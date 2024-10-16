Батальон подполковника Пащенко уничтожил более 500 военных ВСУ в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Оперативно проанализировав обстановку, Пащенко организовал контрудары по вражеским формированиям, освобождал населенные пункты, тем самым обеспечивая безопасные условия для местного населения, сообщает ТАСС.



В ходе начальных боевых действий батальон уничтожил шесть бронетранспортеров, боевую машину пехоты и пять иностранных боевых машин, а также более двухсот человек личного состава противника. Были захвачены радиостанции и секретные документы ВСУ, что дало дополнительные преимущества в боевых операциях.

В дальнейшем штурмовые группы Пащенко освободили еще один населенный пункт, уничтожив дополнительные три бронетранспортера, боевую машину пехоты и три бронированные машины. При этом бойцы захватили исправную бронированную машину Roshel канадского производства.

Продолжая выполнение задачи по вытеснению вражеских подразделений с территории Курской области, батальон уничтожил два бронетранспортера, три боевые машины и более 200 военных ВСУ.

В плен были захвачены одиннадцать бойцов, идентифицированных как неонацисты, что свидетельствует о высоком профессионализме и эффективности действий личного состава.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда» и именным огнестрельным оружием. Среди награжденных – подполковник Иван Пащенко, а также другие офицеры и военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области.

Украинская армия понесла значительные потери на Курском направлении, потеряв более 200 военнослужащих, а также бронетехнику и артиллерию.

Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц.

