населения планеты и занимает 33% суши. В пятницу Путин проводит встречу с руководителями СМИ стран БРИКС.

    17 октября 2024, 19:17 • Новости дня
    Путин: Власти будут и дальше повышать доступность массового спорта
    Путин: Власти будут и дальше повышать доступность массового спорта
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на презентации новых спортивных объектов заявил о планах улучшить доступность спортивных занятий для граждан.

    «Обязательно будем и дальше повышать доступность и массового спорта, массовых спортивных движений. И конечно, создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов, в том числе по адаптивным видам спорта. Я уверен, что общими усилиями бизнеса, государства, общества мы сможем добиться всех намеченных целей», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин сообщил о планах ежегодно возводить 350 спортивных объектов в малых населенных пунктах, а также принял участие по видеоконференции в открытии новых спортивных объектов в различных регионах страны.

    Коментарии (2)
    18 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин заявил об открытости России для делового сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Россия открыта для делового сотрудничества и дает выгодные условия для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Москве.

    «Россия максимально открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества, мы формируем комфортные, глобально-конкурентные условия работы для бизнеса – для отечественного и иностранного, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа. В первую очередь, конечно, сотрудничаем с вами», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин также сообщил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%.

    «Реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров, по трем ключевым направлениям. Это политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. В настоящем времени план выполнен более чем на 80%. Проведено свыше двухсот мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Но, конечно, центральным событием станет саммит БРИКС», – приводит РИА «Новости» слова президента России.

    Путин подчеркнул, что БРИКС уже играет значительную роль в мировой экономике и эта роль будет только расти в будущем. «Страны, входящие в наше объединение, являются драйверами экономического мирового роста. Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП», – отметил Путин.

    Ранее Владимир Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП.

    Путин также отметил успешное сотрудничество стран БРИКС.

    Коментарии (0)
    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    Коментарии (4)
    17 октября 2024, 21:47 • Новости дня
    Путин заявил, что плата за спорт не позволила бы ему стать мастером спорта СССР

    Путин: Если бы в свое время за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта

    Путин заявил, что плата за спорт не позволила бы ему стать мастером спорта СССР
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил недовольство коммерциализацией детского спорта, отметив, что он не смог бы стать мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, если бы нужно было за все платить, как сейчас.

    «Люди, с которыми я общаюсь, спортсмены наши, хоккеисты выдающиеся мне с горечью говорят: на «подкатку» не пришел мальчишка, денег за подкатку так называемую не заплатил – все, на площадку не выпускают. Я говорю: а как же, все заинтересованы в том, чтобы результаты были? Да, заинтересованы – но в получении денег за подкатку больше заинтересованы, и не выпускают на площадку, вот и дело с концом», – рассказал Путин в ходе своего выступления на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

    По его словам, в современных условиях люди должны и могут соучаствовать в софинансировании. «Но меру надо знать во всем. У нас подчас меры никто, краев не чуют и не чувствуют, вот в чем все дело», – подчеркнул президент.

    «Я вам честно скажу: если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, вот так бы за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда бы не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо. Это не такое уж выдающееся достижение, как у многих находящихся здесь, в этом зале, – мастер спорта Советского Союза – ну, кое-что. Но я бы не выполнил норматив такой, если бы за все надо было платить, как сегодня в некоторых случаях. В моей семье не было лишней копеечки, чтобы за все платить. Надо с этим разобраться как следует», – заявил Путин.

    «В отношении детей из малообеспеченных и многодетных семей никаких так называемых взносов быть не должно, не может быть. Особенно когда речь идет о выполнении нормативов, разрядов», – добавил глава государства. По его словам, государству хватит денег на то, «чтобы обеспечить самое главное».

    «Нужно уходить от избыточного финансирования со стороны граждан, неоправданного. Мы обязаны поддерживать тех, кто уже выбрал спорт», –  отметил Путин.



    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил на презентации новых спортивных объектов, где подчеркнул важность улучшения доступности спортивных занятий для граждан, а также отметил необходимость развития инфраструктуры для массового спорта.

    Коментарии (10)
    17 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о том, что не возражает против кандидатуры министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России, предложенной на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

    Соответствующее предложение было выдвинуто президентом Федерации тенниса РФ Шамилем Тарпищевым. «Предложение, действительно, заслуживает самого внимательного рассмотрения. Надо подумать, вы правы», – сказал Путин. Он также добавил, что в современных условиях такое решение может быть оправданным, передает ТАСС.

