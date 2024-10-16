Politico: На Украине решили разработать механизм экспорта оружия

Tекст: Александра Юдина

Украина, испытывающая дефицит средств для ведения боевых действий, рассматривает возможность экспорта своего вооружения, передает РИА «Новости».

Верховная рада разрабатывает механизм, который позволит экспортировать излишки оружия и боеприпасов, не востребованных вооруженными силами страны.

Ожидается, что такой шаг может принести до 15 млрд долларов ежегодно в госбюджет страны, который стремительно пустеет.

Однако инициатива вызывает споры среди украинских политиков и представителей международного сообщества. Так, нардеп Галина Янченко заявила, что «ограничениями экспорта Украина тормозит развитие стратегической отрасли». По данным западных СМИ, с начала спецоперации (СВО) на Украине производство боеприпасов увеличилось в 25 раз по сравнению с прошлым годом.

Высокопоставленный представитель МИД Украины в свою очередь предупредил, что экспорт оружия во время текущего конфликта может быть неправильно воспринят как внутри страны, так и за ее пределами, особенно учитывая, что Украина продолжает получать военную помощь от западных партнеров.

Тем не менее, интерес к украинскому вооружению уже проявляют некоторые страны. Так, министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил готовность покупать дальнобойные ракеты, несмотря на существующие запреты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили, что страны ЕС столкнулись с трудностями в обеспечении Украины оружием и боеприпасами из-за истощения своих запасов, что может привести к снижению уровня поддержки Киева.