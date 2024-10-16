Юрист назвал проверенные способы разорвать брачный контракт

Заслуженный юрист Соловьев: Истцы в судах выигрывают почти 70% дел по брачным договорам

Tекст: Татьяна Косолапова

«По официальным данным Федеральной нотариальной палаты, в прошлом году было заключено около ста тысяч брачных договоров, а всего браков было под миллион – примерно 850 тысяч. Из этого можно сделать вывод, что приблизительно каждая девятая пара заключает брачный контракт», – говорит Соловьев. По его словам, в последнее время наблюдается существенный рост числа брачных контрактов – примерно в 3-4 раза. За заключение договора чаще ратуют женщины и те, кто никогда ранее не состоял в браке.



Если брать общее количество, то наибольшее число брачных контрактов приходится на молодежь. Но с учетом того, что у нас предпочитают жениться в молодом возрасте, а в возрасте вступают в брак реже, то удельный показатель по числу договоров на количество браков примерно сопоставим у молодежи и возрастных пар, говорит эксперт.



«Чаще всего брачные контракты заключают в Москве, Санкт-Петербурге, Тульской и Московской областях, Татарстане и еще почему-то в Севастополе. А вот на Северном Кавказе эта форма оформления брачных отношений непопулярна абсолютно, поскольку там другие ценности. Это Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Чечня, Дагестан. Там показатели практически нулевые», – рассказывает специалист.



Но с ростом числа контрактов растет и количество их обжалований в суде, отмечает юрист. «В 2022 году в суды поступило 635 исков, которые связаны с брачными контрактами. И хотя это менее процента тех договоров, которые были заключены, интересно, что 68% дел были решены в пользу истцов. Соответственно, две трети тех, кто обжалует условия брачного договора, выигрывают», – говорит Соловьев.

«Я бы не стал утверждать, что заключение брачного контракта защищает от всех неприятностей и гарантирует, что развод произойдет спокойно. Совершенно необязательно, что в браке заключившим договор супругам будет жить легче, а при его расторжении стороны будут придерживаться этого документа», – поясняет юрист.

По его словам, брачный договор не очень сложно оспорить в суде. Это возможно, если в нем прописаны явно противоречащие действующему законодательству нормы, или если договор заключен под принуждением. Сам факт принуждения, если таковой был, конечно, предстоит доказать в суде. Однако практика показывает, что и это возможно. Например, если одна из сторон убеждает посредством манипуляций и шантажа другую заключить контракт, а та записывает этот разговор на какое-либо электронное устройство, либо беседа происходит при свидетелях.

«В идеале мыслится, что брачный договор – это некая семейная конституция. На деле, конечно, он может и не дать человеку защиту, поскольку им надо правильно пользоваться. Например, можно прописать, как супругам делить обязанности по дому, в каких пропорциях бюджет. Также там можно указать, что супруг не имеет права уехать жить за границу, сменить город проживания, прописать религиозные вопросы, личные предпочтения. Опять же, условия бизнеса, который существовал до брака», – делится эксперт.



Однако, продолжает собеседник, в контракте учитываться не будут пункты про детей – их судьба при разводе будет решаться согласно Семейному кодексу и по усмотрению суда. «Нужно понимать, что если в брачном договоре будет написан откровенный бред, противоречащий закону, то он будет недействителен. Но если документ составлен верно, то он и правда может пригодиться в ряде случаев. При этом главное помнить, что он не стоит выше Семейного кодекса», – заключил Соловьев.



Ранее газета ВЗГЛЯД спросила мнение жителей Москвы об их отношении к брачным контрактам. Оценки респондентов разделились. Одни полагают, что при наличии уверенности в партнере никакой договор не нужен. Другие, напротив, сравнивают брачные отношения с деловыми, поэтому договор не помешает.





В комментариях к материалу дискуссия продолжилась. Пользователи Сети начали рассуждать, а кому именно нужен такой контракт. «Насколько я поняла, брачный договор имеет смысл только для богатых людей. И это подушка безопасности. Для обычного человека, выплачивающего ипотеку всю жизнь, он ничего не даст. Поэтому брачный договор – это подушка безопасности для богатых, а просто ерунда для всех остальных», – отметила подписчица Елена.

В то же время пользователь с ником Раман считает, что заключение брачного контракта не отразится на семейных отношениях. «Брачный контракт – это не «про любовь и верность» и даже не про семью и детей. Это «об деньгах», как говорят в Одессе. Ничего кроме правил раздела имущества он не несет», – пишет автор комментария.



В сентябре демограф-социолог, профессор Тамара Ростовская в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, какие семьи можно считать счастливыми, почему пары «засиживаются» в гражданском браке и какой средний возраст невест в России. Также специалист отметила, что российская молодежь положительно относится к заключению брачных контрактов.