    Ранее Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента ОКР. «Наступило время консолидировать усилия в спортивной деятельности. Назрел вопрос рассмотрения возможности, чтобы наш министр Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета. Власть в одних руках, возможно, позволит эффективнее работать на благо нашей Родины», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Станислав Поздняков инициировал досрочные выборы нового руководства Олимпийского комитета России (ОКР), после которых он планирует покинуть пост президента организации в декабре. Он оценивал перспективы участия российских спортсменов в Олимпиаде, подчеркивая важность этого вопроса для российской спортивной общественности.

    Коментарии (2)
    18 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП

    Путин сообщил, что совокупный ВВП БРИКС превысил показатели G7 и продолжает расти

    Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отметил значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки», подчеркнув стабильный рост экономик.

    По его словам, совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и продолжает расти, передает ТАСС.

    Он также отметил, что это позитивно сказывается на глобальном экономическом развитии, подчеркивая важность укрепления позиций БРИКС на мировой арене.

    Кроме того, Путин заявил, что в 2024 году средние темпы роста ВВП в странах БРИКС прогнозируются на уровне 4%, что превышает общемировые показатели в 3,2%.

    По мнению главы государства, страны БРИКС играют значимую роль в глобальной экономике, и ожидается, что эта роль продолжит расти, становясь драйвером экономического роста и генерацией основного роста мирового ВВП.

    Коментарии (12)
    18 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту Владимиру Путину доверяют 78% россиян, а 79% уверены в его эффективной работе, при этом положительная оценка работы правительства повысилась до 54%, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Результаты опроса ФОМ, проведенного с 11 по 13 октября, свидетельствуют о том, что 78% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 79% считают, что он хорошо выполняет свои обязанности, передает ТАСС.

    Согласно данным опроса, 54% респондентов положительно оценили работу правительства России, что на три процентных пункта выше, чем в предыдущем исследовании. Также выяснилось, что 59% опрошенных уверены в успешной работе главы правительства Михаила Мишустина, это на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущими данными.

    Что касается партийной поддержки, то «Единая Россия» получила 44% голосов опрошенных, уменьшив свои позиции на два процентных пункта. Уровень поддержки КПРФ снизился на один процентный пункт, составив 7%, в то время как ЛДПР осталась на прежнем уровне – 10%. «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» получили по 3% поддержки, причем у первой партии это на один процентный пункт меньше, чем ранее.

    В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фонд «Общественное мнение» провел опрос с 4 по 6 октября, в котором уровень доверия к президенту России увеличился до 78%, а 79% россиян дали положительную оценку его деятельности.

    Коментарии (0)
    18 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин заявил об ускоренной переориентации транспортных потоков на надежных партнеров

    Путин: Россия ускоренно перенаправляет транспортные потоки на надежных партнеров

    Путин заявил об ускоренной переориентации транспортных потоков на надежных партнеров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия активно перенаправляет транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров, заявил президент Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС.

    По его словам, с целью улучшения логистики в деловом совете БРИКС была учреждена отдельная подгруппа. Путин выразил благодарность представителям бизнеса за поддержку концепции постоянной логистической платформы, сообщает ТАСС.

    Президент также отметил, что дальнейший рост БРИКС будет все меньше зависеть от внешнего влияния. В рамках объединения создаются платформы для коммуникации, технологических и образовательных стандартов, а также финансовые системы и платежные инструменты.

    Эти меры направлены на достижение экономического суверенитета, который, по мнению Путина, усиливает потенциал стран и открывает новые возможности для их развития.

    Напомним, Путин прибыл прибыл в Центр международной торговли, где проходит пленарное заседание Делового форума БРИКС.

    На деловом форуме объединения Путин отметил, что ведущие представители бизнеса из всех стран-участниц активно работают совместно в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт и инфраструктура, сельское хозяйство и цифровая экономика.

    Президент России также подчеркнул значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки» и стабильный рост экономик.

    Коментарии (0)
    17 октября 2024, 23:23 • Новости дня
    Путин встретился с главой Башкирии и пообщался с жителями Уфы
    Путин встретился с главой Башкирии и пообщался с жителями Уфы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, а также вышел пообщаться с жителями Уфы, которые ожидали его на улице.

    На встрече с Хабировым президент отметил хорошие темпы развития промышленности в регионе. «Безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне», – сказал Путин. Он велел обратить внимание на количество специалистов скорой помощи в Башкирии.

    Хабиров доложил Путину о новых рынках экспорта с Белоруссией и Узбекистаном, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Хабиров рассказал президенту о подвиге не сдавшегося после ранения и подорвавшего себя вместе с окружившими его врагами участника спецоперации Ильдара Суфиярова и поблагодарил за присвоение ему посмертно звания Героя России.

    «Это настоящий герой», – сказал Путин.

    В ходе общения с жителями Путин указал на высокое качество социальных объектов в Башкирии. Как заявил президент, на них «любо дорого смотреть». Местные жители поблагодарили главу государства, а также пожелали ему здоровья.

    Напомним, Путин принял участие в презентации новых спортивных объектов. Также он провел заседание Совета по спорту. Путин поддержал кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

    Коментарии (0)
    17 октября 2024, 18:53 • Новости дня
    Путин анонсировал ежегодное строительство 350 спортобъектов в малых городах
    Путин анонсировал ежегодное строительство 350 спортобъектов в малых городах
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах ежегодно возводить 350 спортивных объектов в малых населенных пунктах.

    Это решение было озвучено в ходе церемонии открытия новых спортивных объектов, которую президент провел по видеосвязи, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что строительство будет осуществляться с использованием федеральной поддержки, и подчеркнул, что речь идет об универсальных спортивных комплексах и быстровозводимых площадках. «В планах ежегодно строить только за счет федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов. В первую очередь – в малых городах и селах», – сказал он.

    Глава государства также уточнил, что на реализацию этой программы из федерального бюджета будет выделено 65 млрд рублей в течение ближайших шести лет. Это позволит не только развивать спортивную инфраструктуру в небольших населенных пунктах, но и активно вовлекать местное население в занятия спортом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел видеоконференцию, на которой ему представили новые спортивные объекты, открытые в различных регионах страны.

    Коментарии (5)
    17 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин заявил о росте числа занимающихся спортом россиян

    Путин заявил об увеличении числа занимающихся спортом россиян до 56,8%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что число граждан, занимающихся спортом на регулярной основе, увеличилось с 40% до 56,8% благодаря развитию спортивной инфраструктуры.

    Глава государства пояснил, что с 2019 года из федерального бюджета на развитие спортивных объектов было выделено около 160 млрд рублей.

    «Как результат, за последние годы у нас в разы увеличилось число граждан, которые систематически занимаются спортом, в целом более внимательно и ответственно относятся к своему здоровью – с 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе занимаются спортом. Но этого пока недостаточно. Надо работать дальше», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин посетил новый центр фехтования в Уфе.

    Напомним, в четверг российский лидер прибыл в Уфу, его предыдущий визит в Башкирию состоялся в январе 2023 года.

    Коментарии (5)
    18 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: Энергетические ресурсы в России просто безграничны
    Путин: Энергетические ресурсы в России просто безграничны
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Энергоресурсы в России «просто безграничные», их легко поставлять в Китай, так как у стран общая граница, которая не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «У нас с Китаем общая граница, не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики, кстати, взаимоотношений Китая с США. Не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничны», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что Россия занимает четвертое место по доле в торговом обороте Китая.

    «Китай является нашим торгово-экономическим партнером номер один, но доля России растет. Сейчас доля России – четвертая в торговом обороте Китая. Это имеет значение для всех, мы очень внимательно каждый шаг измеряем. Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители, это самый надежный источник России», – сказал Путин.

    Ранее в пятницу Путин начал встречу с руководителями СМИ стран БРИКС.

    Коментарии (5)
    18 октября 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС стран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Организация БРИКС стала занимать значительную часть суши всей планеты Земля, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран этой структуры. Он заявил, что еще 30 стран изъявили желание в той или иной степени присоединиться к деятельности организации.

    «БРИКС – это 45% населения планеты, это 33% суши, это постоянный рост торгового оборота и уровня в мировой торговле», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что БРИКС продолжает расширяться, и наблюдается большой интерес к объединению.

    «30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации», – сказал глава российского государства.

    Путин отметил, что это показывает важность присоединения к этой структуре для таких государств. «Сразу за этой волной нарастает следующая. Но здесь мы должны вместе со всеми членами организации внимательно посмотреть, как относится к расширению. Точно совершенно никого не будем отталкивать, точно совершенно двери открыты», – отметил президент России.

    Напомним, в пятницу Путин начал встречу с руководителями СМИ стран БРИКС. По его предположению, экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии продемонстрируют позитивный рост, а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.

    Коментарии (0)
    18 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин: Россию, Китай, Индию ожидает позитивный рост экономики

    Путин: Россию, Китай, Индию и Саудовскую Аравию ожидает позитивный рост экономики

    Путин: Россию, Китай, Индию ожидает позитивный рост экономики
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прогнозирует, что экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии будут демонстрировать «позитивный рост», а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.

    «Рост, позитивный рост, будет в таких мощных странах, как Китай, Индия, позитивный рост будет в России, Саудовской Аравии, но опережающий рост будут демонстрировать страны Юго-Восточной Азии и Африки», – передает ТАСС слова Путина на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    Ранее в пятницу Путин начал встречу с руководителями СМИ стран БРИКС.

    Коментарии (0)
    17 октября 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости корректировки работы Олимпийского комитета России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости корректировки работы Олимпийского комитета России (ОКР) в целях активизации международного сотрудничества.

    «В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России, – отметил российский лидер. – Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи», передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул важность совершенствования системы управления спортом в России. По его словам, работа в этой области выявила необходимость более четкого взаимодействия государственных и общественных организаций, компаний и предпринимателей, работающих в сфере физической культуры и спорта. Он отметил, что ресурсы государства и общества должны быть направлены на достижение национальных целей развития и обеспечение прозрачности в данной сфере.

    В четверг Путин заявил, что необходимо продолжить подготовку профессиональных спортсменов, несмотря на отстранение России от международных соревнований.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что связь между Олимпийским комитетом России и Международным олимпийским комитетом фактически утрачена в условиях кризиса олимпийского движения.

    Коментарии (0)
    18 октября 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин счел незаконным отказ допускать россиян на международные соревнования

    Путин назвал незаконным отказ допускать российских спортсменов на международные соревнования

    Tекст: Антон Антонов

    Решения не допускать спортсменов из России на международные соревнования являются незаконными, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин поблагодарил Станислава Позднякова за работу на посту главы Олимпийского комитета России. Как подчеркнул глава российского государства, Позднякову на этой должности пришлось столкнуться с целым рядом «непростых испытаний».

    «И пандемия коронавирусной инфекции, и связанные с этим ограничения, и перенос Олимпийских игр, и потом несправедливые, и, считаю, незаконные, решения по ограничению участия российских спортсменов в различных международных соревнованиях», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, Поздняков инициировал досрочные выборы нового руководства Олимпийского комитета России. Путин поддержал кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева. Президент заявил, что необходимо продолжить подготовку профессиональных спортсменов, несмотря на отстранение России от международных соревнований.

    Коментарии (0)
    Главное
    Премьер Словакии назвал нейтралитет лучшим решением для Украины
    В ХАМАС признали гибель своего лидера Яхьи Синвара
    Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США
    РПЦ простила певца Шарлота за оскорбление чувств верующих
    Премьер Грузии заявил о влиянии Глобальной партии войны на власти США и ЕС
    Тестировщик с российским ИИ-протезом сыграл для Путина на гитаре
    Пятиклассник из Якутии предотвратил мошенничество с деньгами родителей

    Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина применила оружие против православия

    Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) со второй попытки захватили в Черкассах Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Это крупнейший храм страны. В ходе рейда применялось оружие, слезоточивый газ и дымовые шашки. В результате храм был разграблен, а нескольким прихожанам понадобилась медпомощь. Почему на Украине продолжаются захваты храмов и как такое насилие влияет на судьбу канонического православия? Подробности

    Перейти в раздел

    Камала Харрис наконец-то получила по заслугам

    Первое в истории интервью кандидата в президенты США Камалы Харрис «вражескому» (то есть республиканскому) СМИ стало для нее по-настоящему серьезным испытанием, потому что щадить ее в кои-то веки никто не собирался. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    • «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

      Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............